«Рискованная ситуация»: как решить проблему курьеров-лихачей на электровелосипедах

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С 1 февраля в России вступил в силу новый стандарт ограничения скорости средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других. Между тем электровелосипеды по-прежнему не подпадают под какие-либо нормы закона. В то же время именно это транспортное средство пользуется популярностью у курьеров. Нередко сотрудники служб доставки выезжают на тротуар и управляют своим двухколесным конем с риском для окружающих. Какими правилами руководствуются курьеры на электровелосипедах и как сделать их передвижение более безопасным — в материале «Вечерней Москвы».

В чем суть проблемы

В крупных городах сервисы доставки развиты особенно сильно. Часто курьеры в качестве средства передвижения используют электровелосипед. Среди прочего этот вид транспорта позволяет им экономить силы, доставлять заказы быстрее и в большем количестве.

Однако гоняющие по улицам курьеры нередко вызывают опасения у водителей и пешеходов. Ведь доставщики часто не соблюдают никаких правил. Иногда это приводит к печальным последствиям. Например, летом прошлого года в Москве курьер на электровелосипеде сбил журналистку Алену Долецкую.

И этот случай не является единичным.

— Сейчас существует большая проблема с аварийностью с участием курьеров на электровелосипедах, электросамокатах и прочих средствах индивидуальной мобильности, — рассказал «ВМ» представитель Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС) Дмитрий Сидоренков. — Но в то же время важно понимать: электровелосипеды уже стали неотъемлемой частью курьерской доставки.

Таким образом, проблема действительно есть. На первый взгляд, она должна решаться в законодательном поле.

Что говорит закон

Понятия «электровелосипед» в российском законодательстве до сих пор нет. По сути, оно включено в определение велосипеда, которое прописано в правилах дорожного движения (ПДД).

Одна из модификации велосипеда в ПДД описывается так: двухколесное транспортное средство, которое имеет электродвигатель мощностью до 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.

Так, согласно ПДД, получается, что если мощность двигателя превышает 0,25 кВт, то это уж мопед. А значит — потребуются права.

Проблема в том, что курьеры, рассекающие по улицам, часто не знают о мощности своих электровелосипедов. Да и проверить это фактически никак нельзя.

— Непонятно, как определить их мощность, где, кому и какое место на дороге занимать. И что еще важнее: а как конкретно их наказывать за нарушения ПДД? — задается вопросом вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, даже установленное ограничение по скорости в 25 км/ч контролировать невозможно.

— Сотрудник ГИБДД ручным радаром не оснащен, автоматически определить скорость нельзя, потому что нет номеров и камерам нечего фиксировать. Так что доказать ничего нельзя, — объясняет он «ВМ».

Каким правилам руководствуются курьеры на электровелосипедах

Чаще всего такими же, как и обычные велосипедисты. Однако в некоторых сервисах доставки есть четкие рекомендации. Так, «Яндекс» советует своим курьерам ездить по велодорожке, а если ее нет — по проезжей части в крайнем правом ряду или по полосе для общественного транспорта, так как она более безопасна.

— Старайтесь не выезжать на тротуар для пешеходов, но если ничего из перечисленного рядом нет, можно ехать по тротуару, — говорится в правилах компании.

Между тем такая езда далеко небезопасна, особенно с учетом того, что скорость электровелосипеда может достигать 25 км/ч.

— Стандартная ширина тротуара 1,4 метра. А теперь представьте: навстречу друг другу по тротуару мчат два «электровелосипедиста», а между ними прогуливается человек. Налицо рискованная ситуация, — отмечает в беседе с «ВМ» председатель «Союза пешеходов» Владимир Соколов.

Как можно решить проблему

В Союзе автомобилистов считают, что единственный вариант решения проблемы — использование системы фото- и видеофиксации нарушений. Для этого, в частности, потребуется проводить регистрацию электровелосипедов и других СИМ, чтобы на них были номерные знаки.

— Можно предусмотреть такую регистрацию через госулсуги, — предлагает Шапарин. —Только тогда мы сможем контролировать движение электровелосипедов и СИМ.

Но есть и менее радикальное решение. В случае с курьерами ответственность за контроль могут взять на себя сервисы доставки.

— Мы абсолютно против регистрации СИМ, — подчеркивает Сидоренков. — Многие компании могут мониторить текущее положение своих курьеров, то есть могут отслеживать скорость и примерное положение. Это может выступить как один из вариантов контроля скорости и соблюдения правил движения.

Опрошенные «ВМ» эксперты сошлись во мнении, что с курьерами необходимо проводить образовательную работу — разъяснять им ПДД и объяснять все риски опасной езды.