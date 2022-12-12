Рестораторы поделились опытом создания успешных концепций новых заведений

Сушеф одного из столичных баров Дмитрия Левицкого Ростислав Мова приготовил для гостей фирменное блюдо заведения — пельмени / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

12 декабря состоялся ежегодный форум лидеров ресторанной индустрии «Пальмовая ветвь». Эксперты отрасли обсудили актуальные проблемы и варианты их решений.

Одной из трудностей владельцы общепита называют нехватку квалифицированных кадров. Поэтому ведущий кулинарных телепрограмм, владелец баров, ресторатор Дмитрий Левицкий отметил важность нематериальной мотивации персонала.

— Среди рестораторов есть конкуренция за персонал, мы постоянно находимся в поиске сотрудников. И мы должны вдохновлять и мотивировать их, — сказал Левицкий. — Мотивированный сотрудник — тот, кто в отсутствие контроля выполняет работу на максимально возможном уровне.

О должности официанта никто не мечтает, но владельцы ресторанов и директора должны подавать пример, как интересно принимать гостей. Также обсуждались и вызовы времени, которые сейчас стоят перед ресторанами.

— В ситуации, когда непонятно, что будет завтра, рестораны живут с 2020 года, но ресторанная сфера активно развивается, учитывая все риски, — отметил управляющий сети ресторанов Глеб Марач.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Зуйков, Организатор национальной премии и фестиваля «Пальмовая ветвь»:

— На форуме лидеры ресторанного рынка делятся мнениями по актуальным вопросам фудиндустрии, авторскими креативными наработками и эффективными бизнес-решениями. В этом году наши эксперты сделали фокус на концепциях и стратегиях развития, устойчивых к любым изменениям внешней среды, не следующих за модой, а создающих ее.