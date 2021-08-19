«Ненужная и забытая»: Украине предрекли судьбу Афганистана

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США рано или поздно бросят Украину, как сделали это с Афганистаном. И когда это произойдет, Киев начнет искать других спонсоров. Самостоятельно выходить из-под контроля западных стран Украина не будет до последнего. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала политолог Наталия Елисеева.

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев заявил, что Украина движется к распаду, ее может ожидать ситуация, похожая на события в Афганистане. По его словам, американцы накачивают страну ненужным им вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни. Киев «угоднически прислуживает» интересам заокеанских покровителей, стремясь войти в НАТО, добавил Патрушев. При этом проамериканскому режиму в Афганистане не помогло, что он имел статус основного союзника Вашингтона вне НАТО, объяснил Патрушев.

Как отметила Елисеева, Украина «пытается быть под крылом Европы и США», и от этого государство отказываться не собирается. Страна слишком зависима от финансов Запада, чтобы отстаивать суверенитет.

— Талибов* на Украине, конечно, нет. Ситуация может быть в том, что Украина просто станет никому не нужной и забытой: никакой помощи, никаких финансов, ничего. Украина пока не может понять, что это так или иначе случится. Когда они это поймут, ситуация будет, конечно, не очень приятная, — сказала Елисеева.

В таком случае, предположила собеседница «ВМ», Киев начнет переориентироваться на выгодные для него отношения с другими странами. Например, уже не секрет, что Украина пытается «заигрывать» с Китаем, правда, ему она совершенно не важна.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.