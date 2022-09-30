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Мужчины, напавшие на инспекторов ГИБДД на северо-западе столицы, предстанут перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчины, напавшие на инспекторов ГИБДД на северо-западе столицы, предстанут перед судом
Фото: СК РФ
Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники Карта всех событий

Трое мужчин, которые напали на инспекторов ГИБДД на северо-западе столицы предстанут перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 30 сентября.

По ее словам, нападение произошло 14 августа на улице Нижние Мневники. Сотрудники Госавтоинспекции остановили машину каршеринга, за рулем которого находился 29-летний мужчина. В машине с ним были еще трое пассажиров.

В процессе проверки документов водитель и пассажиры остановленного автомобиля вступили в конфликт с сотрудниками дорожно-патрульной службы, после чего вчетвером напали на троих сотрудников полиции и нанесли им множественные телесные повреждения. После чего их действия были пресечены.

В отношении четырех злоумышленников в возрасте 24, 25 и 29 лет возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, группой лиц по предварительному сговору». Фигуранты заключены под стражу.

Доказательная база была собрана, и уголовное дело направлено для утверждения обвинительного приговора. После этого его передадут в суд для рассмотрения по существу.

Другой случай применения насилия в отношении сотрудников ГИБДД произошел в столице 30 августа. Мужчина на автомобиле марки «Лексус» зажал руку сотруднику ДПС в двери машины и попытался протащить его по дороге.

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