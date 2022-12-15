Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Напряжение и тревога: подробный гороскоп для Весов на 2023 год

Василий Плиткин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Напряжение и тревога: подробный гороскоп для Весов на 2023 год
Фото: shutterstock

Весы по праву считаются представителями самого обаятельного знака зодиака, являются мастерами дипломатии и во всем стремятся к гармонии. Помогут ли эти качества Весам в наступающем году? Своим прогнозом с нашими читателями поделилась биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Любовь Весов в 2023 году

Ситуация может ухудшиться после апреля 2023 года, так как ваш Юпитер также будет проходить транзитом по седьмому дому, где он будет находиться в соединении с Раху. Ваш седьмой дом будет сильно затронут, поскольку третий аспект Сатурна также будет находиться в вашем седьмом доме. В результате в отношениях между вами и вашей второй половинкой обязательно возникнут напряжение и стресс. Ситуация может быть настолько тревожной и проблематичной, что приведет к расставанию.

Есть вероятность, что Весы, находящиеся на грани развода, могут разойтись. В отношениях между мужем и женой возникнут разрывы, недопонимание, споры и отчуждение.

Весы, чьи даты бракосочетания приходятся на период с 22 апреля 2023 года по 30 сентября 2023 года, должны быть осторожны. Череда неприятных событий может привести к тому, что брак не состоится.

Финансы Весов в 2023 году

Этот год будет немного напряженным для Весов, которые владеют бизнесом. Это связано с тем, что деньги, взятые в долг, будет сложно возвращать. Кроме того, в бизнесе могут быть небольшие, но временные падения. Поэтому будьте осторожны, принимая решения о деньгах и деловых вопросах. В этом году вы должны помнить, что не следует одалживать свои деньги другим, а также лучше избегать займов. Если вы возьмете кредит, долг будет расти. А если вы дадите в долг, то ваши деньги могут там застрять. В целом возможны небольшие финансовые потери, но бизнес будет развиваться.

После июля 2023 года вы будете наблюдать финансовый приток из неожиданного нового источника. Вы можете столкнуться с проблемой накопления денег. Даже те деньги, которые вы накопите, могут быть потрачены. Поэтому спокойно подумайте о том, как правильно распорядиться деньгами.

Здоровье Весов в 2023 году

Раху и Кету пройдут транзитом в первом и седьмом домах вашего гороскопа. В результате, возможно, вам также придется столкнуться с физической болью, но она быстро пройдет.

Проблемы со здоровьем могут возникнуть только в психологическом отношении. Иллюзии продолжат возникать в вашем сознании, а вы продолжите быть их жертвами. Ваш разум будет постоянно блуждать. Вы будете желать покоя, но не получите его.

Планеты Раху и Кету изменят свое положение в октябре 2023 года, в это время вы почувствуете облегчение. К вам вернется способность видеть ясно. Последние два месяца года подарят вам много радости и счастья, что поможет вам забыть неприятности предыдущих десяти месяцев.

Кроме того, в последние два месяца года у вас, скорее всего, неожиданно появятся большие деньги. Вы можете потратить эти деньги на себя. Хорошие новости могут прийти в вашу семью.

Общие рекомендации для Весов в 2023 году

Дорогие Весы, этот год будет иметь смешанные последствия в вашей жизни. Если говорить о положительных результатах, то они ожидаются в бизнесе, карьере и образовании. С другой стороны, если говорить о негативе, то проблемы могут быть в отношениях между вами и вашими спутниками жизни.

Наряду с этим в течение года могут возникнуть проблемы со здоровьем. В этом году Сатурн будет находиться в вашем пятом доме, являясь владыкой вашего четвертого и пятого домов. В результате вы определенно добьетесь успеха в сфере образования. Даже если вы сейчас не учитесь, к концу года обязательно отметите пополнение своего интеллектуального багажа.

Предсказания Гороскопы Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте