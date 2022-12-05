Зарплата за настроение: столичным компаниям нужны необычные сотрудники

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

До Нового года осталось меньше месяца, и традиционно сайты вакансий заполнились оригинальными предложениями по работе. «Вечерняя Москва» выяснила, как можно подзаработать накануне праздников и не умереть от скуки.

Пой и веди

В Москве проводят необычные автобусные экскурсии, участники которых могут спеть под гитару любимые песни в компании Деда Мороза и Снегурочки. Устроиться поющим Дедом можно, обратившись в компанию, организующую туры. Требуется знание Москвы. За новогоднюю ночь можно заработать до 30 тысяч рублей.

Гид по барам

На помощь желающим хорошо и вкусно провести время могут прийти гиды по барам и ресторанам. Если вы хотите побывать одновременно барменом, экскурсоводом и даже стендапером (вещать со сцены юмористические монологи. — «ВМ»), стоит попробовать свои силы. Особенно если вы сильны в разговорном жанре. Заработок при этом будет зависеть только от установленного гонорара, но не ниже 15 тысяч рублей за смену, в новогоднюю ночь стоимость выше.

Астролога вызывали?

В этом году большим спросом пользуются астрологи. Организаторы праздников разыскивают тех, кто сможет развлечь гостей своими предсказаниями и внушить оптимизм на будущий год. Заработать на корпоративе специалист по гороскопам может и 30 тысяч, и 50 — сколько попросит, в общем-то. Туда же отправляются и гадалки. На фоне стресса и сложного года москвичи хотят заглянуть в будущее.

Я — по настроению!

Еще одна интересная вакансия — менеджер по новогоднему настроению. Нужно уметь оформлять пространство так, чтобы из соседних офисов сбегались посмотреть, вырезать снежинки из бумаги, создавать веселую атмосферу. Платить обещают 150 тысяч рублей в месяц — но договор действует только до 31 декабря.

Разрисую окно

Среди интересных вариантов разовой подработки — украсить окно, нарисовав на нем снежинки, уютные домики, символы Нового года. Заплатить художнику обещают 5 тысяч рублей. Очевидно, за одно окно. Можно устроиться делать вытынанки — вырезать ножницами украшения из бумаги, начиная от снежинок, заканчивая необычными конструкциями и сюжетами. За один заказ можно получить от 2500 рублей (в зависимости от сложности поделки).