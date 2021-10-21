«Игры на противоречиях»: почему Запад боится Россию

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Россия занимает очень серьезное место на Западе в контексте восприятия ее как угрозы. Среди европейских политиков и военных этот подход к нашей стране можно назвать преобладающим, считает политолог, заместитель директора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин.

На днях начальник штаба обороны Великобритании, генерал Николас Картер, заявил о том, что человечество вступает в многополярный мир с непрекращающейся конкуренцией. И в этом контексте Россия упоминается в качестве критической угрозы. А вместе с ней системным вызовом является Китай.

Картер отмечает, что противники Соединенного королевства стали создавать новые виды вооружения, все активнее прибегают к дезинформации и прокси-формированиям. В частности, Россия спускает на воду новые подводные лодки и Лондону следует внимательнее следить за ситуацией в Северной Атлантике.

Общий подход всего западного мира

По мнению Макаркина, в этом заявлении нет ничего удивительного.

— Россия для западных стран — угроза, страна, которую надо сдерживать, а это высказывание — одно из многочисленных. Может, просто в Британии говорят об этом более открыто. Но в целом — это общий подход всего западного мира, включая и страны Евросоюза, и тех, кто от него отделился или в него не входит, — отметил политолог.

В качестве примера специалист привел Германию, где недавно прошли выборы в бундестаг. По его словам, дипломаты, призывающие к пониманию политики России и сближению с ней, как правило, воспринимаются негативно.

— Мы это даже видели в ходе избирательной кампании в бундестаг, когда «Альтернатива для Германии» — единственная партия, заявлявшая о сближении с Россией, по многим причинам оказалась в полной изоляции, и ее никто не рассматривает как партнера. Хотя дело там, конечно же, не только в России, но и в позиции по внутренним вопросам, ее правых взглядах, — напомнил эксперт.

Прагматичные интересы и отчуждение

В других партиях России симпатизируют отдельные личности. При этом саму позицию политических объединений, в которых они состоят, нельзя назвать прямо-таки пророссийской. Все остальные партии Германии, кроме «Альтернативы», к нашей стране настроены весьма критично, уточняет Макаркин. С другой стороны, все, кроме «зеленых», поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2».

— И это делается по одной простой причине — избиратели заинтересованы в стабильных поставках газа, политики не могут допустить, чтобы их электорат замерз холодной зимой. Но за пределами этих прагматических интересов отношение к России в западном мире очень отчужденное, — констатировал собеседник «ВМ».

Великобритания же, отделившись от Евросоюза, сблизилась с США. А для Америки самая большая проблема — Китай, говорит Макаркин. Собственно, его как системный вызов также упоминал генерал Картер. У России с Китаем тесные экономические связи, которые на Западе хотят уменьшить.

— Также в нашей стране часто встречается мнение, что мы как-то договоримся с Америкой и останемся с китайцами в прежних отношениях, может, даже еще и укрепим их, то есть как-то здесь проскочим — чтобы и с Китаем не поругаться, и американцы на нас давление снизили, одним словом. Но, на мой взгляд, это завышенные ожидания. Потому что противодействие Китаю не отменяет сдерживание России. «Игры на противоречиях» останутся, никуда не уйдут. И Россия не будет отворачиваться от Китая, и Америка не будет уступать. Это так и будет продолжаться, — заявил эксперт.

Сложная конкуренция

Фактически сейчас мир встретился с новой версией холодной войны. Она отличается от той, что была во времена СССР, пояснил Макаркин. В наше время отсутствует противостояние двух сверхдержав, в том числе идеологическое —между коммунизмом и капитализмом.

— Кроме того, если во второй половине XX века в СССР и Великобритания, и Германия воспринимались как продолжение Америки, были попытки разделения этих союзов, ту же Францию в 1960-е годы президент Шарль де Голль вывел из военной организации НАТО, то сейчас конкуренция между странами носит более сложный характер. Тогда не было такого большого фактора Китая, как сейчас, не было ЕС как единой политической структуры. Было довольно аморфное европейское экономическое сообщество. Сейчас мир изменился, — напомнил политолог.

И это не в чистом виде воспроизводство старой холодной войны. Здесь речь о новой холодной войне со своими особенностями, рисками и так далее. Тем не менее Россия и западные страны в противостоянии друг с другом пытаются найти ограничительные линии, которые нельзя пересекать, и точки соприкосновения, чтобы это не привело к какому-то хаосу, резюмировал специалист.