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Храбрые зайцевцы: как село в ДНР готовится встречать год Кролика

Александр Зосимов
Общество
Храбрые зайцевцы: как село в ДНР готовится встречать год Кролика
Жители села Зайцево вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой отмечают Новый год / Фото: Пресс-служба Зайцевской поселковой администрации

В небольшом селе Зайцево Донецкой Народной Республики готовятся встречать год Кролика. «Вечерняя Москва» дозвонилась местным жителям.

В этом году Вооруженные силы России полностью освободили поселок, который с 2014 года был разделен на две части: одна — под контролем солдат ДНР, вторая — украинских националистов. ВСУ до сих пор обстреливает Зайцево. Но, по словам главы местной администрации Владислава Черкашина, жители восстанавливают поселок и не падают духом. Массовых мероприятий на Новый год в поселке не запланировано, чтобы не подвергать людей опасности. Но настроение у зайцевцев праздничное.

— Люди ставят в домах елки, готовят праздничный стол, — говорит Владислав.

Местная жительница Марина Влас воспитывает троих дочерей: Дарью, Анику и Валерию. Вместе с мамой девочки уже нарядили елку советскими игрушками, положили под нее подарки. Дом украсили гирляндами и серебристым «дождиком».

— Дети нуждаются в празднике, пусть даже за окном свистят пули и разрываются гранаты, — рассказывает Марина. — Моей старшей, Дарье, десять лет, ее желание на Новый год всегда одно и то же — мирное небо. Анике три года, Валерии — два. Они еще не осознают, что происходит.

Когда видят яркие вспышки на небе, я говорю, что это дяди фейерверк запускают. Мне хочется, чтобы у них было детство, чтобы они, как и все дети, радовались празднику.

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