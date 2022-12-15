Напряжение и тревога: подробный гороскоп для Весов на 2023 год

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Весы по праву считаются представителями самого обаятельного знака зодиака, являются мастерами дипломатии и во всем стремятся к гармонии. Помогут ли эти качества Весам в наступающем году? Своим прогнозом с нашими читателями поделилась биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Любовь Весов в 2023 году

Ситуация может ухудшиться после апреля 2023 года, так как ваш Юпитер также будет проходить транзитом по седьмому дому, где он будет находиться в соединении с Раху. Ваш седьмой дом будет сильно затронут, поскольку третий аспект Сатурна также будет находиться в вашем седьмом доме. В результате в отношениях между вами и вашей второй половинкой обязательно возникнут напряжение и стресс. Ситуация может быть настолько тревожной и проблематичной, что приведет к расставанию.

Есть вероятность, что Весы, находящиеся на грани развода, могут разойтись. В отношениях между мужем и женой возникнут разрывы, недопонимание, споры и отчуждение.

Весы, чьи даты бракосочетания приходятся на период с 22 апреля 2023 года по 30 сентября 2023 года, должны быть осторожны. Череда неприятных событий может привести к тому, что брак не состоится.

Финансы Весов в 2023 году

Этот год будет немного напряженным для Весов, которые владеют бизнесом. Это связано с тем, что деньги, взятые в долг, будет сложно возвращать. Кроме того, в бизнесе могут быть небольшие, но временные падения. Поэтому будьте осторожны, принимая решения о деньгах и деловых вопросах. В этом году вы должны помнить, что не следует одалживать свои деньги другим, а также лучше избегать займов. Если вы возьмете кредит, долг будет расти. А если вы дадите в долг, то ваши деньги могут там застрять. В целом возможны небольшие финансовые потери, но бизнес будет развиваться.

После июля 2023 года вы будете наблюдать финансовый приток из неожиданного нового источника. Вы можете столкнуться с проблемой накопления денег. Даже те деньги, которые вы накопите, могут быть потрачены. Поэтому спокойно подумайте о том, как правильно распорядиться деньгами.

Здоровье Весов в 2023 году

Раху и Кету пройдут транзитом в первом и седьмом домах вашего гороскопа. В результате, возможно, вам также придется столкнуться с физической болью, но она быстро пройдет.

Проблемы со здоровьем могут возникнуть только в психологическом отношении. Иллюзии продолжат возникать в вашем сознании, а вы продолжите быть их жертвами. Ваш разум будет постоянно блуждать. Вы будете желать покоя, но не получите его.

Планеты Раху и Кету изменят свое положение в октябре 2023 года, в это время вы почувствуете облегчение. К вам вернется способность видеть ясно. Последние два месяца года подарят вам много радости и счастья, что поможет вам забыть неприятности предыдущих десяти месяцев.

Кроме того, в последние два месяца года у вас, скорее всего, неожиданно появятся большие деньги. Вы можете потратить эти деньги на себя. Хорошие новости могут прийти в вашу семью.

Общие рекомендации для Весов в 2023 году

Дорогие Весы, этот год будет иметь смешанные последствия в вашей жизни. Если говорить о положительных результатах, то они ожидаются в бизнесе, карьере и образовании. С другой стороны, если говорить о негативе, то проблемы могут быть в отношениях между вами и вашими спутниками жизни.

Наряду с этим в течение года могут возникнуть проблемы со здоровьем. В этом году Сатурн будет находиться в вашем пятом доме, являясь владыкой вашего четвертого и пятого домов. В результате вы определенно добьетесь успеха в сфере образования. Даже если вы сейчас не учитесь, к концу года обязательно отметите пополнение своего интеллектуального багажа.