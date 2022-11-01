Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Российские военные возвращаются домой из плена

Иван Кудря
Общество
Российские военные возвращаются домой из плена
Фото: Минобороны РФ

1 ноября замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что военнослужащие захватили опорный пункт украинских националистов недалеко от Донецка.

По данным Басурина, силы Народной милиции ДНР захватили большое количество вооружения и взяли в плен украинских военных.

— В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Невельскoе военнослужащими 100-й гвардейскoй бригады НМ ДНР были взяты штурмoм позиции украинских боевикoв. В хoде боестолкновения было захваченo большoе количество воoружения, в том числе иностранного производства, захвачены пленные, — сказал Басурин.

Также официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что ВСУ потеряли больше 150 военнослужащих и иностранных наемников на Купянском направлении.

— Противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наемниками, в направлении населенных пунктов Николаевка, Куземовка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения противник потерял более 150 украинских военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов, — заявил Конашенков.

Также он отметил, что Вооруженные силы РФ высокоточным оружием поразили все назначенные объекты военного управления и системы энергетики Украины, существенно нарушено управление группировками ВСУ. Кроме того, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

А в Мелитополе запустили централизованное газовое отопление.

— Сейчас открыты задвижки, и газ поступает на котлы, готовим сети к розжигу. В принципе, завтра мы готовы уже запустить все котельные. На наладку и устранение возможных порывов на сетях уйдет еще несколько дней. Для этого на муниципальном предприятии созданы три ремонтные бригады. К концу недели мы выйдем на полный тепловой режим, — сообщил главный инженер МУП «Тепло-Мелитополь» Юрий Булат.

Кроме того, вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о новой отраженной атаке ВСУ на Бериславском направлении.

— В районе Бериславского направления со стороны Никополя укронацисты попытались совершить наступление, но были жестко отбиты, так что ВСУ были вынуждены отойти на исходные позиции. Число погибших украинских военных и количество «побитой бронетехники» уточняется. Сейчас все попытки прорыва ВСУ безуспешны, — отметил Стремоусов.

В свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что они прилагают все усилия для возвращения максимального числа пленных.

— Переговоры ведутся. С нашей стороны списки все компонуются, стараемся собрать максимальное количество информации о наших пленных, чтобы все были в списках. Тогда это залог того, что к следующему обмену мы никого не упустим, — сказал он.

Пушилин подчеркнул, что в республике достаточный обменный фонд. Украина при этом, по его словам, заинтересована в обмене наиболее медийных личностей, представителей нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация. — «ВМ»), что существенно тормозит договорный процесс.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ:

— Беспрецедентные санкции — путь, который выбрали недружественные страны. Но и в нынешних обстоятельствах наша экономика демонстрирует способность адаптироваться. Односторонние и абсолютно не легитимные с точки зрения международного права ограничительные меры наносят серьезный ущерб тем, кто их инициировал. Запад пытается переложить на Москву ответственность за все происходящее в мире.

Национализм Спецоперации Переговоры Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дорогие мои москвичи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Царь–христианин

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Четверть века храня бесценное

Алексей Лубков
Алексей Лубков

Поющий вуз отмечает юбилей

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Призовой фонд конкурса увеличен

Дина Русинова
Дина Русинова

Благоустроили любимый бульвар

Никита Миронов
Никита Миронов

Все для фронта, все для нашей победы!

Все мнения
О проекте