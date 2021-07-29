«Не пешки, а крупные фигуры»: кто получит места в новой Госдуме

Фото: Пресс-служба Госдумы

19 сентября в России состоится Единый день голосования. Избирательная кампания идет полным ходом. В 12 регионах страны изберут глав субъектов, а в 39 — представителей в местные органы законодательной власти. Главным же электоральным событием текущего года станут выборы депутатов восьмого созыва Государственной думы России. На место в нижней палате парламента будут претендовать кандидаты от семи партий. Лучшие из них займут место на Охотном ряду. О том, какими качествами должны обладать народные избранники, чтобы завоевать доверие избирателей, — в материале «Вечерней Москвы».

«По зову сердца»

Избирателю необходимо, чтобы кандидат в депутаты был полезен, открыт и способен «на одном языке вести диалог», уверен руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.

— Кроме того, важно, чтобы он был с безупречной репутацией или хотя бы компроматоустойчивым. Плюс важен бэкграунд и доказательства того, что этот политик — человек реальных дел, способный быть полезным не только в законотворчестве, но и общаться с людьми без посредников, — отметил эксперт.

Похожего мнения придерживается политолог, член Российской ассоциации политических консультантов Александр Асафов. Он констатировал, что у каждой группы избирателей свое представление о кандидатах, но четкий портрет идеального депутата уже сформировался.

— Во-первых, это человек действия, а не просто с большой медийной известностью. Во-вторых, это человек, который умеет что-то делать по зову сердца. Поэтому среди кандидатов от одной из крупнейших российских партий довольно много волонтеров — тех, кто по своим устремлениям и безвозмездно что-то делал для людей, — пояснил специалист.

В-третьих, говорит Асафов, в Думу должны попасть молодые политики, поскольку в обществе присутствует общий запрос на обновление портретов. А если речь идет о депутатах, избирающихся по одномандатным округам, то им желательно быть местными.

По федеральным же спискам партий запрос несколько иной.

— Там человек должен быть с большим опытом, профессионалом, имевшим отношение к государственной службе в том или ином виде. И, если проанализировать списки парламентских партий, можно найти подтверждение этому запросу, — добавил спикер.

Он также объяснил, как желание видеть опытного человека увязывается с запросом на молодость и обновление.

— Избиратель согласен на то, чтобы люди имели опыт в медицине, в молодежной какой-то работе, но не имели опыта работы депутатом как такового. Именно в этом граждане видят обновление. Им не нужны люди, сидящие в Думе пятый созыв. Они больше доверятся тому, кто поработал там, тут, а уже потом избирался защищать интересы жителей своего округа, — пояснил политолог.

Спорить с начальством и оставлять визитку

Калачев также видит запрос на молодых, но, по его мнению, люди больше готовы доверять лицам среднего возраста. И если молодые люди собираются попасть в парламент, им нужно обладать умом, профессионализмом, присутствовать в соцсетях самим, а не через посредников и райтеров.

— Современный депутат — человек, который может ответить на вопрос, решить его и оставить визитку. Также важна субъектность. Он должен уметь отстаивать свои взгляды, спорить даже с вышестоящим начальством. Хочется не пешек, а более крупных фигур. Потому что тех, кто жмет на кнопки, можно набрать в любом количестве, — объяснил политолог.

Без фриков и ультрапопулистов

Асафов заметил еще одну важную деталь — влияние пандемии на выборы. Избирателю теперь не так важны политические убеждения кандидата. У него есть в первую очередь запрос на эффективную работу политика, представление его интересов. А во что он верит — в капитализм или социализм — дело десятое.

— У партий есть свои идеологические избиратели, и их численность не меняется, согласно социологии. Но если брать шире, то люди считают, что политические убеждения — вторичная категория. Главное — дела, целеустремленность, способность коммуницировать с людьми и какой-то опыт политической работы, а скорее, общественной работы, — подчеркнул он.

Раньше, напомнил Асафов, граждане голосовали в основном по политическим мотивам и за ярких личностей, в том числе фриковатого типа, а также за ультрапопулистов. Но за десятки лет россияне научились формулировать свои электоральные запросы точнее.

«Защитник» и «решала»

Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин в целом разделяет позиции своих коллег относительно качеств, необходимых будущим депутатам Госдумы. Однако, по его мнению, депутаты нужны разные, поскольку Россия — большая страна, живущая на разных скоростях.

По словам эксперта, если брать крупные города, то там востребован образ защитника, который сможет помочь, отстоять интересы людей в борьбе с каким-то чиновником, спасти от точечной застройки и других неудобств. При этом желательно, чтобы этот «защитник» обладал знаниями в области экономики и законотворчества, знал, как это работает.

В провинциальных городах, говорит Макаркин, люди готовы голосовать за человека, способного решить их проблему. Он может даже быть представителем власти.

— Это человек, который может пробить деньги на ремонт школ и дороги, строительство новой поликлиники и так далее. А для этого он должен быть аффилированным с властью. При этом хочется, чтобы он был не совсем чиновник, а имел связи, лоббистское влияние. Универсальный портрет депутата нарисовать невозможно, но есть два типажа в зависимости от характера округа, — объяснил политический консультант.

Предубеждение к звездам

Специалист констатировал, что на выборах 2021 года в Думу будет сложнее попасть представителям творческого мира и спортсменам. С его точки зрения, люди к ним стали относиться очень сдержанно. Так что звезда сможет получить депутатское кресло, только если очень постарается.

— Ей надо убедить людей в своей полезности. А для этого нужно уметь отстаивать интересы избирателей, а значит, порой быть протестным человеком. Звезды же у нас, как правило, связаны с властью. И со стороны людей в их отношении действует определенное предубеждение, что они будут работать только на себя. Им необходимо будет своей работой эти стереотипы преодолеть, что является непростой задачей, — добавил Макаркин.

Молодежи, по его мнению, также придется непросто. Им нужно убедить избирателей в крупных городах, что они могут быть защитниками, имеют необходимое образование и какой-то опыт работы. Если молодой политик придет с нуля и попросит за него проголосовать, шансов избраться у него немного.

В регионах же будут смотреть на серьезность молодого кандидата и его возможности решать вопросы, пояснил политолог. Если кандидат организовал пару каких-нибудь мелких акций — это одно, тогда шансов меньше. А если у него за плечами какой-то большой проект, связанный, например, с устройством молодежи, работой с трудными подростками, экологией, то выше и доверие, и узнаваемость.

От кого люди устали

Макаркин говорит, что в целом людям надоели две категории политиков — популисты, предлагающие нереализуемые идеи, и чиновники с плохой коммуникацией. Важен и вопрос доверия.

— Чиновник скажет избирателям: «Я уже пробил деньги на ремонт школы, а что касается строительства больницы — все подготовлено, согласовано и так далее». За него тоже могут проголосовать. Надо, чтобы люди поверили либо в защиту, либо в лоббизм. А если не поверят, кандидат может проиграть, даже имея ресурсы, влияние и так далее, — сказал политолог.

От того, какую повестку выберет человек, зависит многое. Сейчас, уточняет Макаркин, люди чаще не читают программу действий политиков, но основные ее тезисы они и так чувствуют. При этом внешняя политика уже не играет такой роли, как на выборах в 2016 году, когда по поддержке политики России в вопросах воссоединения с Крымом было сразу понятно, кто свой, а кто нет.

За несколько лет крымский вопрос изрядно размылся, и тема внешней политики уже не является тем краеугольным камнем, мешающим человеку попасть в Госдуму, заключил собеседник «ВМ».