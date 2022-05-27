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Политическая карьера и громкие скандалы: что известно о новом главе ЛДПР Леониде Слуцком

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
Что известно о новом главе ЛДПР Леониде Слуцком
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Новым председателем партии ЛДПР стал Леонид Слуцкий, который занял пост скончавшегося в апреле основателя и бессменного руководителя фракции Владимира Жириновского. На партийном съезде, который состоялся в пятницу, 27 мая, его единогласно выбрали главой партии. Это было формальное голосование, в котором Слуцкий стал единственным кандидатом, поэтому члены фракции должны были в карточке указать — «за» или «против» него. Конкурента нового главы ЛДПР — депутата Госдумы Александра Шерина делегаты отказались вносить в список. Что известно о новом руководителе Либерально-демократической партии России, — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
3/6
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Доктор наук

Леонид Эдуардович Слуцкий родился в Москве 4 января 1968 года. Окончил в 1996 году Московский экономико-статистический институт (ныне МЭСИ — прим.«ВМ»). После защиты диссертации стал кандидатом экономических наук, а потом и доктором.

Помимо политической деятельности продолжает заниматься наукой и в настоящее время. Является заведующим кафедрой международных отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2020 году назначен президентом факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова.

Политическая карьера

Еще учась в институте Слуцкий проявлял активность и вскоре занял место замсекретаря комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) института. В начале 90-х был назначен на должность заведующего сектором аппарата Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1992–1993 годах являлся советником мэра Москвы. А в 1994 году занял должность руководителя секретариата зампредседателя Госдумы Владимира Жириновского.

Спустя пять лет Слуцкий активно внедряется в большую политику. И в 1999 году становится депутатом Государственной думы, членом фракции ЛДПР.

В период с 2000 по 2016 год он является координатором депутатской группы по связям с парламентом Французской Республики.

В 2002 году политик избран председателем правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира».

По долгу службы Слуцкий часто выезжал в различные служебные командировки в Чеченскую Республику. Он принимал активное участие в восстановлении региона в послевоенный период. «За исключительные заслуги» перед Чечней Слуцкий награжден орденом Ахмата Кадырова.

Депутат принимал участие в возвращении собственности, принадлежащей РПЦ в Эстонии. После Крымского референдума 17 марта 2014 года Слуцкий одним из первых среди российских политических деятелей был включен в санкционный список США, Евросоюза и Канады.

Леонид Слуцкий награжден различными государственными орденами и наградами.

Кандидатуру парламентария на пост председателя партии ЛДПР предложил губернатор Хабаровска Михаил Дегтярев. Слуцкий стал единственным кандидатом в бюллетене на этот пост. А должность руководителя фракции в Госдуме он занял 18 мая. При этом он сохранил за собой пост председателя Комитета Госдумы по международным делам.

Фото: Анна Исакова/ТАСС
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Фото: Анна Исакова/ТАСС
С Владимиром Жириновским / Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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С Владимиром Жириновским / Фото: Станислав Красильников/ТАСС
На пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы / Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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На пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы / Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов
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Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов
Участник первомайского митинга ЛДПР в Москве. / Фото: РИА Новости
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Участник первомайского митинга ЛДПР в Москве. / Фото: РИА Новости

Громкие скандалы

В феврале 2018 года обвинение Слуцкого в сексуальных домогательствах стали главной темой в новостной повестке российских СМИ. Журналистка Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова опубликовала аудиосообщение, которое якобы доказывает, что депутат пытался домогаться ее в своем кабинете. Позже о «непристойном поведении» парламентария также заявили сотрудница телеканала «Дождь»* Дарья Жук и заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе.

Девушки направили официальное письмо в думскую комиссию по этике, чтобы там рассмотрели действия депутата. Однако позже в комиссии заявили, что не нашли в действиях Слуцкого «поведенческих нарушений». В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные обвинения — это «дань моде» и попытка «угнаться за той вакханалией, которая сейчас творится в США».

А в марте 2018 года журналистка Анна Монгайт выпустила репортаж об отношениях Слуцкого с известной певицей Зарой. В репортаже заявлялось, что якобы благодаря Слуцкому артистка сделала заметную политическую карьеру и в 2016 году получила почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Однако официальных подтверждений данной информации нет.

* Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом.

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