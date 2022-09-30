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В результате удара ВСУ по машинам на выезде в освобожденную часть Запорожья погибли 23 человека

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В результате удара ВСУ по машинам на выезде в освобожденную часть Запорожья погибли 23 человека
Фото: shutterstock

В результате обстрела со стороны украинской армии колонны машин на выезде в освобожденную часть Запорожья 23 человека погибли и 34 были ранены. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил член главсовета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

30 сентября украинские войска нанесли удар по колонне гражданских машин, которые собирались проехать в освобожденную часть Запорожской области. По словам Рогова, автомобили, которые подверглись атаке, стояли в очереди на выезд около рынка на Ореховской трассе. Он добавил, что Киев хочет выдать случившееся за обстрел со стороны ВС РФ.

Член главного совета администрации также рассказал, что украинская армия стягивает бойцов и вооружение к Запорожской области, считая это направление приоритетным для проведения контрнаступления. По словам представителя ВГА, вторжения ВСУ в Запорожскую область допущено не будет. Он выразил уверенность, что вся область станет территорией Российской Федерации.

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения в состав РФ составила не менее 87 процентов после подсчета всех голосов.

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