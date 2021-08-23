«Глупость и пренебрежение»: почему Байден и Меркель продинамили «Крымскую платформу»

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден не стали участвовать в саммите «Крымская платформа», который проходит на Украине в понедельник, 23 августа, потому что им это невыгодно. Украинский лидер Владимир Зеленский надеется решить проблемы государства, но они не нужны Западу. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали политологи.

Переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского состоялись в Киеве в воскресенье, 22 августа. У Меркель и Зеленского был предусмотрен личный разговор, а после — встреча с журналистами и официальные переговоры.

При этом участником саммита «Крымская платформа» от Германии был заявлен министр иностранных дел Хайко Маас. Позже Меркель заявила, что главы МИД не будет на мероприятии из-за занятости проблемой Афганистана. В итоге Берлин направил в Киев министра энергетики Петера Альтмайера.

Ожидалось, что США представит личный посланник президента Джо Байдена и член правительства — министр транспорта Пит Буттиджич. Однако Вашингтон направил на саммит министра энергетики Дженнифер Грэнхолм.

По мнению бывшего советника президента России по политическим вопросам, историка и политика Сергея Станкевича, участие первых лиц Германии и США означало бы придание саммиту характера геополитической войны.

— Если оставить все на уровне министров иностранных дел, то это дипломатическая инициатива, дискуссия между дипломатами. В общем, было решено именно так это и трактовать — как дискуссию между дипломатами, — сказал эксперт.

Зеленский ранее без указания имен заявил, что Киев позвал «всех этих лидеров» на «Крымскую платформу». По его словам, они решили не участвовать в форуме из-за того, что боятся России. Как отметил Станкевич, никто из лидеров великих держав «в пугливости не замечен».

— Да, конечно, пиар-составляющая там доминирует... Хорошего не ожидаю от этого саммита. Тут главное — не навредить сильно. Если это останется некой дипломатической дискуссионной площадкой, то ущерб для международных отношений будет минимальным, — подчеркнул эксперт.

Как рассказала политолог Наталия Елисеева, главы Германии и США просто не видят какой-либо значимости в саммите: решили, что с точки зрения политики участие невыгодно.

— Заявленная тема обсуждения — возвращение полуострова Украине. Но все прекрасно понимают, что это глупо и бесполезно. И то, что там кто-то будет, не приведет к тому, что Крым вернется обратно в состав Украины. Лишний раз развивать конфликт и скандал, ожидая, что Россия будет тему комментировать, что-то заявлять, никто не видит смысла. И так есть много конфликтных точек, — сказала собеседница «ВМ».

По ее словам, Зеленский хочет какого-то содействия и обещаний по Крыму. Но ему их никто дать не может: для Германии и США проблема Украины незначима.

— Им абсолютно все равно, куда Крым входит. Вопрос в том, что для них это была возможность для давления и введения санкций. Они эту возможность в свое время использовали. Что дальше — их это не волнует, — подчеркнула Елисеева.

По словам эксперта, отмена участия в саммите главы МИД ФРГ Хайко Мааса — пренебрежение к Зеленскому. А проблемы Украины волнуют только саму Украину, заключила Елисеева.

Украинский лидер объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».