Все, как у людей: названы восемь вещей, которые любит кошка

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Кошки в большинстве случаев любят то же самое, что и люди, — свежую вкусную еду, спокойный сон и развлекаться. Также аналогично людям их пристрастия могут меняться с возрастом. Хозяин четвероногого выступает в качестве его родителя, поэтому его задача — следить за переменами в интересах животного, чтобы мурлыка оставалась счастливой, здоровой и активной.

Американское издание о домашних животных The Spruce pets опубликовало восемь вещей, которые нравятся хвостатым.

Кошки любят вздремнуть

Ни для кого не секрет, что кошки любят поспать: среднестатистический котенок спит целых 12–16 часов в сутки. Поскольку кошки ведут ночной образ жизни, они дремлют большую часть дня.

Котята и кошки старшего возраста должны проводить больше времени во сне, чем, к примеру, кошка-подросток. Если в режиме бодрствования и сна питомца наблюдаются аномалии, стоит посоветоваться с ветеринарным врачом: узнать, нормально ли это для четвероногого конкретной породы, возраста, уровня активности и размера.

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Кошки любят ухаживать и быть ухоженными

Взрослые кошки тратят примерно половину времени бодрствования на уход за собой. Есть несколько причин, по которым они посвящают так много времени этому занятию:

Гигиена. Уход за шерстью не только помогает кошкам очистить ее, но и предотвращает их обнаружение хищниками и добычей. Вылизывание удаляет все посторонние запахи.

Здоровье. Регулярный уход избавляет от масел, которые выделяются на коже и мехе. В результате шубка остается здоровой, блестящей и увлажненной.

Расслабление. Людей расслабляет массаж, а мурлыку — вылизывание. Так она помогает себе снять стресс и успокоиться.

Общение. Кошки ухаживают друг за другом — и за хозяевами — чтобы развить и укрепить связь.

Охлаждение. Когда на улице очень жарко, кошки смачивают мех слюной, чтобы остыть.

Кошки любят свежую, питательную пищу

Несвежая и испорченная пища не просто неприятна на вкус — в ней может расти плесень или размножаться множество видов бактерий, таких как сальмонелла и стафилококк.

Подавая еду животному, стоит всегда проверять сроки годности как влажного, так и сухого корма. Это гарантирует, что питомец будет наслаждаться только свежими, питательными блюдами.

Кошки любят струи воды

Кошки пытаются пить воду из проточных кранов всякий раз, когда им представляется возможность. В продаже есть множество питьевых фонтанчиков, разработанных специально для кошек, благодаря которым у хвостатых всегда есть прохладная, свежая проточная вода.

Некоторые породы кошек даже любят играть в воде. Если мурлыке нравится играть в воде, можно наполнить ванну или детский бассейн водой на несколько сантиметров во время ее игр. Занятие поможет ей размяться и остыть, особенно в жаркие дни.

Кошки любят точить когти

Один из основных инстинктов кошек — оттачивание когтей, царапая различные поверхности. Таким образом они получают массу радости. В дополнение к заточке когтей почесывание помогает им расслабиться и восстановить силы.

Фото: Вечерняя Москва

Кошки любят играть

Игры — серьезное занятие для хвостатых с детства до глубокой старости. Чтобы развлечь кошку, не требуется много усилий. Она будет играть с чем угодно: от ворса ковра до навороченных игрушек. Время игр не только возвращает маленьких хищников к тем дням в дикой природе, когда им приходилось выслеживать, охотиться и захватывать добычу, но и помогает им тренироваться, быть занятыми и счастливыми.

Кошки любят наблюдать за птицами

Нередко можно увидеть кошек, свернувшихся калачиком на подоконниках. Дело в том, что это отличное место для наблюдения за птицами. Независимо от того, любят ли питомцы наблюдать за птицами, считая их добычей, или просто потому, что движение привлекает внимание, такой досуг доставляет им удовольствие.

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Кошки любят своих хозяев

Хотя кошек часто изображают как независимых одиночек, они нуждаются в любви, внимании и товарищеском общении — и любят получать это от своих людей. То, как кошки говорят «я люблю тебя», просто немного отличается от того, как говорят люди.

Среди признаков кошачьей любви — мурлыканье, ласка, сон поблизости, мяуканье, облизывание или даже усаживание на лицо хозяина.