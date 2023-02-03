Что бы смог купить ваш ребенок сейчас, если бы вы подарили ему 10 лет назад 1 гектар земли

Фото: ООО «УК «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»

Купить земельный участок для приумножения капитала — удачный формат инвестирования. Инвесторы, которые рассматривают покупку земель, будут приятно удивлены доходностью своих гектаров. Ниже приведены обзор цен на участки за последние годы и причины того, почему стоит вложить деньги в покупку земли.

Как менялась цена на землю в России

По данным аудиторско-консалтинговой компании BEFL, за последние годы стоимость сельскохозяйственных участков в России выросла в несколько раз.

За 10 лет цены заметно выросли. В 2022 году в Краснодарском крае стоимость колеблется от 200 до 250 тысяч за гектар, в Ставропольском крае — до 150 тысяч. В объеме от 100 до 150 тысяч проходят сделки в тех регионах центра и востока России (из таблицы ниже), которые в 2012 году были на уровне 20 тысяч рублей и менее. Больше всего цены на землю повысились в регионах центральной части России.

Эксперты приводят следующие причины роста цен на земельные участки:

рост цен на продовольствие по всему миру вследствие COVID-19, последствия которого будут ощущаться еще долгие годы;

увеличение маржинальности от растениеводства на фоне роста эффективности агропромышленного комплекса;

падение курса рубля, что выгодно экспортерам, в том числе и экспортерам сельскохозяйственной продукции, так как выручка идет в валюте, а затраты — в рублях. При обмене валюты на рубли — рублей конвертируется больше;

льготная ипотека;

прочая господдержка, например компенсация 50 процентов расходов на установку систем мелиорации.

В южных регионах России земля изначально стоила дороже, поэтому относительный прирост в цене за последние годы ниже, чем в центральных областях, но абсолютная стоимость оказалась выше. Погода — одна из причин того, почему цены на гектар южной земли и участков в центре России начали постепенно выравниваться.

Средняя стоимость земли сельхозназначения в России в 2012 году составляла около 25 тысяч рублей за гектар, в основном за счет высоких цен в южных регионах (Краснодарский край, в меньшей степени — Ростовская область и Ставропольский край).

Фото: ООО «УК «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ» / Источник: Ведомости

Родители, которые в 2012 году подарили ребенку 1 гектар за 20 тысяч рублей, сейчас могут избавить себя от следующих трат, продав землю:

оплатить один семестр учебы в московском вузе;

пройти два онлайн-курса обучения IT-профессии;

оплатить четыре месяца проживания в съемной квартире в Санкт-Петербурге или столько же раз внести платежи по ипотеке;

купить хороший компьютер или ноутбук, которого хватит на 5 лет;

оплатить 1,5–2 года занятий в спортивной секции.

Факторы успеха: как купить участок и не прогореть

В последние годы набирает силу тренд на покупку сельхозземель не только непосредственно аграриями, но и традиционными инвесторами, ранее не связанными с сельскохозяйственным бизнесом. Цель таких инвесторов — получить больший процент, чем по традиционным финансовым инструментам при минимальном риске.

В России более 100 миллионов гектаров земель сельхозназначения, что составляет примерно 10 процентов от общемировых. За следующие 10 лет Министерство сельского хозяйства собирается ввести в оборот еще 13 миллионов гектаров. Несмотря на высокую долю в мировом масштабе, сельхозугодья в РФ используются не так эффективно, как в развитых странах. На долю российской агропродукции приходится только 2 процента от общемирового объема.

Фото: ООО «УК «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»

Как показывают ретроданные, покупка земли для инвестиций более выгодна, чем основные финансовые инструменты вроде вкладов или вложений в ценные бумаги. Эксперты выделяют один фактор, который поможет выжать из этой инвестиции максимум: купленной землей необходимо заниматься. Просто купить участок земли и оставить его на годы, чтобы продать с прибылью, — тоже вариант, но гораздо выгоднее заняться сельскохозяйственным или иным целевым бизнесом, который будет приносить регулярный денежный поток. Схожий аналог — инвестиционная квартира. Она подорожает через 10 лет и принесет доход, но сдавать ее в аренду — намного более выгодная тактика заработка на активе.

О том, что пассивное владение участком на долгую перспективу не только невыгодно, но и незаконно, говорит законодательство: первые 3 года разрешено ничего не делать на своем участке. В дальнейшем владельцу будет необходимо выполнять хотя бы минимальные работы по облагораживанию территории (убирать сорняки, скашивать траву). Помощь в данном вопросе может оказать сервисная компания «Мой гектар», которая предоставляет услуги по расчистке участка.

На основе успешного 6-летнего опыта ведения бизнеса и наблюдения за фактическими доходностями инвесторов можно предположить, что покупка сегодня 1 гектара для ребенка позволит ему при продаже этого гектара через 10 лет оплатить следующее:

Фото: ООО «УК «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»

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А вы купили бы земельный участок своему ребенку в качестве инвестиции в его будущее? Поделитесь в комментариях.

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