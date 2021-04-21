«Как теперь делить пирог?»: западные СМИ отреагировали на послание Путина

Фото: Пресс-служба Госдумы

Днем 21 апреля Владимир Путин огласил ежегодное послание Федеральному собранию, которое привлекло внимание не только российских, но и зарубежных СМИ. После речи президента РФ иностранные издания заговорили о его «предупреждении Западу», становлении «отцом перерожденной нации» и даже некоем «пироге», который России теперь предстоит делить. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные выводы иностранных журналистов о выступлении Путина.

«Сжигать мосты мы не хотим»: о чем Путин предупредил Запад?

Британский телеканал BBC обратил особое внимание на внешнеполитическое заявление Путина, которому российский лидер уделил значительно меньше времени, чем внутренним вопросам страны. Так, в Соединенном Королевстве с обеспокоенностью смотрят на готовность президента РФ отвечать на выпады западных коллег.

— Путин предупредил: «Мы не хотим сжигать мосты, но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, он должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким». При этом он подчеркнул, что Россия будет решать, где здесь пролегает красная черта, через которую нельзя перешагивать, — говорится в материале BBC.

Путин (кашляет и) призывает прививаться

Также работники британской прессы, как оказалось, крайне пристально следят за самочувствием Владимира Путина. Нередко о здоровье главы государства справляются российские СМИ, обращая внимание буквально на любое малозаметное покашливание президента, особенно после того как он привился от коронавируса. BBC тоже не обошли этот момент стороной: «Путин призвал всех русских вакцинироваться, указав, что другого пути нет. При этом он несколько раз прокашлялся во время своей речи».

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Рубль затевает ссору

В свою очередь журналисты американского Bloomberg подошли к посланию российского президента и осветили финансовую сторону вопроса, а именно — как повел себя рубль после заявлений политика.

— К концу речи рубль укрепился к доллару, что, по мнению ряда обозревателей, может привести к новым серьезным конфронтационным маневрам на внешнеполитической арене, — пишет Bloomberg.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Как теперь делить пирог?»

Во Франции выразили мнение, что Путин своей речью перед парламентом признал существующие в России проблемы в социальной сфере, а также заявил о необходимости считаться с ними.

— Путин не напрямую, но вполне очевидно задается вопросом: «Как теперь делить пирог?» Он понимает, что если раньше Россия выделяла много средств на оборонку, то теперь наступил момент, когда ей придется начать регулировать баланс своих ресурсов иначе, перенаправляя их с военных расходов на здравоохранение, социальные вопросы, образование и окружающую среду, — считают во France 24.

Французские журналисты также назвали сильным призыв российского лидера вакцинироваться. По мнению телеканала, этим жестом Путин намекает: «Нам нужно ускоряться, иначе такая ситуация с ковидом будет как минимум до осени».

Фото: Администрация президента РФ

Путин — отец перерожденной нации?

В США некоторые СМИ сравнили послание президента России с клятвой. Например, американский ежедневник The New York Times пишет: «Путин заверил, что Россия «хочет хороших отношений со всеми участниками международного сообщества», не забывая при этом упомянуть о готовности применить улучшенные системы российского ядерного оружия».

— Путин, кажется, как никогда убежден в своей исторической роли отца перерожденной российской нации, который и дома, и за его пределами сражается с лицемерным, морально разлагающимся, малодушным Западом, — отмечает NYT.

В издании выразили тревогу в связи с тем, что Путиным якобы движет «опасная сила — смесь чувства превосходства и дерзости».

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