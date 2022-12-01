Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, история праздника, что нужно делать, а что запрещено

Введение во Храм Пресвятой Богородицы — знаменательная дата для русского православного мира. Праздник, посвященный Пречистой Деве, каждый год отмечается 4 декабря и выпадает на дни Рождественского поста.
Об истории дня, традициях, порядке церковного богослужения, табу, рекомендациях и приметах — в материале «Вечерней Москвы».
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — таково название великого праздника без сокращений. Он пришел из Священного Предания и входит в дюжину двунадесятых праздников — это самые значимые события после Пасхи, которые касаются земной жизни Иисуса Христа и Божьей Матери.
История Богородицы берет начало с ее благочестивых отца и матери — Иоакима и Анны. Семейная пара, согласно апокрифам, долгое время не могла зачать дитя. Тогда Анна дала обет, что посвятит ребенка служению Богу, если ей удастся зачать. Спустя девять месяцев случилось чудо: появилась на свет девочка, которую нарекли Мария. Когда ей исполнилось три года, родители сдержали обещание и привели малышку к Иерусалимскому храму. Мария ко всеобщему удивлению с легкостью преодолела крутую лестницу, ведущую в Дом Бога. Там она прожила до знакомства и обручения с Иосифом, день за днем трудилась, молилась и штудировала Священное Писание.
Праздник, по Церковному Преданию, был известен еще с первых веков христианства. Равноапостольная императрица Елена воздвигла посвященный этому событию храм. Упоминания о явлении содержатся в трудах святителя Григория Нисского в IV веке. Широко отмечать дату начали с IX века. Тогда же появились каноны для богослужения в этот день.
Церковная служба Введения состоит из малой вечерни (проходит перед заходом солнца), всенощного бдения (проводится в ночь перед праздником), часов (непродолжительные богослужения между службами) и литургии (богослужения с причастием). Устав аналогичен остальным двунадесятым праздникам. Служители церкви облачаются в голубое или белое.
Так как дата выпадает на дни поста, рекомендуется отказаться от животной пищи, остановиться на вареных блюдах, рыбе. Допускается испить пару глотков красного вина. Стоит отказаться от многолюдных застолий с множеством блюд в пользу скромной трапезы с самыми близкими.
Правила поведения в этот праздник основаны на религиозных канонах и народных приметах.
День нужно провести в смиренном, благостном настроении, проявлять ответственность, выполнять обещания, вдумчиво молиться, посетить служение в храме. Также принято приобщать детей к церкви: приводить семилетних малышей на первую исповедь.
— Вскапывание земли грозит плохим урожаем — нужно дать ей отдохнуть.
— Введение называют «воротами» зимы»: если ударит мороз, велика вероятность, что он останется на все праздники. Будет оттепель — ждать хорошей погоды.
— В день Введения есть традиция ходить в гости друг к другу парами. Если мужчина переступит хозяйский порог первым — год принесет удачу, если женщина — невзгоды.