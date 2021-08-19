Патрушев предупредил, что Украине грозит судьба Афганистана

Фото: Администрация президента РФ

Украина движется к распаду, ее может ожидать ситуация, похожая на события в Афганистане. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев в четверг, 19 августа.

— При этом не могу не коснуться Украины, где Вашингтон привел к власти и продолжает приводить лояльных ему лиц. Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни, — рассказал чиновник.

Киев «угоднически прислуживает» интересам заокеанских покровителей, стремясь войти в НАТО, добавил Патрушев. При этом, по его словам, проамериканскому режиму в Афганистане не помогло, что он имел статус основного союзника Вашингтона вне НАТО.

Похожая ситуация ожидается и на Украине, где к власти могут прийти неонацисты, подчеркнул секретарь СБ. Страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент не вспомнит о киевских сторонниках, приводит слова Патрушева газета «Известия».

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.