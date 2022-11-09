Столичные психологи рассказали, как вернуться в ресурсное состояние

Для воплощения планов, задумок, профессиональных задач требуется масса сил. При этом все время быть на пике возможностей, безусловно, трудно. Важно уметь находить те точки опоры, которые будут поддерживать рабочий настрой и оптимальный режим. Какими могут быть первые шаги к внутреннему ресурсу, рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.
О том, как в ежедневной суете сохранять баланс и не сдаться на полпути, сегодня говорят много. Особенно эта тема актуальна для жителей мегаполисов: в больших городах дел и забот всегда много, а вот возможностей их реализовать — не очень.
— Что же такое ресурс? Прежде всего, это комплекс физических и психологических показателей, которые позволяют поддерживать тонус организма и эмоциональное равновесие, достигать поставленных целей. В таком состоянии мы ощущаем себя наполненными, готовыми к свершениям, довольными собой. И наоборот, при дефиците сил единственное, чего хочется после трудового дня — полежать на диване в одиночестве, — отметил психолог.
Причин, которые могут истощать, много. Причем у каждого они индивидуальные. Но среди основных — тех, что съедают драгоценную энергию — можно выделить неправильное питание и вредные привычки, недостаток физической активности, информационные перегрузки. В этот список также входят однообразный образ жизни, отсутствие хобби, интересов, недружелюбное окружение — в том числе, неухоженная и неопрятная жилая обстановка. Кроме того, у истощения масса психологических причин: прежде всего, это стрессы, низкая самооценка, не дающие покоя старые травмы, обиды и комплексы.
Многие люди привыкли больше заботиться о других, чем о себе. Кажется, что сил хватит на все: так мы начинаем брать дополнительные проекты на работе, активно включаемся в проблемы друзей, родственников. И только плохое самочувствие на протяжении продолжительного времени или хронический стресс могут, наконец, заставить нас обратить внимание на свое состояние. Для того чтобы восполнить внутренний ресурс, можно прибегнуть к следующим способам.
Прежде всего, стоит разобраться с психологической стороной вопроса — именно она обычно является самой обширной и значимой. Сложно получать удовольствие от происходящего, проявлять продуктивность и позитивный настрой, если внутри есть некоторая червоточина, вытягивающая энергию. Тревожность, неуверенность, страхи — весь этот ненужный груз лучше сбросить. Разумеется, одному это сделать не всегда возможно, поэтому лучше обратиться за поддержкой к специалисту.
Вторая важная сфера — физическое здоровье. Сложно переоценить пользу крепкого и продолжительного сна, сбалансированного питания, умеренных физических нагрузок (это может быть гимнастика, растяжка, йога или пробежка). Помимо этого, есть чисто медицинская сторона вопроса, и при возникновении таких трудностей, лучше не затягивать и обратиться к врачу за консультацией.
Не стоит превращать свою жизнь в бегство по кругу «работа-дом» — такой ритм изматывает. Лучше начать хотя бы иногда баловать себя: гулять по парку, заказывать вкусную еду, устраивать с друзьями или единомышленниками вечера чтения интересных книг.
У каждого из нас свое время наибольшей продуктивности: кто-то сворачивает горы с утра пораньше, ну а для другого периодом наибольшей творческой продуктивности будет вечер. Конечно, в реальности далеко не всегда возможно совместить биоритмы с рабочими требованиями, но стоит постараться использовать подходящие часы для хобби или творчества. Возможно, получится как-то оптимизировать профессиональные задачи с особенностями организма.
Огромный информационный поток перегружает сознание. Поскольку способов получения всевозможных новостей и развлекательного контента предостаточно, хорошей тактикой будет ограничение поступающих данных. Имеет смысл выбрать пару-тройку новостных каналов и смотреть только их. Здорово устраивать разгрузку по выходным, не читать никаких публикаций и не смотреть телевизор. Такой детокс позволит сберечь силы для более важных и значимых задач.
Приоритеты — незаменимая вещь для того, чтобы не распыляться на все, до чего дотягиваются руки, а сконцентрироваться на главном. Когда понятно, что, как и когда делать, значительно проще собрать силы для достижения своих целей. Результат от этого, как правило, только выигрывает.
Близкие и друзья — важнейший источник поддержки, принятия и одобрения. К выбору круга общения имеет смысл подходить с умом и не пускать в него разрушительные элементы.
— Ресурсное состояние — не только конкретный момент «здесь и сейчас», но и кропотливая работа по его выстраиванию. Только создав подходящее окружение и сконцентрировавшись на интересном, важном и доставляющем удовольствие, мы получаем ту энергию, с помощью которой можно поддерживать себя и реализовывать задуманное, — добавил специалист.
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