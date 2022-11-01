Российские военные возвращаются домой из плена

Фото: Минобороны РФ

1 ноября замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что военнослужащие захватили опорный пункт украинских националистов недалеко от Донецка.

По данным Басурина, силы Народной милиции ДНР захватили большое количество вооружения и взяли в плен украинских военных.

— В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Невельскoе военнослужащими 100-й гвардейскoй бригады НМ ДНР были взяты штурмoм позиции украинских боевикoв. В хoде боестолкновения было захваченo большoе количество воoружения, в том числе иностранного производства, захвачены пленные, — сказал Басурин.

Также официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что ВСУ потеряли больше 150 военнослужащих и иностранных наемников на Купянском направлении.

— Противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наемниками, в направлении населенных пунктов Николаевка, Куземовка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения противник потерял более 150 украинских военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов, — заявил Конашенков.

Также он отметил, что Вооруженные силы РФ высокоточным оружием поразили все назначенные объекты военного управления и системы энергетики Украины, существенно нарушено управление группировками ВСУ. Кроме того, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

А в Мелитополе запустили централизованное газовое отопление.

— Сейчас открыты задвижки, и газ поступает на котлы, готовим сети к розжигу. В принципе, завтра мы готовы уже запустить все котельные. На наладку и устранение возможных порывов на сетях уйдет еще несколько дней. Для этого на муниципальном предприятии созданы три ремонтные бригады. К концу недели мы выйдем на полный тепловой режим, — сообщил главный инженер МУП «Тепло-Мелитополь» Юрий Булат.

Кроме того, вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о новой отраженной атаке ВСУ на Бериславском направлении.

— В районе Бериславского направления со стороны Никополя укронацисты попытались совершить наступление, но были жестко отбиты, так что ВСУ были вынуждены отойти на исходные позиции. Число погибших украинских военных и количество «побитой бронетехники» уточняется. Сейчас все попытки прорыва ВСУ безуспешны, — отметил Стремоусов.

В свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что они прилагают все усилия для возвращения максимального числа пленных.

— Переговоры ведутся. С нашей стороны списки все компонуются, стараемся собрать максимальное количество информации о наших пленных, чтобы все были в списках. Тогда это залог того, что к следующему обмену мы никого не упустим, — сказал он.

Пушилин подчеркнул, что в республике достаточный обменный фонд. Украина при этом, по его словам, заинтересована в обмене наиболее медийных личностей, представителей нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация. — «ВМ»), что существенно тормозит договорный процесс.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ:

— Беспрецедентные санкции — путь, который выбрали недружественные страны. Но и в нынешних обстоятельствах наша экономика демонстрирует способность адаптироваться. Односторонние и абсолютно не легитимные с точки зрения международного права ограничительные меры наносят серьезный ущерб тем, кто их инициировал. Запад пытается переложить на Москву ответственность за все происходящее в мире.