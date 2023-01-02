Как отмечают Новый год в разных странах

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Новогодние традиции в некоторых странах существенно отличаются от российских. Например, в Израиле Новый год принято отмечать трижды, где-то Новый год совершенно не так важен, как Рождество, а в ряде государств привычная для России дата 31 декабря — обычный рабочий день. О том, какие примечательные особенности есть у празднования Нового года в разных странах — в материале «Вечерней Москвы».

Германия

Основной зимний праздник в Германии — Рождество, его отмечают 25 декабря, и в этот же день немцы дарят друг другу все самые главные подарки. Этот праздник немцы проводят в кругу семьи. На Новый год в Германии принято обмениваться незначительными подарками, а вот отмечают этот праздник здесь с размахом. В крупных городах масштабные гулянья затягиваются до утра. Выходя на улицу, многие люди берут с собой различные трещотки: в Германии принято считать, что благодаря шуму можно отпугнуть злых духов.

Еще один из местных обычаев — в Новый год выбрасывать все ненужные вещи. Принято считать, что благодаря этому освобождается место для позитивных перемен.

На новогоднем столе обязательно должен присутствовать запеченный карп. Несколько чешуек с рыбы жители Германии кладут в кошелек, чтобы притянуть в наступающем году богатство.

Финляндия

Финны встречают Новый год в атмосфере безудержного веселья. Если старшее поколение все-таки предпочитает оставаться дома за праздничным столом, то молодежь отправляется на вечеринки в клубы и пабы.

У финнов существует древний новогодний обряд: гадание на расплавленном олове. Для этого олово расплавляется над горящей свечей, после чего его опускают в сосуд с холодной водой. Потом финны смотрят на то, какая получилась фигурка или какую тень она отбрасывает. Если фигурка, например, оказалась в форме сердца, то в новом году человека ждет большая любовь, а кружевной узор символизирует деньги.

На новогоднем столе в Финляндии популярны различные блюда из свинины и рыбы. Сладости на столе — фруктово-ягодный кисель и печенье. Примечательно, что печенье в Новый год стараются выпекать в виде новогодней символики (елок, снежинок, снеговиков и т. д.) или складывать в форме домиков.

Традиционный новогодний напиток у финнов — глег. Его готовят на красном вине, добавляя в состав различные пряности, сухофрукты и изюм.

Великобритания

В Британии Новый год — сравнительно неважный праздник, поэтому, в отличие от Рождества, его здесь отмечают без подарков. При этом в Шотландии ситуация отличается с точностью до наоборот.

Однако новогодние вечеринки в Великобритании устраивать все же принято. Люди собираются в большие компании в пабах и ресторанах, а в полночь смотрят на запуск салюта. Фейерверки запускаются во всех крупных городах, самый крупный — в Лондонском Сити.

Существуют и некоторые поверья, связанные с Новым годом. Так, считается, что, если влюбленные во время боя Биг Бена будут целоваться под омелой, то это позволит укрепить их отношения в Новом году.

Как правило, в Британии в новогодний ужин входит мясное блюдо (например, индейка или жареный гусь) и различные закуски. Новый год здесь не обходится без пунша.

Франция

Народные гулянья под Новый год во Франции сопровождаются шутливой традицией: французы одеваются в маскарадные костюмы и начинают осыпать друг друга мишурой и конфетами.

Французские хозяйки на Новый год любят положить в пирог бобовое зернышко. Того гостя, которому попадется это зернышко, на протяжении всей ночи будут называть «Бобовым королем».

Новогодний стол во Франции роскошный и отличается в зависимости от области. Где-то главным блюдом будет запеченный гусь, а где-то, например, индейка или морепродукты. Также французы любят добавить к праздничному ужину побольше сладостей. Игристое вино — обязательная составляющая новогоднего ужина.

Израиль

В Израиле принято отмечать Новый год три раза. По иудейскому календарю Новый год, как правило, выпадает на сентябрь или октябрь. Праздник называется Рош ха-Шана. В этот день израильтяне отправляются к водоемам для совершения обряда Ташлих — молитвы и просьбы о прощении грехов.

Второй локальный Новый год — Ту би-Шват — отмечается в январе. К этому времени в стране созревает большинство плодов, поэтому главная традиция в этот день — высаживать деревья и готовить блюда из урожая.

Западный Новый год в Израиле также отмечают в ночь на 1 января, однако он не пользуется большой популярностью, у израильтян это обычный рабочий день.

Австралия

Из-за своего отдаленного расположения Австралия встречает Новый год раньше всех. Примечательно, что вместо боя курантов здесь звучит звон колоколов, а австралийцы в новогоднюю ночь громко кричат, свистят и гудят автомобильными клаксонами — считается, что таким способом они завлекают удачу.

Жители Австралии обычно не собираются на семейный новогодний ужин. А те австралийцы, кто все-таки захочет остаться дома, закатывают вечеринки. На столах нередко присутствует местное традиционное блюдо —Pie Floater (пирог-поплавок). Это закрытый пирог с мясом, который принято подавать в тарелке с гороховым супом.

Китай

В Китае Новый год принято встречать дважды. По европейским традициям здесь его отмечают в ночь на 1 января (в Китае этот Новый год называют Юань-дань). Непосредственно местный Новый год принято встречать во время второго новолуния после зимнего солнцестояния. Дата этого праздника плавающая и выпадает на какой-либо из дней между 21 января и 21 февраля.

Западная культура оказала сильное влияние на Китай, поэтому в ночь на 1 января здесь можно увидеть все те же новогодние традиции, что и в западных государствах: наряженных Санта-Клаусов, фейерверки и т. д.

Китайский Новый год считается праздником весны, ему присвоен красный цвет как символ удачи и счастья. В этот день даже люди надевают красное нижнее белье. Китайцы отмечают местный Новый год вместе с семьей.

Индия

В Индию традиция отмечать Новый год в ночь на 1 января тоже пришла из Европы в прошлом столетии. Фактически его отмечают исключительно в крупных городах, а в мелких поселениях европейский Новый год игнорируется.

1 января жители Индии предпочитают не спорить ни с кем, также они опасаются брать долги и находиться в плохом настроении. Индусы верят, что, если нарушить эти правила, будущий год будет неуспешным. В этот же день в Индии принято ходить в храм и просить у богов благословения на следующий год.

Обычно новогодний праздничный стол в Индии скромен. На нем присутствуют местные традиционные блюда (например, сабджи — овощное рагу с кари или самосы — жареные пирожки с разной начинкой).

Америка

В Соединенных Штатах Новый год — менее популярный праздник, чем католическое Рождество (25 декабря) и, в отличие от Рождества, в Новый год американцы предпочитают публичные развлечения.

Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке в новогоднюю ночь становится наиболее популярным местом празднования. Здесь ежегодно спускают шар времени — так называемый Times Square Ball. Он спускается с 23-метровой высоты и достигает нижней точки ровно в полночь. Эта традиция началась еще в 1907 году.

Образ ребенка в подгузнике — распространенный в Америке новогодний атрибут, он часто используется во всяческих шоу или изображается на сувенирах. Каждый год этот ребенок «стареет», под конец декабря превращаясь в старика, и передает свои полномочия следующему младенцу.

Американцы не любят накрывать роскошный стол по поводу Нового года и, если по какой-то причине остаются в этот день дома, то обходятся легкими закусками.