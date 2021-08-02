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Оправдание жестких действий: чем обернется для Белоруссии инцидент с легкоатлеткой Тимановской

Руслан Давлетшин

Сюжеты: 

Олимпиада в ТокиоЭксклюзивы ВМ
Политика
Оправдание жестких действий: чем обернется для Белоруссии инцидент с легкоатлеткой Тимановской
Фото: instagram/kristi_timanovskaya

Инцидент с прошением политического убежища белорусской бегуньей Кристиной Тимановской может стать поводом для введения как спортивных, так и политических санкций против Белоруссии. Однако не основной их причиной. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Политические и спортивные санкции

Кристина Тимановская подвергла критике белорусских чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпийских играх в Токио. После этого стало известно, что спортсменку насильно вывозят из Токио. Тимановская смогла остаться в столице Японии. Легкоатлетка не планирует возвращаться на родину. Также известно, что ее супруг покинул Белоруссию и выехал в Киев.

2 августа стало известно, что политическое убежище Кристине Тимановской предоставит Польша. В ближайшие дни спортсменка вылетит в Варшаву из Токио. В данный момент она находится на территории польского посольства в Токио под охраной. Известно, что спортсменка уже получила польскую визу.

По словам Журавлева, политические последствия для Белоруссии из-за этой истории будут в любом случае, была бы Тимановская или нет.

— Дело в том, что на Белоруссию навесили ярлык неправильного государства и любые события являются лишь поводом, но не причиной. Что касается спортивных санкций, то возможны какие-то формы ограничения участия Белоруссии в олимпийских мероприятиях, но теперь это уже менее актуально, поскольку следующая олимпиада через четыре года, а может, и позже. Так что этот вопрос будут решать спортивные федерации. Но если Международный олимпийский комитет выработает какую-то позицию, другие организации за ним последуют, — объяснил эксперт.

Какие очки получит от этой истории белорусская оппозиция

В глазах коллективного Запада, отмечает специалист, от истории со спортсменкой, безусловно, немного выиграет белорусская оппозиция. Но в их глазах, говорит он, она и так великий победитель во всем, и теперь эту позицию получится как-то обосновать. В то же время внутри самой Белоруссии несогласные с режимом Александра Лукашенко не получат каких-то плюсов в свою копилку.

— Рядовые белорусы свою позицию по отношению к оппозиции уже определили. Белорусы — люди, с одной стороны, жесткие, а с другой — конкретные. Оппозиция не может им предложить ничего конкретного. А что будет, если оппозиция победит, с конкретным гражданином? Насколько он станет лучше жить? Оппозиция на этот вопрос не отвечает и даже не знает, что на него нужно отвечать. Оппозиция говорит об абстрактных принципах, в целом хороших, но Белоруссия — страна заводов, — добавил политолог.

Журавлев напомнил, что в 2020 году беспорядки в Белоруссии после выборов поддержали в основном молодежь и интеллигенция. Поскольку в стране противоречие между властью и образованным классом гораздо сильнее, чем в России. Тогда как на вопросы рабочих оппозиция так и не дала внятных ответов.

Больше оправданий для давления на Белоруссию

На вопрос о том, кто же от ситуации с Кристиной Тимановской получит больше всего выгоды, если у белорусской оппозиции она окажется незначительной, политолог отвечает: «Запад».

— У Запада появится больше оправданий для жестких действий в отношении белорусской власти. Таким образом они могут сохранить лицо перед своими же гражданами, объясняя свое вмешательство во внутренние дела другого государства. А спортсменка — хороший повод. Так что Запад в чистом виде от этого выигрывает много, — пояснил специалист.

Что же касается России, то для нашей страны в истории с Тимановской ничего хорошего нет, поскольку мы союзники с Белоруссией. Но больше, чем Россия уже потеряла из-за белорусских событий, она уже не потеряет, заключил эксперт.

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