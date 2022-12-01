Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, история праздника, что нужно делать, а что запрещено

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Введение во Храм Пресвятой Богородицы — знаменательная дата для русского православного мира. Праздник, посвященный Пречистой Деве, каждый год отмечается 4 декабря и выпадает на дни Рождественского поста.

Об истории дня, традициях, порядке церковного богослужения, табу, рекомендациях и приметах — в материале «Вечерней Москвы».

Что вспоминает церковь

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — таково название великого праздника без сокращений. Он пришел из Священного Предания и входит в дюжину двунадесятых праздников — это самые значимые события после Пасхи, которые касаются земной жизни Иисуса Христа и Божьей Матери.

История Богородицы берет начало с ее благочестивых отца и матери — Иоакима и Анны. Семейная пара, согласно апокрифам, долгое время не могла зачать дитя. Тогда Анна дала обет, что посвятит ребенка служению Богу, если ей удастся зачать. Спустя девять месяцев случилось чудо: появилась на свет девочка, которую нарекли Мария. Когда ей исполнилось три года, родители сдержали обещание и привели малышку к Иерусалимскому храму. Мария ко всеобщему удивлению с легкостью преодолела крутую лестницу, ведущую в Дом Бога. Там она прожила до знакомства и обручения с Иосифом, день за днем трудилась, молилась и штудировала Священное Писание.

История праздника

Праздник, по Церковному Преданию, был известен еще с первых веков христианства. Равноапостольная императрица Елена воздвигла посвященный этому событию храм. Упоминания о явлении содержатся в трудах святителя Григория Нисского в IV веке. Широко отмечать дату начали с IX века. Тогда же появились каноны для богослужения в этот день.

Как проходит богослужение

Церковная служба Введения состоит из малой вечерни (проходит перед заходом солнца), всенощного бдения (проводится в ночь перед праздником), часов (непродолжительные богослужения между службами) и литургии (богослужения с причастием). Устав аналогичен остальным двунадесятым праздникам. Служители церкви облачаются в голубое или белое.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Какую пищу можно есть в праздник

Так как дата выпадает на дни поста, рекомендуется отказаться от животной пищи, остановиться на вареных блюдах, рыбе. Допускается испить пару глотков красного вина. Стоит отказаться от многолюдных застолий с множеством блюд в пользу скромной трапезы с самыми близкими.

Что запрещено, а что положено делать

Правила поведения в этот праздник основаны на религиозных канонах и народных приметах.

Православная церковь запрещает:

пропускать службу в храме;

предаваться избыточному веселью;

выполнять тяжелую физическую работу и дела по хозяйству;

отказывать в милостыне просящему;

ругаться, конфликтовать, обсуждать других;

одалживать и занимать деньги;

вступать в брак — союз не принесет счастья.

День нужно провести в смиренном, благостном настроении, проявлять ответственность, выполнять обещания, вдумчиво молиться, посетить служение в храме. Также принято приобщать детей к церкви: приводить семилетних малышей на первую исповедь.

Народные приметы

— Вскапывание земли грозит плохим урожаем — нужно дать ей отдохнуть.

— Введение называют «воротами» зимы»: если ударит мороз, велика вероятность, что он останется на все праздники. Будет оттепель — ждать хорошей погоды.

— В день Введения есть традиция ходить в гости друг к другу парами. Если мужчина переступит хозяйский порог первым — год принесет удачу, если женщина — невзгоды.