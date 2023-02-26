Улика под микроскопом: как эксперты-биологи помогают раскрывать преступления

Майор полиции, эксперт Карина Хафизова за работой / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

1 марта отметят свой праздник сотрудники экспертно-криминалистической системы МВД. Про тонкости работы полицейских в белых халатах разузнала «Вечерняя Москва».

Свои «расследования» сотрудники экспертно-криминалистических центров (ЭКЦ), чей конек — биологическая экспертиза, проводят в лабораториях. Именно результат их работы может указать на преступника или доказать вину подозреваемого — а в этом ошибок быть не должно.

Школьная мечта

Один из лучших экспертов столицы, криминалист УВД по Западному округу майор полиции Карина Хафизова рассказала о секретах профессии криминалистов, которые занимаются набирающим обороты направлением — биологической экспертизой.

Со школьных лет Карина мечтала стать врачом, ведь призвание врача — спасать жизни!

— В моей семье дед был начальником милиции, а отец — экспертом. И глядя на них, я поняла, что правоохранители тоже спасают жизни, — вспоминает майор Хафизова. — Только вот мама захотела, чтобы я выбрала более спокойную профессию.

Поэтому Карина окончила Московский государственный университет тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова по направлению «биотехнология». А как-то перед госэкзаменами отец поделился с дочерью своими прогнозами: «Представляешь, у нас в органах расширяется спектр экспертиз, упор теперь делается на биологические. Будущее за ними…»

— И я загорелась идеей заняться делом будущего. Подала документы в отдел кадров ЭКЦ, — рассказала Карина. — И не пожалела: здесь можно ежедневно совершенствоваться.

Разгадать тайны прошлого

И именно результат биологической экспертизы нередко помогает полицейским раскрыть преступление. Теперь по изъятым на месте происшествия так называемым биологическим следам, например каплям крови, можно определить ДНК-код человека.

— ДНК-коды заносятся в базу, — рассказывает Карина. — А потом каждого задержанного проверяют: не он ли совершил преступление. Для того чтобы вывести ДНК-код, нужна усидчивость. Работа, где несколько часов почти неподвижно сидишь над микроскопом, чтобы составить нужный код, не всем подходит. Но мне она нравится.

По словам эксперта, ДНК-код человека индивидуален, как папиллярные узоры. Но возможны и исключения.

— Как-то обратился мужчина, сообщивший об исчезновении брата, — вспоминает Карина. — Я попросила принести вещи пропавшего. Но ДНК-коды братьев оказались настолько похожи, что я подумала, не принес ли мужчина свои вещи. Оказалось, что они просто близнецы. И мне пришлось приложить еще больше усилий, чтобы выявить мелкие различия между кодами близнецов.

По словам Карины, сейчас материально-техническая база экспертных подразделений совершенствуется, и биологическая экспертиза становится чуть ли не царицей ЭКЦ, за ней однозначно, как и говорил отец девушки, будущее. В том числе из-за того, что именно она успешно помогает правоохранителям раскрывать тайны прошлого. Например, в 2000 году на одной из квартирных краж вор оставил окурок сигареты. Долгое время это дело считалось «висяком». Но недавно на одной из краж задержали мужчину и проверили по базе данных его ДНК-код. Компьютер выдал совпадение с тем, что удалось выделить, взяв образцы с окурка сигареты. Так было раскрыто преступление двадцатилетней давности.