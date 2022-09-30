Временной столицей Запорожской области после вхождения в состав РФ станет Мелитополь

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Временной столицей Запорожской области после вхождения региона в состав РФ будет Мелитополь. Об этом сообщи член ВГА Запорожской области Владимир Рогов в пятницу, 30 сентября.

На данный момент город Запорожье, который является центром Запорожской области, находится под контролем киевского режима.

— Запорожская область как субъект Российской Федерации будет именно областью. Функции столицы региона временно будет выполнять Мелитополь. Ключевое слово — временно, — уточнил Рогов.

По его словам, после освобождения территории Запорожья, она снова станет областным центром, пишет РИА Новости.

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения в состав РФ составила не менее 87 процентов после подсчета всех голосов.

После этого Россия признала Запорожскую и Херсонскую области независимыми территориями.

Также заместитель главы херсонской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что главы Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей уже запланировали встречу с президентом России Владимиром Путиным.