«Снесут и свергнут»: кто и почему не даст Зеленскому выполнить Минские соглашения

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский никогда не поменяет и не сумеет выполнить Минские соглашения, поскольку его сдерживают самые разные силы, начиная с правых радикалов и заканчивая самим Владимиром Путиным. Как президент России влияет на украинского лидера и почему Зеленский рискует потерять власть, «Вечерней Москве» объяснил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

В конце апреля Зеленский предложил внести коррективы в минские договоренности. По мнению политика, они устарели, сделав невозможным диалог Киева с ДНР и ЛНР. В начале мая глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя предложение Зеленского, заявил, что это приведет к «резне в Донбассе».

В свою очередь Дмитрий Журавлев в беседе с «ВМ» указал на «прочную, но подлую» позицию украинского президента по вопросу Минских соглашений. По мнению политолога, Киев никогда и не планировал выполнять даже первый протокол (составленный в 2014 году при участии экс-лидера Украины Петра Порошенко — прим. «ВМ»), не говоря уже о втором, подписанном Зеленским в 2018 году.

— У Зеленского здесь железная позиция: «Хотите ешьте, хотите режьте, а ничего не будет. Поэтому давайте вы успокоитесь и живите так, как есть». Подлость тут только в том, что Зеленский все же подписал эти соглашения, но не собирался их выполнять, как и Минск-1. Тогда это был способ вывести остатки войск, чтобы ДНР не пошла на Киев. Вопрос стоял именно так — наступление на Киев, — напомнил собеседник «ВМ».

Сейчас украинскому лидеру связывает руки его американский коллега Джо Байден, считает политолог Журавлев / Фото: whitehouse

Помимо этого, продолжил он, сейчас украинскому лидеру связывает руки его американский коллега Джо Байден, перед которым не хочется ударить в грязь лицом. На сегодняшний день отношения между этими политиками сложные, считает эксперт.

— Зеленский, по сути, должен доказать ему, что он, как говорится, «наш сукин сын», — иронично заметил гендиректор ИРП. — Тут у него немного вариантов действий. Ему воевать надо.

По словам Журавлева, Зеленского могут свергнуть, даже если он всего лишь попытается начать выполнять минские договоренности. В этом случае переворот учинят правые радикалы, полагает политолог.

— И потом, если он начнет следовать соглашениям, нужно объявить, что война (на востоке Украины — прим. «ВМ») окончена, а затем объяснить народу, отчего же он так плохо живет. Поскольку ни одно украинское правительство тут не предложило никакого другого объяснения, кроме «клятых москалей», Зеленского начнет сносить самый обыкновенный украинец, которому хочется кушать, — сказал собеседник «ВМ».

Более того, добавляет Журавлев, от президента Украины здесь отвернется его же армия, поскольку «генералы всегда рады повоевать». Простые солдаты, однако, могут поддержать Зеленского, но они, по словам политолога, «неорганизованная структура».

Лидер РФ Владимир Путин своим серьезным отношением к данным соглашениям дает сигнал другим странам, полагает эксперт / Фото: Администрация президента РФ

Не менее важную роль в вопросе выполнения Киевом минских договоренностей играет фигура Владимира Путина, считает эксперт. Он выразил мнение, что лидер РФ своим серьезным отношением к данным соглашениям дает сигнал другим странам.

— Пока есть фигура Путина, они (власти Украины — прим. «ВМ») понимают, что мы не шутим. Мы-то как раз собираемся все выполнять, а будете плохо себя вести, лаять и кусаться, то можем и по зубам дать. Чтобы никто не думал, что с соглашениями будет так, как всегда на Украине, где наобещали, а потом не стали выполнять, — рассказал Журавлев.

Он отметил, что российский лидер в этой дискуссии играет очень большую роль.

Ранее по теме:

«Война нужна всем»: военный эксперт описал худший сценарий конфликта в Донбассе

«Надо готовиться к мобилизации»: ждать ли в Донбассе возобновления боевых действий

«Страшно получить выстрел в спину»: Пушилин рассказал об опасениях Зеленского