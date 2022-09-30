Сотрудники полиции задержали киллера, убившего жену пенсионера МВД в ТиНАО

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Россия, Москва, поселение Вороновское, деревня Троица Карта всех событий

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали киллера, убившего жену пенсионера МВД. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 30 сентября.

По словам собеседника «ВМ», злоумышленника скоро доставят в отделение СК по ТиНАО для проведения следственных действий.

Убийство, о котором идет речь, произошло в деревне Троица Вороновского поселения в Новой Москве 5 сентября.

По первой версии, которую рассказал муж погибшей, пара гуляла с собакой, когда неизвестный выстрелил в женщину из-за словесной перепалки. Однако следователи достаточно быстро нашли изъяны в этих показаниях, и вдовец был задержан по подозрению в убийстве. Позже выяснилось, что мужчина не сам убил супругу, а нанял для этого исполнителей, пообещав за работу миллион рублей.

16 сентября Новиков рассказал, почему пошел на это. В тот же день его отправили в СИЗО.

По данному делу уже задержали посредника, которому Новиков перечислил часть суммы и в обязанности которого входил поиск исполнителя.

Самому стрелку некоторое время удавалось скрываться, но теперь и он попал в руки правосудия. Уже известно, из какого оружия он стрелял, и как злоумышленник от него избавился.