Неуловимые: легенды разведки — супруги Вартанян

Фото: Кавашкин Борис / ТАСС

Легенды разведки Геворк Вартанян и его супруга Гоар отдали своей опасной, но любимой работе без малого полвека. Геворка Вартаняна не стало 10 лет назад.

Вечер был душным, но Павел Лисициан, знаменитый оперный певец, не ощущал жары. Его изумительно принимали в Индии, а сегодня расстаралась армянская диаспора: атмосфера сказочная. Красивая женщина с глазами лани встретилась с ним взглядом. Ожерелье на ее шее блеснуло в свете огней.

— Ох, мне бы такое купить для жены, — сказал Лисициан помощнику по-русски.

Женщина улыбнулась, не понимая, отошла в сторону. Знал бы Павел Герасимович, что творилось в этот момент в ее душе. Ведь русский она знала блестяще и с трудом подавила желание снять украшение и передать его Лисициану. Но обозначить знание языка она не могла.

Несмотря на то что книг о разведчиках Вартанянах написано немало, их деятельность всегда будет окутана ореолом тайны. Такова разведка. И за что конкретно Геворк Вартанян был удостоен звания Героя Советского Союза, неизвестно.

Но даже Юрий Андропов, подписывая документы на награждение, пробормотал: «Неужели все это сделал один человек...» Да, вся жизнь Геворка Андреевича, как и жизнь его жены Гоар Левоновны, — повод для наград. Кстати, даже эти документы были выписаны на подставные имена...

Загадки множат загадки. И точно не известно, каким образом отец Геворка — Андрей Васильевич Вартанян, бывший директор маслобойного завода, оказался вдруг иранским подданным.

Но это факт, и в 1930 году он переехал из станицы под Ростовом-на-Дону в иранский Тавриз, уже имея отношения с советской нелегальной внешней разведкой.

Поначалу его заподозрили в разведдеятельности и, силясь это доказать, даже сажали в тюрьму, держали в зинданах — ямах. В такие моменты семье было тяжело и морально, и материально: как-никак четверо детей.

Деньжат подбрасывала советская резидентура. На тайные свидания с ее представителями мама брала с собой шестилетнего Геворка: женщина с ребенком вызывала меньше подозрений. А Геворк что-то понимал и чувствовал…

В 1936 году семья переехала в Тегеран. Андрей Васильевич стал там известным коммерсантом, владельцем кондитерской фабрики, сладости которой появлялись на столах у богатых иранцев, оброс связями. То, что сын догадался о его деятельности, Вартаняну-старшему было очевидно. Обсуждений никаких не велось. Но мелкие поручения Геворк начал выполнять лет с десяти: прыгал на свой пыльный велосипед и несся что-то передавать или забирать.

А профессиональным разведчиком Геворк Вартанян стал в шестнадцать. Идейно. Ради Советского Союза, своей родины, отец и сын были готовы на все.

4 февраля 1940 года Геворк впервые пришел на встречу с советским резидентом. Ивану Агаянцу (деятель разведки, генерал-майор КГБ. — «ВМ») парень понравился: умный, внимательный. Первое задание было непростым: сбить группу единомышленников. Он справился — нашел семерых школьников. Ни одного иранца — армяне, лезгины, дети высланных или вынужденных уехать из СССР, но продолжавшие любить Родину. Работать соглашались за идею. Год спустя к ним примкнула сестра одного из ребят — девочка с двумя толстыми косичками. Геворка она поразила и красотой, и смелостью. Он быстро понял, что это любовь. Поняла это и она. Вскоре стало очевидно: друг без друга, как и без разведки, они не могут.

Агаянц учил, натаскивал, был строг, но группу своих ребят, судя по всему, искренне полюбил. Он в шутку прозвал их «Легкой кавалерией», и название к группе «приросло». О том, что он — разведчик-легенда, Геворк узнал позже. А пока радовался тому, что вал заданий нарастал. «Дети» работали так, что им поручили выявлять фашистскую агентуру, которой руководил некто Франц Майер — опытный профи, обожающий переодевания и грим.

Поскольку Гитлер рассматривал Иран как плацдарм для броска в советский Баку, там работало огромное количество немцев, занимавшихся вербовкой иранской верхушки и подготовкой диверсий. Поразительно, но опытный Майер и его коллеги «уходили» от кого угодно, но не от «детворы». Пацанва на великах узнавала Майера в любом обличье — по походке!

Но тогда же у Геворка чуть не случился провал. Первый и последний в его невероятно долгой жизни в разведке. Двое ребят получили задание ликвидировать террориста, руководителя группы экстремистов, ведущих подрывную деятельность против СССР. Все было сделано, но не чисто. Геворка схватили на улице как одного из членов этой «компашки», поволокли в полицию, били.

Кондитер Вартанян просил за сына, забузили и жившие в Тегеране армяне: что за беспредел — хватать сына уважаемого человека? Гоар носила в тюрьму передачи и смогла Геворка успокоить: «наследивших» ребят вывезли в СССР. Через три месяца Вартаняна-младшего освободили. Выводы он сделал: промахи в разведке невозможны.

Спустя годы Геворк Андреевич не без улыбки вспоминал о десятилетней работе «Легкой кавалерии». Как профессионал он понимал, что немцы не могли не замечать крутящихся вокруг них юнцов, но не принимали их всерьез. За это пренебрежение им и пришлось расплатиться: за год с небольшим провалилось больше четырех сотен немецких агентов, причем непростых — от министров до предпринимателей. И задания становились все сложнее. Ко всем донесениям группы Центр относился с вниманием. Кроме одного: информацию о дате нападения Германии на СССР сочли «не представляющей интереса…»

В 1942 году Ивану Агаянцу стало известно, что англичане открыли в Тегеране разведшколу, куда набирали только знавших русский язык, так что вектор подготовки «кадров» был очевиден. Поручение «внедриться» туда Геворк выполнил с блеском. Англичанам он подошел идеально: знает русский и другие языки, из обеспеченной семьи, умный, мотивирован перспективой заработка... Полгода британцы накачивали советского разведчика бесценными знаниями — Геворк Андреевич до конца жизни не уставал благодарить их за науку!

А попутно, несмотря на индивидуальность обучения, Вартанян смог узнать имена шестерых «соучеников», информация о которых ушла в Центр. После заброса диверсантов в Среднюю Азию и Закавказье их мигом вычислили. В разведшколе началась паника: утечка! Геворк все проверки прошел легко, а вскоре школа «приказала долго жить» ввиду бессмысленности затеи.

Между тем сгущались тучи: стало известно, что во время готовящейся в Тегеране в ноябре 1943 года встречи глав трех держав (Сталина, Рузвельта и Черчилля) для обсуждения стратегических планов и вопроса об открытии второго фронта, что было особенно важно после Сталинградской битвы и наметившегося перелома в ходе войны, на «Большую Тройку» будет совершено покушение. На обеспечение безопасности мероприятия были брошены огромные силы.

Но и соперник был мощный: подготовкой диверсантов и операции «Длинный прыжок» занимался лично Отто Скорцене, прославившийся рядом дерзких операций, включая вызволение из плена Муссолини. Диверсанты должны были появиться в зале приемов под видом официантов, спрятав оружие под прикрытыми салфетками подносами с шампанским. Скорцене отводил по две секунды на два выстрела — в голову каждого из глав государств. Тренировали диверсантов на живых пленных...

В Тегеран вели сотни дорог, перекрыть которые было невозможно. Группа Геворка следила за городом Кум и караванами, уходившими оттуда. Получив телеграмму от одного из товарищей, что «все шесть заказанных зонтов прибыли», он понесся наперерез указанному каравану: «зонтами» называли парашютистов.

Погонщик спокойно остановился. Геворк сказал, что хочет снять караван, и спросил, когда он освободится. Обходя верблюдов и довольно качая головой, он рассматривал сидящих на них людей. Все — в местной одежде, лица закрыты от солнца и песка. «У вас не будет закурить?» — спросил он у одного из «пассажиров» и увидел, что тот его не понял. Зато понял другой, спешно вручил назойливому парню целую пачку сигарет, и караван тронулся в путь. Геворк провожал его глазами: да, отлично законспирировались, но зря не расстались с форменными немецкими ботинками.

«Легкая кавалерия» выследила, на какую виллу прибыли диверсанты, вскоре была перехвачена посланная ими оттуда шифровка, и группу «накрыли» спецподразделения НКВД. Тегеранская конференция прошла успешно.

В 1946 году Центр дал согласие на свадьбу Геворка и Гоар. Обвенчавшись в армянской церкви в Тегеране (на вопрос: «Хотите ли вы взять Гоар в жены?» — Геворк сначала тихо ответил «да», а потом прокричал это в полный голос), супруги проработали в Иране еще пять лет. Группу «Легкая кавалерия» законсервировали в 1949-м — отношения между Ираном и СССР накалились, а к ребятам стала приглядываться местная контрразведка.

В 1951 году Вартаняны приехали в СССР — им не терпелось получить высшее образование. Когда им предложили готовиться на нелегалов, оба согласились без размышлений.

Десятки лет Анри и Анита работали за рубежом, в разных странах, полный список которых, как и количество изученных ими языков, конечно же, не оглашаются. Известно, что они работали в Италии, Франции, Греции, Швейцарии, Германии, США, Японии, Индии, Китае, Сирии, ряде стран Африки.

Стаж работы Геворка Андреевича исчислялся 121 годом: столько получается, если учитывать коэффициент за «особые условия». В обычном измерении он тоже был велик: 45 лет они с Гоар служили Родине. Это была фантастическая пара, в детали жизни которой невозможно поверить. Например, Геворк Вартанян оказался действительно умелым коммерсантом, имел монопольное право на торговлю персидскими коврами — иные клиенты предпочитали отправлять за ним частные самолеты. Гоар блистала на светских раутах, обаяние пары было магическим — они были вхожи в дома высокопоставленных чиновников и военных, включая сотрудников ЦРУ и ФБР.

65 лет они прожили в любви, сыграв под разными именами три свадьбы. Гоар говорила, что она — счастливая женщина: трижды надевала подвенечный наряд, выходя замуж за одного и того же мужчину. Да, было непросто. Ни говорить друг с другом, даже наедине, на родном языке, ни завести детей они не могли. О последнем сожалели глубоко, любя, как родную дочь, племянницу. А как-то, например, Гоар неожиданно ответила мужу что-то по-русски, едва не спровоцировав провал, как радистка Кэт в «Семнадцати мгновениях весны». С тех пор она была предельно осторожна и даже во время тяжелейшей операции умудрилась контролировать свои стоны...

В СССР они вернулись в 1986-м. К слову, зарабатывая огромные деньги на торговле коврами, Геворк Андреевич, как и его отец, отчислял немалые суммы в валюте в партийную казну. В Союзе они богачами не стали, но по этому поводу не тосковали. С 1992 года Геворк Андреевич был на пенсии, но вплоть до своего официального «раскрытия» обучал в Службе внешней разведки (СВР) будущих агентов-нелегалов.

Жили они с Гоар в Москве, рядом с проспектом Мира. 20 декабря 2000 года, в день 80-летия СВР России, имя Геворка Вартаняна было рассекречено. Впрочем, еще десять лет о его сверхуспешной работе в 1970-х годах в Италии, например, не сообщалось — в основном из-за продолжения политической деятельности хорошего знакомого Вартаняна, премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Геворка Андреевича не стало в 88 лет, 10 января 2012 года. Гоар Левоновна пережила его на семь лет. Предаваясь воспоминаниям, слез не проливала, но в ее жизни без Геворка стало пусто. Ушла она 25 ноября 2019 года. Похоронены легендарные разведчики рядом, на Троекуровском кладбище. На памятнике Вартаняну выбиты слова, которые относились к жизни обоих: «И, если можно было бы все начать сначала, я выбрал бы именно этот трудный путь».

ЦИТАТА

Гурген Хажакян, журналист, писатель, биограф:

— Геворка Вартаняна и автор книг о легендарных супругах-разведчиках Супруги Вартанян — легендарные люди. Столько лет работать в странах, где действуют ЦРУ, «Моссад», спецслужбы НАТО, и ни разу не попасться! Это разведчики с уникальными способностями.

СПРАВКА

Геворк Андреевич Вартанян (17 февраля 1924 — 10 января 2012) — советский разведчик, сотрудник Первого главного управления КГБ СССР, полковник, Герой Советского Союза.

Гоар Левоновна Вартанян, урожденная Пахлеванян, после переезда в Тегеран Кандарян (25 января 1926 — 25 ноября 2019 года) — советская разведчица-нелегал, кавалер орденов Красного Знамени, Отечественной войны II степени и ордена Почета.