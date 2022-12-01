Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, история праздника, что нужно делать, а что запрещено

Ника Комкова
Общество
Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, история праздника, что нужно делать, а что запрещено
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Введение во Храм Пресвятой Богородицы — знаменательная дата для русского православного мира. Праздник, посвященный Пречистой Деве, каждый год отмечается 4 декабря и выпадает на дни Рождественского поста.

Об истории дня, традициях, порядке церковного богослужения, табу, рекомендациях и приметах — в материале «Вечерней Москвы».

Что вспоминает церковь

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — таково название великого праздника без сокращений. Он пришел из Священного Предания и входит в дюжину двунадесятых праздников — это самые значимые события после Пасхи, которые касаются земной жизни Иисуса Христа и Божьей Матери.

История Богородицы берет начало с ее благочестивых отца и матери — Иоакима и Анны. Семейная пара, согласно апокрифам, долгое время не могла зачать дитя. Тогда Анна дала обет, что посвятит ребенка служению Богу, если ей удастся зачать. Спустя девять месяцев случилось чудо: появилась на свет девочка, которую нарекли Мария. Когда ей исполнилось три года, родители сдержали обещание и привели малышку к Иерусалимскому храму. Мария ко всеобщему удивлению с легкостью преодолела крутую лестницу, ведущую в Дом Бога. Там она прожила до знакомства и обручения с Иосифом, день за днем трудилась, молилась и штудировала Священное Писание.

История праздника

Праздник, по Церковному Преданию, был известен еще с первых веков христианства. Равноапостольная императрица Елена воздвигла посвященный этому событию храм. Упоминания о явлении содержатся в трудах святителя Григория Нисского в IV веке. Широко отмечать дату начали с IX века. Тогда же появились каноны для богослужения в этот день.

Как проходит богослужение

Церковная служба Введения состоит из малой вечерни (проходит перед заходом солнца), всенощного бдения (проводится в ночь перед праздником), часов (непродолжительные богослужения между службами) и литургии (богослужения с причастием). Устав аналогичен остальным двунадесятым праздникам. Служители церкви облачаются в голубое или белое.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, история праздника, что нужно делать, а что запрещено Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Какую пищу можно есть в праздник

Так как дата выпадает на дни поста, рекомендуется отказаться от животной пищи, остановиться на вареных блюдах, рыбе. Допускается испить пару глотков красного вина. Стоит отказаться от многолюдных застолий с множеством блюд в пользу скромной трапезы с самыми близкими.

Что запрещено, а что положено делать

Правила поведения в этот праздник основаны на религиозных канонах и народных приметах.

Православная церковь запрещает:

  • пропускать службу в храме;
  • предаваться избыточному веселью;
  • выполнять тяжелую физическую работу и дела по хозяйству;
  • отказывать в милостыне просящему;
  • ругаться, конфликтовать, обсуждать других;
  • одалживать и занимать деньги;
  • вступать в брак — союз не принесет счастья.

День нужно провести в смиренном, благостном настроении, проявлять ответственность, выполнять обещания, вдумчиво молиться, посетить служение в храме. Также принято приобщать детей к церкви: приводить семилетних малышей на первую исповедь.

Народные приметы

— Вскапывание земли грозит плохим урожаем — нужно дать ей отдохнуть.

— Введение называют «воротами» зимы»: если ударит мороз, велика вероятность, что он останется на все праздники. Будет оттепель — ждать хорошей погоды.

— В день Введения есть традиция ходить в гости друг к другу парами. Если мужчина переступит хозяйский порог первым — год принесет удачу, если женщина — невзгоды.

Православие Религия Церковь Русская православная церковь (РПЦ)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Все мнения
О проекте