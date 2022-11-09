Столичные психологи рассказали, как вернуться в ресурсное состояние

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Для воплощения планов, задумок, профессиональных задач требуется масса сил. При этом все время быть на пике возможностей, безусловно, трудно. Важно уметь находить те точки опоры, которые будут поддерживать рабочий настрой и оптимальный режим. Какими могут быть первые шаги к внутреннему ресурсу, рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

О том, как в ежедневной суете сохранять баланс и не сдаться на полпути, сегодня говорят много. Особенно эта тема актуальна для жителей мегаполисов: в больших городах дел и забот всегда много, а вот возможностей их реализовать — не очень.

— Что же такое ресурс? Прежде всего, это комплекс физических и психологических показателей, которые позволяют поддерживать тонус организма и эмоциональное равновесие, достигать поставленных целей. В таком состоянии мы ощущаем себя наполненными, готовыми к свершениям, довольными собой. И наоборот, при дефиците сил единственное, чего хочется после трудового дня — полежать на диване в одиночестве, — отметил психолог.

Почему у нас нет сил

Причин, которые могут истощать, много. Причем у каждого они индивидуальные. Но среди основных — тех, что съедают драгоценную энергию — можно выделить неправильное питание и вредные привычки, недостаток физической активности, информационные перегрузки. В этот список также входят однообразный образ жизни, отсутствие хобби, интересов, недружелюбное окружение — в том числе, неухоженная и неопрятная жилая обстановка. Кроме того, у истощения масса психологических причин: прежде всего, это стрессы, низкая самооценка, не дающие покоя старые травмы, обиды и комплексы.

Как восстановить внутренний ресурс

Многие люди привыкли больше заботиться о других, чем о себе. Кажется, что сил хватит на все: так мы начинаем брать дополнительные проекты на работе, активно включаемся в проблемы друзей, родственников. И только плохое самочувствие на протяжении продолжительного времени или хронический стресс могут, наконец, заставить нас обратить внимание на свое состояние. Для того чтобы восполнить внутренний ресурс, можно прибегнуть к следующим способам.

Прежде всего, стоит разобраться с психологической стороной вопроса — именно она обычно является самой обширной и значимой. Сложно получать удовольствие от происходящего, проявлять продуктивность и позитивный настрой, если внутри есть некоторая червоточина, вытягивающая энергию. Тревожность, неуверенность, страхи — весь этот ненужный груз лучше сбросить. Разумеется, одному это сделать не всегда возможно, поэтому лучше обратиться за поддержкой к специалисту.

Вторая важная сфера — физическое здоровье. Сложно переоценить пользу крепкого и продолжительного сна, сбалансированного питания, умеренных физических нагрузок (это может быть гимнастика, растяжка, йога или пробежка). Помимо этого, есть чисто медицинская сторона вопроса, и при возникновении таких трудностей, лучше не затягивать и обратиться к врачу за консультацией.

Не стоит превращать свою жизнь в бегство по кругу «работа-дом» — такой ритм изматывает. Лучше начать хотя бы иногда баловать себя: гулять по парку, заказывать вкусную еду, устраивать с друзьями или единомышленниками вечера чтения интересных книг.

У каждого из нас свое время наибольшей продуктивности: кто-то сворачивает горы с утра пораньше, ну а для другого периодом наибольшей творческой продуктивности будет вечер. Конечно, в реальности далеко не всегда возможно совместить биоритмы с рабочими требованиями, но стоит постараться использовать подходящие часы для хобби или творчества. Возможно, получится как-то оптимизировать профессиональные задачи с особенностями организма.

Огромный информационный поток перегружает сознание. Поскольку способов получения всевозможных новостей и развлекательного контента предостаточно, хорошей тактикой будет ограничение поступающих данных. Имеет смысл выбрать пару-тройку новостных каналов и смотреть только их. Здорово устраивать разгрузку по выходным, не читать никаких публикаций и не смотреть телевизор. Такой детокс позволит сберечь силы для более важных и значимых задач.

Приоритеты — незаменимая вещь для того, чтобы не распыляться на все, до чего дотягиваются руки, а сконцентрироваться на главном. Когда понятно, что, как и когда делать, значительно проще собрать силы для достижения своих целей. Результат от этого, как правило, только выигрывает.

Близкие и друзья — важнейший источник поддержки, принятия и одобрения. К выбору круга общения имеет смысл подходить с умом и не пускать в него разрушительные элементы.

— Ресурсное состояние — не только конкретный момент «здесь и сейчас», но и кропотливая работа по его выстраиванию. Только создав подходящее окружение и сконцентрировавшись на интересном, важном и доставляющем удовольствие, мы получаем ту энергию, с помощью которой можно поддерживать себя и реализовывать задуманное, — добавил специалист.

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