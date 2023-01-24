Ректор столичной академии СК Алексей Бессонов: Задача следователя — помогать людям

Ректор Московской академии Следственного комитета России Алексей Бессонов в своем кабинете / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

25 января в стране празднуют День российского студенчества. Во многих вузах пройдут мероприятия, на которых отметят отличившуюся молодежь. А в Московской академии Следственного комитета похожее торжественное собрание прошло 15 января, в день образования вуза и ведомства. Как и кто готовит кадры для СК, которые востребованы и в обеспечении специальной военной операции, объяснил ректор академии Алексей Бессонов.

— Алексей Александрович, как студенты Академии Следственного комитета поддерживают страну во время спецоперации?

— Наши студенты активно участвуют в волонтерском движении. При Студенческом совете академии был создан Волонтерский центр в составе 132 человек. С начала специальной военной операции они принимают участие в работах по оказанию помощи медицинскому персоналу и раненым военнослужащим в военных госпиталях Вишневского и Бурденко, а также всем тем, кто пострадал от действий нацистского украинского режима на Донбассе. Будущие следователи помогали собирать для них вещи, отвозили гуманитарную помощь до границы. Также студенты академии участвуют в культурно-массовых мероприятиях для детей из Луганской и Донецкой народных республик и других регионов Украины. В интересах патриотического воспитания и профессионального становления обучающихся у нас установлено тесное взаимодействие с различными общественными организациями, которые проводят благотворительные мероприятия, в которых наши студенты принимают активное участие. Ведь следователь — это не просто представитель власти, страж закона, но и человек, который не может не обращать внимание на те проблемы, которые волнуют простых граждан.

Дорогу молодым

— Чем современное поколение следователей отличается от тех, кто раньше работал в СК России?

— Современное поколение следователей — это, с одной стороны, — сплав мудрости и опыта, а с другой — неудержимой энергии и максимализма, стремления к новым достижениям. Во многом это связано с изменениями, которые в нашу жизнь внесли современные технологии и цифровизация. Сегодня иногда очень сложно разделить, где заканчивается реальный мир и начинается виртуальный. Свойственные новому поколению молодежи стремление к самообразованию, самостоятельность в выборе и достижении жизненных ориентиров, оперирование большими объемами информации при помощи современных технических средств, новых технологий и программных продуктов находят применение и в следственной работе. Но хочу подчеркнуть, что одним из основополагающих принципов нашей работы выступает принцип преемственности, предполагающий организацию взаимодействия на постоянной основе ветеранов следствия, следователей-наставников, лучших следователей-практиков с нашими обучающимися.

— К чему следует готовиться начинающим специалистам, которые только выпустились из академии? Чем их может удивить профессия?

— Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин уделяет большое внимание наставничеству на начальном этапе их профессионального становления.

Молодому специалисту для профессионального становления необходимо, чтобы кто-то более опытный рассказал о том, как полученные в вузе знания реализовывать на практике.

Работа следователя интересна тем, что подкидывает иной раз такие задачи, которые и ученое сообщество, и преподавательское не могли предугадать, что такое вообще могло встретиться в практике. Необходимо быть высокоинтеллектуальным человеком, чтобы уметь адаптировать, трансформировать полученные теоретические знания к конкретной ситуации, с которой он столкнется. Ведь ситуации бывают самые неординарные, и преступления встречаются разные. Процесс расследования интересен. Это — интеллектуальный поединок следователя с тем, кто совершил преступление. Следователь заинтересован в том, чтобы установить объективную истину, а преступник — в том, чтобы в идеале уйти от уголовной ответственности, либо — минимизировать ее, поменять квалификацию преступления. Поэтому нередко преступник пытается доказать, что он убил человека не умышленно, а в целях самообороны. Или пытается убедить всех, что он не украл вещь, а нашел ее. Следователю тем временем необходимо найти и представить доказательства, как было на самом деле, добиться объективной истины. Он должен правильно квалифицировать противоправные действия гражданина. Это не значит, что, если нам кажется, что человек совершил преступление, его любой ценой надо привлечь к уголовной ответственности. Нужно просто доказать, что было в действительности, как все было на самом деле. Как сказала Екатерина II, «лучше оправдать десять виновных, нежели осудить одного невиновного», поэтому на следователе лежит высочайшая ответственность, как на враче.

— Какие главные достижения Московской академии Следственного комитета вы можете отметить? И каков ее вклад в работу СК?

— Главное достижение нашей академии — это ее выпускники. Начиная с 2018 года из стен вуза выпустилось около 500 специалистов. Например, в прошлом году некоторые из них участвовали в Приеме президентом России выпускников военных и правоохранительных ведомственных вузов в Кремле. Одной из них была золотая медалистка Анастасия Можная. Все годы она училась в Московской академии Следственного комитета исключительно на одни пятерки. Даже у краснодипломников есть определенное количество четверок. И золотую медаль ей вручил лично Александр Иванович Бастрыкин. Некоторые наши выпускники уже успели дорасти до серьезных должностей. Это свидетельствует о том, что они получили достойное образование и правильно применяют полученные знания на практике. И для нас это отрадно, что каждый выпускник уже внес личный вклад в деятельность Следственного комитета.

Искусственный интеллект

— Профессора и преподаватели академии тоже вносят вклад в работу СК?

— Да, мы занимаемся научно-методическим обеспечением следственной деятельности. Еще мы получили свидетельство о разработке компьютерных программ, связанных с проведением пожарно-технических экспертиз. Они уже используются и помогают установить, в чем, например, была причина возгорания и где располагался очаг пожара. Это особенно важно, когда после тушения пожара обнаруживаются погибшие. Например, если на теле есть ножевые или огнестрельные ранения, то следователи понимают: человека убили, а тело попытались сжечь. Когда таких очевидных признаков насильственной смерти нет, все гораздо сложнее. Преступники могли человека привести в бессознательное состояние, а потом поджечь. Очень важно установить, носит ли причина пожара криминальный характер или нет. Наши программы на основе искусственного интеллекта, которые и я разрабатываю, отчасти помогают в этом.

— Расскажите подробнее, как работают эти программы.

— Одна из моих программ может работать с большими массивами информации, которые человек не смог бы проанализировать вручную либо для этого потребовалось бы много времени. Есть программа, которая помогает следователю создать поисковый портрет серийного преступника, что существенно сужает круг поиска. Это упрощает работу. Ведь сроки следствия строго регламентированы. На раскачку времени нет. Счет идет зачастую на дни и часы. Еще алгоритм на основе искусственного интеллекта может перевести видеоматериалы допроса в текст, иными словами, устную речь преобразовать в письменную.

— Но искусственный интеллект вы рассматриваете как инструмент, а не как полноценную замену человеку?

— Да, именно так. Почему-то сейчас много говорят о том, что искусственный интеллект может заменить следователя. Я считаю, что в обозримом будущем такого произойти не может. Как, например, искусственный интеллект можно научить мыслить по-государственному, анализировать текущую политическую обстановку, учитывать мораль и нравственность, наконец, понимать дух закона? Это нельзя делать механически. У людей может быть разная жизненная ситуация. Например, по делам о наезде на пешехода следователи избирают меру пресечения, исходя из конкретной ситуации. Следователь в этом случае учитывает, кто был за рулем, при каких обстоятельствах был совершен наезд. Одно дело, если за рулем находился нетрезвый водитель, и совсем другое, если ехала многодетная мать, которая случайно отвлеклась на своего ребенка в машине. Искусственный интеллект на этот вопрос может ответить механически. И не учтет, например, как в таком случае надо поступить с детьми этой матери.

Сотрудничество

— О вашей помощи Следственному комитету вы рассказали подробно, а как это работает в обратную сторону, есть ли взаимодействие?

— Конечно! Помощь от СК — колоссальная. Следственный комитет — учредитель академии. Это детище Александра Ивановича Бастрыкина, академия живет и развивается благодаря его идеям. Потому что и сам он профессор, доктор юридических наук. И научное сообщество отмечает высокий авторитет академии. А еще Следственный комитет осуществляет нормативно-правовую регламентацию деятельности, определяет, в каком направлении должна работать академия. Материально-техническое обеспечение, ремонт, волонтерская деятельность, воспитание наших студентов — во всем этом нам помогает центральный аппарат Следственного комитета.

— С каким научными организациями и вузами сотрудничает и взаимодействует ваша академия?

— Естественно, мы сотрудничаем со студентами, преподавателями и учеными Института государства и права Российской академии наук (РАН), Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Академии управления МВД России, Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, Московской государственной юридической академией имени О. Е. Кутафина и с другими образовательными и научными учреждениями. Мы проводим совместные научно-практические конференции, круглые столы, на которых обсуждаем важные практические вопросы, находим пути решения тех проблем, с которыми сталкиваются следователи в работе. Мы вместе пишем учебные издания, используем опыт друг друга. Научное сообщество может существовать, только объединив усилия. Тогда будет результат.

Работы хватит всем

— Как вы считаете, достаточно ли сейчас в ведомстве квалифицированных кадров?

— Для нас главное, как нашу работу оценивают общество, руководство ведомства и страны. Если люди доверяют Следственному комитету, то можно сказать, что и академия хорошо поработала в плане подготовки выпускников. Если же начинает звучать критика, то что-то надо корректировать и в работе вуза. Сейчас Следственный комитет пользуется большим доверием в обществе. Значит, коллектив академии работает в правильном направлении в части образования будущих следователей. Хочу отметить, что образование — это не только получение знаний, умений и навыков, это и воспитание личности, а также передача опыта и компетенций следующим, подрастающим поколениям. Поэтому только совместными усилиями мы можем учить нашу молодежь тому, как нужно работать. Однако жизнь — динамична. Одни уходят на заслуженный отдых, другие только приходят на работу. Задача нашего коллектива — сделать профессионалами всех, кто выпускается из академии и является преемниками старших товарищей.

— Как вы оцениваете интерес к профессии, многие ли выпускники после обучения хотят работать в органах следствия? Как решается вопрос с трудоустройством?

— Мы нацелены на то, чтобы после окончания Московской академии Следственного комитета наши студенты были мотивированы на службу. Преимущество нашего ведомственного вуза заключается в том, что всем выпускникам гарантируется трудоустройство. Мы идем навстречу предпочтениям, стараемся подходить к этому вопросу гибко. Например, за время обучения в академии выпускники образовали семью. Но муж — из Магадана, а жена — из Калининграда. Семью же нельзя разъединять. Поэтому им идут навстречу и направляют работать в один регион. Или, например, в конкретном региональном следственном органе нет вакантных мест, тогда предлагаются другие субъекты Федерации.

— Получается, что интерес у выпускников к работе в следственных органах есть, но многие ли из них остаются в профессии надолго? Нет ли проблем с престижем профессии?

— Престиж профессии высок. Потому что, на мой взгляд, это благородная работа. И в профессии надолго остаются те люди, кто это понимает и кого не пугают трудности. Наша главная миссия заключается в том, чтобы помогать людям, защищать их права. Следователю приходится ежедневно сталкиваться с негативом в виде преступности, а это тяжело и морально, и психологически. Поэтому, чтобы со всем этим справиться, нужно иметь холодный рассудок, крепкие нервы и быть стрессоустойчивым. Но самое главное — важно понимать человеческое горе, чувствовать его, быть неравнодушным к чужой беде. Важно понимать, что преступность — это угроза национальной безопасности страны. Потому что преступность расшатывает общественные институты и приводит в конечном итоге к повсеместному хаосу внутри государства. Так что, получается, следователь защищает Родину, борется с этой угрозой. Осознавая это, действительно понимаешь, насколько высока значимость нашей профессии. Как много людей, которые хотят служить России и служить закону. Поэтому востребованность профессии следователя, я уверен, будет всегда.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2018 года из стен Московской академии СК РФ выпустились 480 молодых следователей с дипломами специалиста и магистра. Академия выпустила 31 аспиранта, из которых 10 стали кандидатами юридических наук, а также 30 сотрудников СК по заочной форме обучения по специализированной магистерской программе для следователей-криминалистов.

В 2022 году подготовлено 14 монографий, 540 научных статей, 14 учебников и 30 иных учебно-методических материалов. С 2021 года в академии работает собственный диссертационный совет, в котором успешно защищены 3 докторские и 8 кандидатских диссертаций. Функции и полномочия учредителя академии осуществляет Следственный комитет Российской Федерации.

ДОСЬЕ

Алексей Александрович Бессонов — ректор Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. Родился в 1978 г. в Потсдаме (Германия) в семье военнослужащего. В 1995 г. поступил в Институт прокуратуры Саратовской государственной академии права, который окончил с отличием в 2000 г. В 2015 г. окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

В 2003 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Особенности методики расследования убийств, совершенных организованными преступными группами».

В 2017 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Частная теория криминалистической характеристики преступлений».

В 2023 г. назначен на должность ректора Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.