«Откроется ящик Пандоры»: почему США не удастся исключить Россию из G20

Фото: flickr/number10gov

США планируют добиться исключения России из ряда международных организаций, в том числе из «Большой двадцатки», свидетельствует проект американского оборонного бюджета. Может ли у Штатов это получиться и насколько для России важно участие в G20, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

По его словам, участие РФ в работе международной организации, которая создана по принципу союза двадцати ведущих экономик мира, расценивается США как угроза для безопасности, поэтому в оборонный бюджет этой страны и вошел данный пункт.

— Характерно то, что мы в России все время предполагаем, будто у нас с США есть противоречия в вопросах геополитики и военной стратегии. А на самом деле у них, как оказывается, суть таких инициатив сводится к каким-то абсолютно абстрактным понятиям. Просто Вашингтон пытается сделать из России монстра, которому нет места ни в одной международной организации. И главная идея фикс — выпроводить нас из всех международных сообществ. И теперь само по себе присутствие РФ в любой подобной организации США воспринимают как угрозу для своей безопасности, — пояснил политолог.

Хуже всего то, что в некоторых направлениях Вашингтону этого удалось добиться, уточнил эксперт:

— Из Арктического совета Россию уже выпроводили. Но это вовсе не означает, что нас уберут и из G20. Дело в том, что никакими законами «Большой двадцатки» не предусмотрена процедура принятия либо непринятия той или иной участницы среди стран, входящих в состав организации.

Кроме того, если посмотреть на состав «Двадцатки», то можно заметить, что там десять членов, которые имеют проамериканскую политику: страны — члены «Большой семерки», ЕС, Южная Корея и Австралия. Вторая десятка состоит из государств, которые никогда не поддержат исключение РФ из состава G20. Речь идет о Китае, Бразилии, об Индии, о Южной Африке и об иных странах из числа БРИКС, напомнил Светов.

Политолог подчеркнул, что в США не улавливают важного психологического аспекта, который заключается в следующем:

— Американцы привыкли угрожать всем, пугать и командовать, забыв о том, что другие страны следят за ее действиями и делают выводы. Все участницы «двадцатки» понимают, что уход России откроет ящик Пандоры. И вслед за РФ могут быть отстранены из «двадцатки» и другие члены, а причину выгнать американцы найдут очень быстро, в чем нет и тени сомнения. Следовательно, в этот раз у Штатов вряд ли удастся хоть что-то предпринять по нейтрализации РФ из такой некогда стратегически важной организации.

В случае, если Вашингтон все же добьется своей цели, то Россия по большому счету ничего не потеряет, ведь сама по себе G20 уже утратила свою значимость как важного международного органа. И итоги саммита G-20 на Бали, который состоялся недавно, подтвердили в очередной раз, что организация утратила свою значимость и более не способна влиять на мировую экономическую и политическую повестку.