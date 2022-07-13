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«Винные пятницы», наркотики и насилие: топ-5 громких скандалов с участием западных политиков

Анастасия Харламова
Политика
«Винные пятницы», наркотики и насилие: топ-5 громких скандалов с участием западных политиков
Фото: whitehouse; number10gov; bundeskanzler.de

Западные политики нередко оказываются в центре скандалов. «Вечерняя Москва» составила топ-5 громких историй с их участием.

Олаф Шольц

Не менее восьми женщин пострадали от подмешанных им «наркотиков изнасилования» на закрытой вечеринке Социал-демократической партии (СДПГ) с участием ее бывшего лидера — нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца.

Мероприятие, в котором приняли участие около тысячи человек, прошло 6 июля 2022 года. Лидер фракции СДПГ Матиас Мартин направил депутатам письмо, в котором заявил, что на вечеринке «явно употреблялись наркотики» и «происходили посягательства». В настоящее время полиция бундестага проводит проверку по данному факту.

Борис Джонсон

В конце 2021 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался в центре громкого скандала. Стало известно, что он проводил вечеринки для чиновников в своей резиденции на Даунинг-стрит, когда по всей стране действовал жесткий локдаун.

В кабмине сначала опровергли эту информацию. Однако позже газета The Guardian в качестве подтверждения опубликовала снимок, который был сделан в саду на Даунинг-стрит, 10. В ракурс попали Джонсон с женой, несколько сотрудников администрации и другие гости. Они проводили время за беседами и не соблюдали социальную дистанцию. Отметим, что в тот момент в Британии был введен локдаун. Жители страны могли встречаться только по двое и на улице.

Позже стало известно, что одна вечеринка превратилась в целую серию «винных пятниц». Это были регулярные развлекательные мероприятия для чиновников. Джонсон приглашал своих помощников в обход запрета на общение в помещении.

Британцы и коллеги Бориса Джонсона отнеслись к его поведению резко негативно. А он попытался оправдать свои действия. Джонсон признался, что участвовал в вечеринке в мае 2020 года. Однако, по его словам, пришел туда лишь поблагодарить сотрудников правительства и через 25 минут вернулся к работе.

Доминик Стросс-Кан

Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан оказался в центре крупного скандала в мае 2011 года. Горничная нью-йоркского отеля Sofitel New York Нафиссату Диалло заявила, что экс-чиновник изнасиловал ее, когда она пришла убирать его номер. В отношении Стросс-Кана возбудили уголовное дело. Однако в августе того же года суд Нью-Йорка снял с него все обвинения и поставил под сомнение показания Диалло.

Горничная подала к Стросс-Кану гражданский иск с требованием денежной компенсации за причиненный ей моральный ущерб. В свою очередь бывший глава МВФ подал встречный иск. Он потребовал возмещения ущерба в размере 1 миллиона долларов. По словам экс-чиновника, ложные показания горничной стоили ему поста главы МВФ и испортили репутацию.

«Винные пятницы», наркотики и насилие: топ-5 громких скандалов с участием западных политиков Фото: ТАСС / Мария Фролова

Стросс-Кан был одним из главных фаворитов в президентской гонке во Франции. Однако после обвинений в попытке изнасилования он был вынужден уйти в отставку с поста директора-распорядителя МВФ и отказался от участия в выборах.

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп был замешан в секс-скандале. По меньшей мере 16 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах во время президентской кампании в 2016 году.

Например, работница избирательного штаба бывшего президента США Альва Джонсон подала на него в суд за то, что он поцеловал ее без ее согласия. Женщина заявила, что Трамп взял ее за руку и пытался поцеловать в губы. Однако она отвернулась, и поцелуй пришелся на уголок рта. Джонсон отметила, что это воспоминание вызывает у нее сильную неприязнь. Ей пришлось обращаться к психотерапевту, чтобы справиться с эмоциональным потрясением.

Однако Белый дом выступил с заявлением, что все обвинения в адрес Трампа являются ложью. Бывший президент США также опроверг их.

Сильвио Берлускони

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони обвинили в 13 эпизодах интимной связи за деньги с 17-летней девушкой из Марокко в 2013 году. Политик был приговорен к семи годам тюрьмы. Также суд в Милане пожизненно запретил ему занимать государственные посты.

Однако адвокаты Берлускони подавали многочисленные апелляции, которые были удовлетворены. Апелляционный суд Милана в 2014 году полностью оправдал Берлускони по этому делу и отменил назначенные наказания из-за недостатка улик и отсутствия состава преступления.

«Винные пятницы», наркотики и насилие: топ-5 громких скандалов с участием западных политиков Фото: European Union 2011 PE-EP / Pietro Naj-Oleari

Кроме того, Берлускони был замешан еще в одном скандале. В 2009 году его обвинили в организации оргий, известных под названием «бунга-бунга». Он устраивал их на своей вилле Сан-Мартино в Аркоре. Политик приглашал в резиденцию проституток, чтобы они его ублажали.

Дональд Трамп Борис Джонсон Сильвио Берлускони
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