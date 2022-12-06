Музыкант Вадим Степанцов: Я никогда не буду плевать в свою страну

Фото: РИА Новости

Отечественный шоу-бизнес разделился после начала специальной военной операции. Многие, кого считали кумирами поколений, организованно поехали за границу, оставляя позади себя только проклятия в адрес российского народа и культуры. Начались разборки и между коллегами по цеху. Поэт и лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов не стал угождать «тусовке» и остался при своем мнении о происходящем на Украине. Его он раскрыл корреспонденту «Вечерней Москвы».

Вадим Степанцов, основавший когда-то творческий «Орден куртуазных маньеристов», удобно чувствует себя в образе творческого хулигана. Его стихи, хотя и весьма фривольные местами, разошлись на цитаты. С начала 2014 года он был последовательным противником майдана и событий, которые потом последовали за ним.

По словам Степанцова, украинского государства он не боится, но тех фашиствующих элементов, которые сегодня там захватили власть, опасается. Ожидать от них, как считает музыкант, можно всего. В творческой тусовке, которая традиционно фрондирует, Степанцов нерукопожатен. Но по этому поводу он не переживает и относится к своему статусу с иронией.

Украинские корни

— Вадим, где вы родились? В ваших биографиях в интернете указано, что в Туле, а вы утверждаете, что в Донецке.

— На самом деле в Донецке, откуда мы с родителями почти сразу переехали в Тулу. И в свидетельстве о рождении сотрудники загса механически написали, что я родился в Туле. Там учились мои родители, а вообще мои корни в Донбассе — родня со стороны бабушки из-под Луганска. Шахтерский край. Если вы помните, то и Тульская область была когда-то шахтерским регионом. Подмосковный угольный бассейн, так сказать, хоть это не Московская область.

Сейчас шахты там уже не работают, но я еще их застал. Тульский шахтерский край чем-то напоминает Донбасс. Если вы там были, то помните пейзажи: поля и перелески, лесопосадки. В Туле очень похоже.

— Вы говорите на украинском?

— Я его знаю, ведь семья моя была двуязычной. Как и многие семьи Донбасса. Бабушка даже после переезда выписывала газеты на украинском языке. Я в детстве цеплялся за ее подол и пытался понять, что это за буквы такие интересные. Так я прочел много украинских стихов.

Познакомился и с «Кобзарем», и с поэзией Леси Украинки. В моем репертуаре есть несколько песен на украинском языке. Правда, мне кажется, что слушатели его все-таки не совсем понимают. Хотя, если вот смотреть ТВ на украинском, то дня через два-три начинаешь уже хорошо ориентироваться в языке.

— Какая судьба ждет украинский язык в Донбассе?

— Люди на нем говорят. Почти в каждой семье есть те, для кого украинский родной. Как можно им запретить говорить на нем? Это львовские профессора делали все, чтобы язык полонизировался и был максимально далек от русскоязычного населения востока Украины. Хотя, конечно, в нынешних реалиях главным языком, скорее всего, будет русский, а украинский может сохраниться только как память о прошлом.

— Вы уже давно находитесь в базе «Миротворца». На Украине вы персона нон грата. Не жалеете, что закрылся доступ к поездкам и концертам?

— Нисколько не жалею. Если на Украине меня не хотят видеть, то и я тоже не стремлюсь туда всеми правдами и неправдами. Зато я много раз выступал в Донбассе с благотворительными концертами.

Майдан вблизи

— Вы говорили, что и на майдане тоже были.

— Да, и видел близко, что и как там происходило. Потому я ни в коем случае не являюсь сторонником майданов и вообще революций. Как сказал Теофиль Готье, от революции выигрывают только стекольщики. И я не хочу, чтобы моя страна оказалась ввергнутой туда, где сегодня оказалась Украина. Неужели будет лучше? Тем, кто выходил на Болотную, очень хотелось изменений. Но каких изменений? С кровью, погромами, копотью горящих покрышек? Хорошо, говорили, что они хотят победить коррупцию.

А это разве удалось? Взяточников меньше не стало. Если мы сегодня читаем, даже из украинских источников, что разворовываются боеприпасы, снаряжение для ВСУ, то о какой победе над коррупцией может идти речь? Получили взамен то, что и было, только намного хуже. И еще начали войну в Донбассе.

— Вы знаете, кто ее начал?

— У меня много друзей и знакомых, как в Донбассе, так и в Киеве, так что я знаю, кто первый там начал, да и хотел начать. Это Киев.

— В Киеве утверждают, что в Донбассе сплошные агенты Москвы.

— Получается, что половина Украины — агенты Москвы, а половина — Вашингтона, а где она, та самая настоящая Украина? Я прекрасно помню, как весной 2014 года никто из киевского руководства, которое еще недавно стояло на майдане и быстро переселилось в кабинеты, не пожелал не то что договориться с протестующими, а хотя бы их выслушать. Просто выслушать людей, граждан Украины. Притом что и в Донецке, и в Луганске все органы государственной власти Украины в марте и апреле были вполне дееспособны. Можно было просто снять трубку и позвонить: «Ребята, а что у вас там происходит? Русский язык хотите в качестве второго государственного? Больше автономии?»

Почему нельзя было обсудить эти вопросы? Ведь начиналось все с требований довольно умеренных. Регионы не желали выходить. Хотели договориться мирно. Не нравятся они Киеву, ну так никаких проблем! Отпустите, дайте больше самостоятельности, если люди хотят жить отдельно и вы сами с ними не желаете иметь много общего — зачем насильно удерживать? Если хотя бы захотели выяснить, почему люди недовольны, то гражданской войны можно было избежать. Не допустить кровопролития. Как получилось в Крыму.

— Почему в Крыму удалось?

— Потому что и в самом Киеве внутренне осознавали, что это не их регион. Там нет и никогда не было Украины. Можно что угодно говорить, но это так и есть. Административно присоединив полуостров к Украинской ССР, Хрущев не смог сделать его украинским. Севастополь всегда был русским городом. Там почти невозможно было услышать на улицах украинскую речь. Население Крыма, в том числе и военные, которые там служили, к Украине относились просто как к номинальному начальнику. Да, входим в состав, но душой и сердцем были всегда с Россией. Потому из тех военных ВСУ, которые были на территории полуострова, практически никто не оказал хоть какого-то сопротивления. Просто перешли на сторону России, на которой когда-то и были.

— Но Россия получила обвинения в аннексии…

— А Украина не аннексировала Крым? У кого-то спросили про его судьбу? То, что несколько негодяев решили судьбу страны, разве законно? Полуостров всегда был частью России. Украиной он был пару десятков лет. Исторически ничтожный срок. Если бы люди были против, то никакого референдума не получилось бы. Чудес не бывает, можно заставить, принудить, но лишь какую-то часть людей. Всех — невозможно. Тех самых «зеленых человечков» было очень мало на самом деле. Это в Киеве рассказывали, что их огромные толпища.

Не надо злить шахтеров

— Получается, что люди просто обиделись на Украину?

— А как не обидеться, если из Киева постоянно повторяют, что вы тут никто, все тут агенты и пособники Москвы? А люди тут живут поколениями! Они не часть Украины? Не ее граждане? Фактически Киев говорит, что так оно и есть. То есть для Донбасса не готовили иной судьбы, кроме зачистки территории от населения. Об этом ведь начали говорить не только в 2014 году, но и много раньше. Так почему проблема отпустить людей, которых вы сами не можете терпеть? Что за мазохизм?

— Кстати, а где она, та настоящая Украина?

— В Киеве считают, что восточные территории — это земли, которые нужно колонизировать и украинизировать. Это как раз и выражалось в языковой политике. Вспомните такую тетку по фамилии Фарион. Как она брызгала слюной при одном упоминании русского языка и поругалась с шахтерами, когда начала им объяснять, что они не так разговаривают. Это вообще была ее роковая ошибка. И ее, и Киева.

— Почему?

— Шахтеры — очень упрямые люди. В их характере нет такого, что они готовы прогибаться под любого начальника. Они очень сплоченные и поддерживают друг друга. В этом суть профессии, работы под землей, где от одного может зависеть жизнь остальных. Я рос среди шахтеров, и я это очень хорошо себе представляю. Не надо спорить с этими чумазыми мужиками. Они в карман за словом не полезут, даже начальство могут послать. Что и произошло.

Фото: РИА Новости

Живой язык

— Вы поэтому не лезете за словом в карман и материтесь в песнях?

— Не во всех, конечно, моих песнях и стихах есть мат. Но дело не в ругани самой по себе. Это же живые эмоции. Одним словом можно выразить целый букет переживаний, смыслов. У нас даже шутки есть на тему, что одно короткое слово может иметь десятки значений и оттенков. Это живая речь.

— Депутаты периодически пытаются запретить выражаться с эстрады и на ТВ. Вы против?

— Против чего? Я за живой язык. А запреты эти все равно ни к чему не приведут. Можно приставить полицейского к каждому? Как контролировать людей, которые сидят на своих кухнях, в кругу друзей, семьи, знакомых? Да и это, как мне кажется, лучше сухого канцелярского языка, который некоторым нашим руководителям кажется более пристойным.

— Вы встречались с коллегами по цеху в Донбассе?

— И не раз. Их не так много, но они заметны. Хотя у нас разные подходы и понимание того, что считается патриотизмом. Или, лучше сказать, разная стилистика. В Донецке и других городах сегодня висят патриотические плакаты с призывом защищать родину, Донбасс. Я полностью поддерживаю эту идею, но вот сама форма… Наверное, уже все эти плакаты не работают так, как лет 40–50 назад. Другие люди, другие поколения. Хотя вот у Юлии Чичериной есть зрители, их немало, и им нравится, как она поет, сжав кулаки. Она искренне это делает.

— А вы искренне кривляетесь?

— Так я это делаю всю свою сознательную творческую жизнь. Я несерьезен, я смешу людей. Я же еще в студенчестве был панком. Носил штаны из леопардовой ткани, которые сам шил. Я был такой один в Москве и бросался в глаза.

Тусовочка пауков

— Некоторые ваши коллеги по цеху разругались друг с другом вдрызг. Многие с вами прекратили общаться?

— Да как сказать, прекратили… Общения и не было. Наверняка, если бы я сделал какие-то громкие заявления, публично плюнул бы в Россию, в президента, в армию и уехал за границу, то меня бы просто облили потоками комплиментов, какой я молодец, талантище и прочее. По-вашему, это объективно — подозревать в человеке талант просто потому, что у него определенная политическая позиция? А где же вы были до? Я как-то изменился бы, если стал вдруг либералом и начал топить за содомию и прочие европейские ценности? Я остался тем же поэтом.

Так что не надо вот этого двоедушия. Люди терпеть друг друга не могут, но вынуждены публично нахваливать себя, потому что их отлучат от тусовочки себе подобных. Я просто последователен и не хочу личную выгоду маскировать за политическими взглядами. Когда всем было хорошо и комфортно, все эти «звезды» отталкивали друг друга локтями за выступления на корпоративах у чиновников, за концерты на ТВ, приглашения на банкеты в Кремль. Они ничуть не изменились со времен Брежнева.

Тогда писали доносы друг на друга и глотки рвали за доступ к спецраспределителям, а публично говорили, как они не любят советскую власть, которая дала им все блага в виде квартир, дач и прочего. И всеми этими благами они продолжают пользоваться и сегодня. Скольким из тех, кто уехал сегодня из страны, власти давали квартиры в Москве? Кто-то из них отказался? Я такого не помню. А сейчас об этом как-то не принято говорить. Страдают избирательной памятью.

Неиспуганный патриот

— Появился термин «испуганные патриоты». Может, и правда просто испугались?

— Да ладно! Испуг этот был тщательно просчитан. Надо испугаться — они испугаются, надо плюнуть в страну ради выгоды — они это сделают. Там все крутится только вокруг личной выгоды и благополучия, а не каких-то убеждений. Откуда им взяться, если их не было ни 10, ни даже 20 лет назад? Сегодня мутят воду те, кто поддерживал Путина в начале 2000-х годов, а до этого — Бориса Ельцина. А еще раньше Михаилу Горбачеву клялись в любви. Это точно искренне?

— Так в их глазах вы стали ура-патриотом и пособником «режима».

— Бога ради! Я и не скрывал, что я патриот. Конечно, не ура-патриот, но я не буду плевать в свою страну, чтобы угодить кому-то за границей. У меня есть зрители, которые ходят на выступления, и я играю для них. Да, какой-то фантастической славы я не добился, наверное, но, как написано в одном из моих стихотворений, все относительно. Если для признания нужно поддержать европейский содом, то я против такой славы. У нас свои ценности. Вот я, например, глубоко семейный человек.

Я не имею на это права? Если есть свобода слова, то я хочу придерживаться семейных ценностей. Почему я должен этого лишиться? И так считают большинство людей в нашей стране. Я полагаю, что Россия — традиционалистское государство, где люди просто хотят жить так, как считают нужным. И в мире нас считают приверженцами и оплотом традиционализма. И у такого подхода есть сторонники — в том числе и в Европе, но они немногочисленны и задавлены.

— Государство должно быть либеральным или строгим?

— Не стал бы говорить за всех, но в России, похоже, пока получается только модель с сильным лидером. Неважно, кто он — царь или президент. Хорошо это или плохо? И снова не могу точно сказать, но это как-то работает. Посмотрите вокруг: да, воруют, берут взятки. Но ведь что-то и строится, рождаются новые люди. Жизнь идет, и она не такая уж и плохая.

Притом что я сам далеко не богатый человек, хотя бы и по столичным меркам, но не бедствую, зарабатываю своим трудом. На Украине лучше, что ли? Там правительство раздало населению оружие, и это население начало разбираться друг с другом. Осталось только провести вооруженный гей-парад. Видимо, к этому и идет. Я точно не хочу такой свободы, а тем более идти к ней через кровь и жертвы, погружая страну в хаос.

ДОСЬЕ

Степанцов Вадим Юрьевич родился 9 сентября 1960 года в Донецке. Родители окончили Тульский горный институт, технические интеллигенты. Мать Лора Ивановна Степанцова (девичья фамилия Вертепа) по национальности украинка, родом из Луганской области. Отец Юрий Иванович Степанцов (1938–2003) родом из города Смоленска. Создатель Ордена куртуазных маньеристов и музыкальной группы «Бахыт-Компот». Автор текстов для групп «Браво» («Король Оранжевое лето», «Добрый вечер, Москва», «Жар-птица»), «На-На» и «Тату». В 1995 году баллотировался в Государственную думу от Партии любителей пива (фракция непьющих) по Чукотско-Корякскому избирательному округу. Занял второе место. Утверждает, что не умеет играть ни на одном музыкальном инструменте. Создатель группы «МастАдонты», с которой выступает на камерных площадках.