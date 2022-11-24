«Черная пятница» в 2022 году — когда стартуют распродажи в России, история и цели мероприятия

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В России начинается самая масштабная распродажа — «черная пятница» (англ. — Black Friday). В этот период россияне смогут приобрести самые разные товары по значительным скидкам — от 50 до 80 процентов. Как появилась «Черная пятница», как сэкономить во время распродажи и не попасться на уловки маркетологов — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Когда «черная пятница» в ноябре 2022

Распродажа началась в полночь 24 ноября и завершится 27 ноября в 23:59. Она пройдет во всех крупных городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Челябинске, Омске, Уфе, Красноярске, Перми, Воронеже, Волгограде и так далее.

Black Friday, как известно, будет проходить во многих интернет-магазинах. «Вечерняя Москва» в беседе с представителями крупнейших маркетплейсов решила выяснить, в какие дни интернет-площадки проведут распродажи.

Как сообщили «ВМ» в пресс-службе маркетплейса Ozon, площадка проведет Black Friday с 25 по 28 ноября. В Wildberries «черная пятница» продлится в общей сложности более 10 дней — с 18 ноября по 29 ноября. Кроме того, уже на протяжении недели проходит традиционная ноябрьская распродажа на маркетплейсе «Яндекс.Маркет» — она продлится до 27 ноября.

Зачем организовали «черную пятницу»

«Черная пятница» зародилась в Соединенных Штатах Америки еще в XIX веке, но тогда такого названия не существовало. В это время традиционно начинался рождественский сезон распродаж — после Дня благодарения (24 ноября).

В мире существует две версии появления термина «черная пятница».

Согласно первой, такая фраза впервые прозвучала в Филадельфии (город штата Пенсильвания, США) в 1966 году и означала сильные пробки на дорогах в пятницу после Дня благодарения. К слову, изначально термин Black Friday использовался только на Восточном побережье Америки.

Вторая (современная) версия — трактовка этого термина в английском языке носит более позитивный характер. Она имеет связь с идиомой in the black («положительный баланс» — прим. «ВМ»), подразумевая, что многие продавцы «выйдут в плюс» в этот день.

«Черная пятница» в мире

США

Это достаточно масштабное мероприятие для всей Америки. Чаще всего американцы во время такой акции совершают покупки на трех масштабных торговых площадках — eBay, Amazon и Walmart, приобретая ноутбуки, наушники, игровые приставки, смартфоны и телевизоры.

По данным Adobe, в 2021 году онлайн-покупатели в США потратили 8,9 миллиарда долларов (около 27 долларов на человека в США — прим. «ВМ»), в 2020 году американцы потратили девять миллиардов долларов (около 28 долларов на человека в США).

Китай

В Китае существует своя версия «черной пятницы», которая проходит 11 ноября. Изначально в эту дату проводили День холостяков (китайский современный праздник, который посвящен людям, не состоящим в браке — прим. «ВМ»). Однако после эта традиция видоизменилась, и 11 ноября многие китайские торговые центры начали проводить свои распродажи.

Сейчас 11 ноября в Китае стал сродни знаменитой американской «черной пятнице», во время которой граждане Китая могут найти предложения с невероятными скидками. В качестве знаменитых китайских онлайн-ресурсов для покупок можно выделить AliExpress, AliBaba, GearBest, Taobao и JD.com.

Согласно данным за прошлые годы, 11 ноября 2020 года объем продаж Alibaba составил 74,1 миллиарда долларов, а JD — 41,1 миллиарда долларов. По Китаю было доставлено почти четыре миллиарда посылок.

Сама по себе Black Friday не является официальным праздником ни в одной из стран мира, однако многие сотрудники в этот день берут отгул.

«Черная пятница» в России

В России подобные распродажи начали обретать популярность лишь с начала 2010-х годов. Впервые «черная пятница» была проведена на территории страны 6 декабря 2013 года (на неделю позже, чем во всем мире). С 2014 года большинство распродаж в России начали проходить параллельно со всем миром, но с небольшим отличием. В России Black Friday проводится с 19:00 четверга (то есть еще накануне самой «пятницы») по воскресенье включительно.

Согласно информации ТАСС, в 2021 году в Wildberries общая сумма заказов в Black Friday превысила 43 миллиарда рублей. Этот показатель в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Кроме того, количество заказов с 22 по 28 ноября (в эти дни в Wildberries проходила распродажа) увеличилось в 2,7 раза год к году.

Число заказов на Ozon 26 ноября 2021 года, в главный день «черной пятницы», выросло в пять раз в сравнении с 2020 годом. Оборот от продаж непосредственно в этот день увеличился в четыре раза год к году — до пяти миллиардов рублей.

Показатели онлайн-ретейлера «Сбермегамаркет» в ходе прошлогодней акции выросли в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, превысив пять миллиардов рублей.

Как получить максимальную выгоду в «черную пятницу»

Россияне все реже «ведутся» на разного рода скидочные акции, устраиваемые российскими ретейлерами, принимая их за обман, считает доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Людмила Шмелева.

Как рассказали «Вечерней Москве» представители крупнейших российских маркетплейсов, сами площадки ведут активную борьбу с необоснованно завышенными ценами перед Black Friday. В компании «Яндекс.Маркет» с помощью собственных алгоритмов определяют товары с завышенной стоимостью: они выявляют карточки товаров, на которые цены необоснованно завышены — после продавцы таких товаров получают оповещения, где им указывают на завышенную стоимость продукции.

— Это помогает пользователям не переплачивать за товары на маркетплейсе и защищает добросовестных продавцов, которые сдерживают рост цен для покупателей. При этом, как и раньше, «Яндекс.Маркет» не устанавливает требований к значениям цен. Финальную цену на конкретный товар определяет сам продавец с учетом множества факторов: своих затрат, запасов на складах, доступности, спроса с учетом сезонности и прогнозов, затрат на логистику и так далее, — говорится в сообщении.

Активная борьба с фейковыми скидками ведется и в компании Wildberries — в частности, для участников акции действует строгое правило: цена товара со скидкой должна быть ниже, чем средняя цена на этот товар за последние два месяца.

— Это позволяет исключить манипуляции с ценами и скидками, когда продавец перед распродажей намеренно повышает стоимость, а затем предоставляет фейковую «скидку» на товар, — сообщили «ВМ» в пресс-службе организации.

Во избежание искусственных скидок компания Ozon составляет рекомендуемые для участия в акциях размеры скидок на основе тщательной работы аналитиков, которые изучают специфику каждой категории, особенности спроса и рыночные тренды. Как сообщили «ВМ», скидки рассчитываются на основе регулярной цены товара, то есть средней цены, по которой его можно купить без учета акций.

— Для расчетов в большинстве случаев используем данные за последние 30 дней до добавления позиции в акцию, а также аналитику по категории. Для удобства продавцов предлагаем разные пакеты участия с разной глубиной скидок, — рассказали в пресс-службе.

Как получить максимальную выгоду в «черную пятницу»

Во время «черной пятницы» люди могут получить серьезные скидки — от 50 до 80 процентов. Это делается для того, чтобы привлечь в магазины как можно больше покупателей. Именно по этой причине магазины в США открываются очень рано — около пяти утра, а некоторые крупнейшие торговые сети — даже в полночь. Маркетолог Александра Гольдштейн рассказала «Вечерней Москве», как россиянам сэкономить во время распродаж.

Эксперт выделила три лайфхака, на которые стоит обратить внимание в первую очередь:

составить список необходимых покупок;

мониторить цены до «черной пятницы»;

покупать универсальные и базовые вещи.

По ее мнению, составление списка покупок позволит не нахватать лишних товаров. Кроме того, важно изучить цены на товары заранее, чтобы не стать жертвой маркетинга из-за искусственного снижения стоимости. Также это даст примерное понимание, сколько будут стоить те или иные товары в «черную пятницу».

— Советую выделить бюджет с лимитом. Важно покупать и делать нацеленность на какие-либо универсальные и базовые вещи. Не хватать лишнего, яркого, блестящего и того, что не находится в списке покупок, который был составлен изначально, — пояснила она.

Но даже любителям сэкономить стоит выделить отдельный бюджет для импульсивных трат, которые могут «порадовать душу», заключила Гольдштейн.