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Я правила узнаю по картинкам: как объявления стали частью фирменного стиля метро

Василиса Чернявская 
Общество
Я правила узнаю по картинкам: как объявления стали частью фирменного стиля метро
Новый плакат, установленный на одной из станций московской подземки, напоминает о важном правиле, соблюдение которого позволит избежать травм / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

7 ноября в столичном метро обновили подсказки для пассажиров. Об этом рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Обновленные плакаты стали более лаконичными: минимум текста, максимум полезной и нужной информации.

— Благодаря им ориентироваться в системе городской подземки теперь легче, — подчеркнули в городском ведомстве. — Мы используем маркеры и картинки, понятные пассажирам интуитивно, — «закрытие», «обратите внимание» и так далее.

Самое важное в объявлениях выделяют красным цветом. Например, как вести себя во время прибытия поезда. На плакате показано: ожидающие своей очереди на платформе пассажиры должны дать дорогу тем, кто выходит из состава.

«Подойдя к прибывшему поезду, встаньте слева или справа от двери», — инструктируют пользователей московского метро.

Наглядные примеры рассказывают и об этикете в вагоне. Снимать рюкзак, не стоять возле дверей, быть вежливыми — элементарные правила благодаря картинкам будут понятны даже иностранцам, которые не знают русского языка, или детям, для которых картинки важнее текста.

— Визуализация любых правил делает их соблюдение простым и запоминающимся, — поясняет психолог Светлана Андреева. — Детям, к примеру, проще, если им сначала показывают картинки, а потом подробно объясняют, что изображено и что делают люди на плакате.

Есть и еще один вид напоминалок для пассажиров. На металлических рамках на входе появились указания, где можно пройти людям с кардиостимуляторами.

— Уже обновили наклейки и плакаты в поездах и на станциях метро, чтобы улучшить наше общение с пассажирами, — подчеркнул глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. — Мы сделали объявления заметнее с помощью фирменной графики, а тексты доносят самое важное коротко и ясно.

ЦИФРА

250 тысяч наклеек и плакатов обновили и разместили на станциях Московского метрополитена.

КСТАТИ

В честь Дня народного единства больше 3500 наклеек с триколором появилось на головных вагонах поездов. Они понравились пассажирам. Поэтому их оставят и после праздников.

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Начались прослушивания для проекта «Музыка в метро». Участники выступят перед профессиональным жюри. С 1 декабря этого года стартует пятый сезон проекта.

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