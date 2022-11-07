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Приметы и советы

Бойцы уверенно освобождают населенные пункты от националистов

Вероника Ушакова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Бойцы уверенно освобождают населенные пункты от националистов
Фото: Минобороны РФ

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах наших военных, совершенных в ходе спецоперации по денацификации Украины.

Связист спас товарищей

Старший прапорщик Сергей Корсунов — начальник аппаратной взвода связи. Его подразделению поставили задачу: освободить населенный пункт от украинских националистов. Корсунов все это время поддерживал бесперебойную связь в батальоннотактической группе.

Колонна, в составе которой двигался связист, направлялась к месту назначения, когда на нее обрушился минометный обстрел. В результате атаки вышло из строя несколько автомобилей. Огонь задел 12 российских военнослужащих. Раненых товарищей Сергей эвакуировал и на своей машине вывез в укрытие, тем самым спас им жизнь.

Прорвали оборону

Сержант Сурен Мовсисян служит в артиллерийской батарее. Командуя расчетом орудия, он огнем поддерживал мотострелковую бригаду ВС РФ — бойцы освобождали от украинских националистов один из населенных пунктов. В ходе наступления российские военные столкнулись с боевиками, которые засели в укрытии. Сурен руководил работой артиллерийского расчета по их уничтожению.

Прицельной стрельбой под командованием сержанта Мовсисяна солдаты уничтожили вражеский склад с боеприпасами и несколько человек живой силы противника. В результате боевые порядки националистов значительно уменьшились в числе, а российские мотострелки развили наступление, прорвали оборону и освободили населенный пункт от радикалов.

Отбросили врага

Старший лейтенант Вадим Чеботарев командует взводом реактивной артиллерийской батареи. Вместе с подчиненными он выполнял задачу закрепиться в заданном районе и организовать там надежную оборону. Радикалы в это время стремились вернуть контроль над утраченными позициями: пытались навести переправы через водоем и атаковать российские позиции.

Вадим своевременно оценил ситуацию, оперативно разместил свой расчет на позициях и нанес удар по противнику. Несмотря на ответный огонь врага, Вадим Чеботарев и его подчиненные смогли уничтожить вражескую военную технику и живую силу противника. Националисты понесли существенные потери, признали безуспешными попытки вернуть район под свой контроль. В результате российские солдаты отбросили врага на исходные позиции.

Бойцы уверенно освобождают населенные пункты от националистов Старший прапорщик Сергей Корсунов, Сержант Сурен Мовсисян, Старший лейтенант Вадим Чеботарев / Фото: Минобороны РФ
Национализм Солдаты Спецоперации Минобороны
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