«Признак глубокого кризиса»: почему Европе не нужна «русская правда» о себе

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Результатом противостояния Москвы и Берлина из-за телеканала Russia Today, вещание которого Германия запретила на своей территории, стал зеркальный ответ РФ. Москва перестала транслировать немецкий канал Deutsche Welle. О том, какие страны вслед за Германией могут перекрыть «воздух» российскому новостному каналу и станет ли взаимное закрытие СМИ привычной практикой, «Вечерняя Москва» поговорила с политологом Сергеем Марковым.

По словам Маркова, закрытие немецкого бюро RT — это яркое проявление травли российских средств массовой информации, которые объективно освещают происходящее на мировой политической арене:

— Травля наших СМИ — это очень важная составляющая западной пропаганды. Но пропаганда бывает разная: она может частично состоять из правды и лжи, встречается также комбинация. Когда речь идет о базовой лжи, то законы пропаганды требуют монополизации, и в таких условиях неправдивая информация, которую распространяют даже небольшие СМИ, может произвести эффект взорвавшейся бомбы.

Когда же базой пропаганды является правда, в таком случае, отметил Марков, всерьез ее никто не воспринимает:

— У Запада система следующая: они могут целенаправленно распространять дезинформацию, с целью как раз добиться эффекта взорвавшейся бомбы. В их традиции умалчивать о реальных проблемах и не говорить на языке истины, потому что она им не интересна и не нужна. У нас же иная тактика: мы в открытую говорим о насущных проблемах, распространяем правду. И, фигурально выражаясь, когда король идет голый, мы так и кричим: «А король-то голый!». То есть правда, которую наши СМИ пытаются даже посредством мелких информационных источников распространить в Европе, бесит западников, поэтому они так прессингуют наши СМИ и нашу правду о себе, на которую закрывают глаза и пытаются всячески дискредитировать и обесценить.

Не по нутру официальному Берлину и российская пропаганда, которая, убежден Марков, отражает реальную ситуацию в мире:

— Сейчас нет СМИ без пропаганды, Россия тоже использует этот механизм. И хочу сказать, что наша пропаганда права по многим ключевым сюжетам. Например, мы заявляем, что НАТО — это агрессивный блок, который наступает. Но ведь это же правда? Альянс постоянно хочет расширяться на восток и использует для этих целей самые агрессивные формы. Далее — переворот на Украине и установление хунты, проводящей политику государственного терроризма, — это не проявление демократии, а настоящий криминал. С этим тоже не поспоришь! Что же касается нашей позиции по политике Запада — они проводят не сбалансированную внешнюю политику, а наводят хаос на мировой арене и ломают все подряд, как пьяный ковбой в баре. Более того, это не мы вмешиваемся в их внутренние дела, а они вмешиваются в наши, причем с одной лишь целью: устроить у нас государственный переворот.

Эксперт отметил, что это нежелание посмотреть на самих себя под призмой реальности, что было возможно благодаря стараниям российских журналистов и привело к такому противостоянию между Москвой и Берлином, подтолкнув стороны к взаимному закрытию СМИ. Марков также подчеркнул, что официальный Берлин, который так горячо защищает демократические ценности, сам ограничивает своих граждан в получении более объективной информации, то есть «применяет политическую цензуру, направленную против своих же».

Марков выразил опасение, что остальные страны Европы могут при удобном случае пойти по пути Берлина по отношению к российскому новостному каналу, если «им что-то не понравится».

В заключение спикер добавил, что подобная порочная практика «запретов» — следствие не только враждебного отношения к РФ, но и признак глубокого кризиса, который переживает весь западный мир. И Россия как общий враг является объединяющим элементом, который еще «хоть как-то сохраняет сплоченность Европы».