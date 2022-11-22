Рафик Загрутдинов: Три жилых корпуса по реновации введут влизи станции МЦК Новохохловская

Фото: Департамент строительства города Москвы

— В районе Нижегородский на улице Новохохловской, з/у 1, в следующем году введут в эксплуатацию три жилых корпуса для переселения по программе реновации. У зданий будет хорошая транспортная доступность — быстро доехать практически до любой точки столицы можно на метро или МЦК. В последние годы на территории района было открыто несколько новых станций. Так, станция метро «Нижегородская» и одноименная станция МЦК расположены в 10 минутах ходьбы (в 700 метрах от дома). В настоящее время на объекте полностью завершены монолитные работы, монтаж окон и кровли здания, фасадные работы. Ведется монтаж внутренних инженерных систем и каменная кладка, а также чистовая отделка квартир. Строители приступили к благоустройству территории, — сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Три жилых корпуса, объединенные общей подземной частью, будут переменной этажности. Здания выполнят в едином стиле. Фасады будут облицованы бетонной плиткой под кирпич и кассетами из оцинкованной стали. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Вместе с витражным остеклением они создадут контрастный и ритмичный образ комплекса.

Строения образуют полузакрытый двор, в котором создадут все условия для отдыха детей и взрослых. Здесь установят спортивное оборудование для разных возрастов, песочницы, горки, качели, карусели, игровые комплексы, скамейки и парковые качели.

Всего здесь будет 1028 квартир (однокомнатных — 281, двухкомнатных — 514, трехкомнатных — 212, четырехкомнатных — 21). Шестнадцать квартир предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

Первые этажи сделают нежилыми — здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части зданий разместятся помещение для хранения колясок и велосипедов, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах будут выполнены в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди без посторонней помощи смогут попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилых домов будет препятствовать скольжению в любое время года.