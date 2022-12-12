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Приметы и советы

Рестораторы поделились опытом создания успешных концепций новых заведений

Александра Ерошенко
Общество
Рестораторы поделились опытом создания успешных концепций новых заведений
Сушеф одного из столичных баров Дмитрия Левицкого Ростислав Мова приготовил для гостей фирменное блюдо заведения — пельмени / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

12 декабря состоялся ежегодный форум лидеров ресторанной индустрии «Пальмовая ветвь». Эксперты отрасли обсудили актуальные проблемы и варианты их решений.

Одной из трудностей владельцы общепита называют нехватку квалифицированных кадров. Поэтому ведущий кулинарных телепрограмм, владелец баров, ресторатор Дмитрий Левицкий отметил важность нематериальной мотивации персонала.

— Среди рестораторов есть конкуренция за персонал, мы постоянно находимся в поиске сотрудников. И мы должны вдохновлять и мотивировать их, — сказал Левицкий. — Мотивированный сотрудник — тот, кто в отсутствие контроля выполняет работу на максимально возможном уровне.

О должности официанта никто не мечтает, но владельцы ресторанов и директора должны подавать пример, как интересно принимать гостей. Также обсуждались и вызовы времени, которые сейчас стоят перед ресторанами.

— В ситуации, когда непонятно, что будет завтра, рестораны живут с 2020 года, но ресторанная сфера активно развивается, учитывая все риски, — отметил управляющий сети ресторанов Глеб Марач.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Зуйков, Организатор национальной премии и фестиваля «Пальмовая ветвь»:

— На форуме лидеры ресторанного рынка делятся мнениями по актуальным вопросам фудиндустрии, авторскими креативными наработками и эффективными бизнес-решениями. В этом году наши эксперты сделали фокус на концепциях и стратегиях развития, устойчивых к любым изменениям внешней среды, не следующих за модой, а создающих ее.

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