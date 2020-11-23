Астроном предостерег о последствиях столкновения приближающегося астероида с Землей

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К Земле приближается «гигантский» астероид под названием 153 201 2000 WO107. Его диаметр составляет от 370 до 820 метров. Научный сотрудник Астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин полагает, что такой космический объект никакой опасности для Земли не представляет. Но если бы он упал на нашу планету, то уничтожил бы небольшую европейскую страну.

Минимальное расстояние между 153 201 2000 WO107 и Землей составит более четырех миллионов километров. С поверхности земли на таком расстоянии увидеть астероид невозможно, говорят ученые.

— Он никак на нас не повлияет. Не о чем беспокоиться. Это больше в 10 раз, чем расстояние до Луны. Такие астероиды летают часто и никакой опасности не представляют. Он был бы опасен, только если бы ударил по Земле. Недавно пролетел небольшой астероид, но на расстоянии 350 км от Земли. Еще бы чуть-чуть, и он вошел бы в атмосферу, затормозился и упал. А миллион километров — слишком большое расстояние, — сказал Сурдин в беседе с «Вечерней Москвой».

Длина приближающегося объекта превышает 800 метров и сопоставима с высотой небоскреба «Бурдж-Халифа» в ОАЭ.

— Если бы он упал в Швейцарии, то ее не стало бы. Если в Московской области — половины области, а то и всего региона не было бы, — заметил астроном.

Еще более неприятные последствия могут быть, если такой большой астероид упадет в море: возникнет гигантская волна, которая накроет берега близлежащих стран.

По данным NASA, астероид пролетит мимо Земли 29 ноября со скоростью 25,07 км/с.

Ранее о том, что к Земле летит астероид сообщалось на сайте телеканала «Звезда».

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