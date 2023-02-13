«Молчаливый свидетель»: реквизит в отечественном кино, который «кочует» из одного фильма в другой

Кадр из фильма «Собака не сене» / 1977 год

В отечественном кино известно немало предметов реквизита, «кочующих» из одного фильма в другой. Многие из них стали экспонатами музея «Мосфильма» и продолжают участвовать в съемках. Подробнее о них — в материале «Вечерней Москвы».

Бархатное платье с декольте

Наряд в стиле ХVII века мы видим на героине Маргариты Тереховой в экранизации комедии Лопе де Вега «Собака на сене» (1978), спустя два года в том же наряде предстает Екатерина Райкина в «Благочестивой Марте» — фильме по мотивам пьесы Тирсо де Молины. В 1987-м в том же платье снимается Лариса Белогурова в кинокартине «Остров погибших кораблей».

Скромный наряд

Еще одно платье — сшитое по моде 1970-х годов — мы встречаем в двух фильмах. В детективе «Опасный поворот» (1972) это платье носит героиня Антонины Шурановой. Но всенародную славу скромный наряд приобретает, когда в него облачается героиня «Иронии судьбы» Надя Шевелева (Барбара Брыльска), чтобы встретить Новый год.

Статуя Галатеи

Самую впечатляющую карьеру в кино сделала мраморная статуя из ансамбля городской усадьбы Вандышниковой — Банза, памятника архитектуры XVIII века. Кинематографистов очень привлекал «антикварный» облик скульптуры, и она перемещалась из одной картины в другую как «переходящий вымпел». Впервые Галатея появляется в фильме «Бег» по пьесе Булгакова. Через 7 лет украшает лестницу статистического учреждения в «Служебном романе».

В 1980-м на ее фоне разворачивается одна из сцен картины «Старый Новый год». В 1983 году она скромно стоит у приемной главной героини в киноленте «Васса». Зато в фильме «Формула любви» (1984) Галатея получает почти главную роль. В нее влюбляется молодой помещик Алеша Федяшев и просит ее оживить графа Калиостро.

Несмотря на частое перетаскивание с места на место, статуя неплохо сохранилась. Сегодня ее вернули на историческое место в усадьбу Вандышниковой — Банза по адресу: Воронцово Поле, 3.

Кошка-копилка

Чуть менее нашумевший элемент киношных интерьеров. Целый выводок таких кошек на прилавке у Труса, Балбеса и Бывалого в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965). В единственном экземпляре статуэтку кошки мы видим на комоде в фильме «Не может быть!» (1975) и на печке — в картине «Любовь и голуби».

Зеленая ваза с бронзовыми ручками

Художники-постановщики использовали этот «артефакт», когда нужно было показать «богатое убранство» дома. Зеленую вазу мы можем заметить и в квартире зажиточного Шпака, которого пришел грабить Жорж Милославский («Иван Васильевич меняет профессию»), и в профессорском жилище в картине «Москва слезам не верит», и в «мещанском» интерьере у героев комедии «Не может быть!».