Просто добавь апельсин: Лазарев, Семенович и Лещенко рассказали о  необычных новогодних рецептах

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До Нового года осталось всего четыре дня. В преддверии главного праздника телеведущий Сергей Бабаев поделился с «Вечерней Москвой» секретами приготовления любимых парадных блюд.

— Из необычных блюд на моем новогоднем столе всегда присутствует закуска из папоротника. Однако собирать это растение нужно в конце мая — начале июня, пока он хрустящий и молодой. Идею этого деликатеса я привез из командировки на Дальний Восток. Но вам расскажу очень простой рецепт моего коронного блюда, которое любят все мои гости, — это тартифлет. Получается без изысков, но очень вкусно, ароматно и оригинально.

Я нарезаю кружочками картофель, буквально две минуты отвариваю, просто чтобы схватился, чтобы это не была совсем сырая картошка. Далее беру мелко нарезанные жареный лук, бекон, сыр. В оригинальном рецепте используется сыр реблошон — у него очень мощный аромат, и не все его любят, поэтому подойдет камамбер, который продается в любом универсаме. Картофель, бекон с луком и сыр укладываем на противень, заливаем чуть-чуть сливками, чтобы продукты не были сухими, и ставим в духовку минут на 25. Сыра можно взять побольше.

Анна Семенович: улучшаем оливье

У каждой хозяйки есть свои фирменные способы улучшить вкус традиционного новогоднего салата. Например, телесваха Роза Сябитова всегда придерживается классической советской рецептуры — с колбасой и малосольными огурцами. Главный секрет: ингредиенты ведущая обязательно смешивает заранее, чтобы блюдо успело настояться.

Певица Анна Семенович сообщила, что ее оливье будет либо с соленой рыбой, либо с креветками — и без картофеля. Калорийному корнеплоду Анна предпочитает морковь, которая к тому же делает блюдо очень нарядным.

Певица Елена Преснякова: мороженое «Три цвета»

Певица Елена Преснякова / Фото: PERSONASTARS

Артистка берет 500 мл 10-процентных сливок, смешивает с 400 мл сгущенки, добавляет 90 г тертого шоколада, по вкусу клубнику и ваниль.

Очень просто и вкусно!

Актер Павел Трубинер: рыба в шампанском

Актер Павел Трубинер / Фото: PERSONASTARS

Это коронное блюдо Павла Трубинера для особых случаев: «Оно не из дешевых, но если вы хотите удивить гостей — самое то». Берем 1 кг стерляди, режем на толстые куски, натираем приправами. Кладем в сотейник, выжимаем сок из одного лимона, добавляем 100 г сливочного масла и полбутылки шампанского. Томим под крышкой 5–10 мин.

Певица Анита Цой: индейка с пюре

Певица Анита Цой / Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Цой предлагает такой рецепт: по 200 г картофеля и тыквы моем и чистим. Отвариваем 18–20 минут. 50 г грецких орехов перетираем с соусом чили. Грудку индейки моем и обжариваем. Выкладываем на мясо половину орехового соуса чили и снимаем с огня. Сливаем воду с картофеля и тыквы, делаем из овощей пюре. Подаем индейку вместе с пюре.

Певец Владимир Девятов: свинина с медом

Певец Владимир Девятов / Фото: PERSONASTARS

Народный артист РФ Владимир Девятов обожает в Новый год свинину. Примерно 400 г мяса нарезать на стейки и замариновать. В маринад входит: сок половины апельсина, столовая ложка горчицы, ложка соевого соуса и ложка меда. Затем мясо жарим на сковороде на сильном огне по 2–3 минуты с каждой стороны, добавляем 1–2 зубчика чеснока, выливаем к мясу маринад. Потом на эту сковороду можно выложить гарнир и смешать его с остатками соуса. В качестве гарнира используем картофель или рис.

Певец Сергей Лазарев: мясо с цитрусами

Певец Сергей Лазарев / Фото: PERSONASTARS

Лазарев обожает домашнюю еду, ту, что мама готовит. Но имеет в запасе один свой фирменный рецепт. Берем несколько куриных грудок, 200 г майонеза или йогурта, приправу для курицы и апельсины (из расчета 1 штука на 2–3 грудки). Грудки нарезаем, добавляем приправу, майонез (или йогурт) и ставим в холодильник. Затем на небольшом огне обжариваем курицу минут десять, добавляем очищенные от пленок и нарезанные апельсины. Тушим курицу в апельсинах еще минут семь.

Актриса Александра Волкова: пикантные креветки

Актриса Александра Волкова / Фото: PERSONASTARS

Волкова поделилась с «Вечерней Москвой» рецептом вкуснейшего маминого креветочного салата. Берем рис — 450 г, корейскую морковь — 200 г, замороженные очищенные креветки — 1 кг, 1 большую пачку крабового мяса, 200 г маринованных огурцов, 2 баночки зеленых оливок без косточки, 1 банку кукурузы, майонез и соль по вкусу. Рис и креветки отвариваем. Все ингредиенты нарезаем, смешиваем. Креветки измельчаем, и всю эту прелесть заправляем майонезом.

Певица Сати Казанова: авторский винегрет

Певица Сати Казанова / Фото: PERSONASTARS

Артистка старается, чтобы на ее столе всегда был такой некалорийный салат: 2–3 свеклы, 1 корень сельдерея, 1 морковь, банка зеленого горошка, 2–3 соленых огурца, 5–7 помидоров черри, соль, перец, растительное масло, кинза и кедровые орешки. Сельдерей, свеклу и морковь отвариваем. Все ингредиенты нарезаем кубиками. Добавляем горошек и перемешиваем. Солим, перчим и заправляем маслом. Добавляем кинзу и кедровые орешки.

Певец Лев Лещенко: оладушки из кабачков

Певец Лев Лещенко / Фото: Евгений Стуколин / TASS

Артист предлагает подкрепиться оладьями. Понадобится 700 г цукини, 2 яйца, 80 г муки, 2 зубчика чеснока, одна веточка зеленого лука, 30 г любой другой зелени, 2 столовые ложки подсолнечного масла и 0,5 чайной ложки соли. Натираем овощи на терке, нарезаем зелень и чеснок, взбиваем два яйца, добавляем муку, соль и зелень. Все перемешиваем. Формируем оладушки и жарим по пять минут.

Спортсмен Вячеслав Анисин: студень

Спортсмен Вячеслав Анисин / Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Многократный чемпион мира по хоккею обожает холодец из говядины на сахарной косточке с желатином. Нам понадобится 2,5 кг мяса, 2 луковицы, 1 морковь. И 10 зубчиков чеснока. Лавровый лист — 3 штуки, перец черный горошком — 5 штук. Соль и черный молотый перец добавляем по вкусу. А желатин растворяем — 60 граммов на 4 литра бульона. Холодец получается наваристым.