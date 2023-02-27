«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски

Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва

Север Ленобласти и Карелия славятся достопримечательностями и чистым воздухом. Для туристов придуманы особенные активности: например, только там в России вы найдете регулярный поезд, ведомый настоящим паровозом. Корреспондент «Вечерней Москвы» Игорь Синельников в рамках спецпроекта «Путешествуем ВМесте» отправился туда на машине, чтобы показать, как интересно провести время в регионе.

День 1-й. Шлиссельбург, Осиновецкий маяк и Приозерск

В подобную поездку лучше всего отправляться на автомобиле. Главное преимущество такого путешествия — свобода передвижения. Дороги Карелии крайне живописны, а до многих достопримечательностей без личного транспорта просто не добраться.

Кроме того, сделать это, начав путь из столицы, довольно удобно. Между Москвой и Питером проложена платная скоростная трасса М11 «Нева». Выехав с утра, уже ближе к вечеру вы окажетесь в Северной столице. А дальше сможете поехать по маршруту, который будет описан ниже. В целом дороги в Карелии хорошие и не требуют большого водительского опыта. Но в некоторых местах вас ждет сложный рельеф — особенно вы это ощутите, если захотите съехать с трассы.

Я отправился в путешествие на китайском кроссовере Omoda C5, предоставленном компанией Omoda. Машину мне нужно было забрать в Пушкине под Санкт-Петербургом. Поэтому, чтобы не терять времени, из Москвы до Санкт-Петербурга я доехал на утреннем «Сапсане». После этого на метро и автобусе добрался до Пушкина. Конкретно в этой поездке времени посмотреть город не было, но я уже бывал тут ранее и очень рекомендую посетить Александровский и Екатерининский парки.

Детально изучив особенности Omoda C5 (все-таки современные авто напичканы электроникой, и ее поведение лучше знать заранее), я отправился в сторону Шлиссельбурга. Первая достопримечательность на маршруте, которую мне хотелось посмотреть, — легендарная крепость «Орешек». Но добраться туда можно только по воде или льду, а в момент поездки лед был только местами и не очень крепкий, поэтому знаменитую крепость получилось сфотографировать лишь издалека.

Затем я отправился в сторону Приозерска — первого места для ночевки на маршруте. Вдоль побережья тоже есть интересные места, например 70-метровый Осиновецкий маяк. Расстояние по дороге от Шлиссельбурга до Приозерска — 185 километров, а от Санкт-Петербурга до Приозерска — 145 километров.

Наблюдение, которое я сделал в первый же день поездки и неоднократно подтвержденное после: в зимний сезон туристов тут либо почти нет, либо значительно меньше, чем летом. Поэтому посещать достопримечательности комфортнее. Кроме того, достаточно свободных гостиниц и привлекательный ценник на жилье.

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День 2-й. Крепость «Корела», дорога в Сортавалу и «Город Ангелов»

Практически во всех подборках достопримечательностей Приозерска рекомендуется посетить крепость «Корела». Первое упоминание о ней датируется 1294 годом. За сотни лет своего существования крепость успела побывать в составе Новгородского княжества, Московского царства, Швеции, снова вернуться в Российскую империю благодаря Петру I, потом попасть в состав Великого княжества Финляндского (а затем и независимой Финляндии) и опять возвратиться в Россию. А еще здесь содержались государственные преступники, например декабристы и семья Емельяна Пугачева.

Внутри находится музей, где можно изучить историю Приозерска и посмотреть на экспонаты различных эпох. А еще там живет настоящий живой пушистый «экспонат» — котик Емеля.

После посещения крепости и прогулки по городу я направился в Сортавалу. До нее от Приозерска около 120 километров езды. Рядом с городом Лахденпохья я съехал с трассы и побродил вокруг руин финской кирхи Яккима, которую сейчас превратили в целый арт-объект под названием «Город Ангелов». В 2019 году в рамках фестиваля «Между небом и землей» мастера резьбы по дереву на протяжении недели трудились над своими шедеврами прямо внутри кирхи и оставили их там. Увы, не в сезон вход закрыт, но кое-что подсмотреть все-таки удалось.

Ночевал в поселке Токкарлахти в нескольких километрах от Сортавалы, где остановился на ближайшие три дня

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День 3-й. Сортавала и хаски-ферма

В этот день я отправился на хаски-ферму «Белая Руна», которая находится недалеко от Сортавалы. Вход на ферму стоит 500 рублей. Там можно погулять с хаски, а именно зимой — прокатиться на собачьей упряжке. Кроме хаски, здесь живут неутомимые белки, лисы и другие животные.

Затем я поехал в Сортавалу. Примечательно, что местные не склоняют ее название. Сортавала — небольшой городок, здесь всего 14 тысяч жителей. Одна из местных точек притяжения — дом Берга. В свое время он принадлежал первому городскому бургомистру Карлу Густаву Бергу. После его смерти здание дважды горело и в 1976 году при втором пожаре было фактически уничтожено.

В 2018–2020 годах дом Берга восстановили в максимально приближенном к оригиналу виде. Сейчас тут находятся кафе, кофейня и магазин местных производителей. Здесь можно попробовать ряд местных блюд, например сливочный финский рыбный суп лохикейто или «калитки» (карельские пирожки с начинкой).

Прямо напротив дома Берга расположена старая деревянная пожарная каланча. Еще один характерный образец местной архитектуры, который находится недалеко, — здание национального банка, построенное в 1905 году. Также рядом на улице Гагарина есть сразу два примечательных дома — бывшие городской лицей и женская гимназия.

Ближе к вечеру я посетил городской парк «Ваккосалми». С одной стороны отсюда открывается неверотяный панорамный вид на город, с другой — на озеро Айранне.

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День 4-й. Паровоз, горный парк «Рускеала» и водопады

На следующий день с утра я посетил горный парк «Рускеала». Это место с недавних пор — одна из самых популярных туристических локаций в Карелии. На месте заброшенного мраморного месторождения здесь оборудовали удобные деревянные дорожки. А еще поставили зиплайн через каньон. За отдельную плату туристов пускают и в подземный каньон. Также в парке есть фуд-корт, где можно отведать блюда местной кухни.

От Сортавалы в горный парк «Рускеала» проще всего добраться на машине (расстояние — всего 30 километров). Но интереснее — на поезде. Из Сортавалы в Рускеалу ходит единственный в стране ежедневный регулярный пассажирский поезд во главе с паровозом. Состав едет максимально неторопливо, поэтому за час с небольшим в пути можно и интерьером стилизованного под старину пассажирского вагона насладиться, и попробовать местной кухни в вагоне-ресторане. Здесь я также рекомендую попробовать «калитки» — карельские пирожки с разными начинками.

По прибытии советую немного задержаться и посмотреть, как паровоз будут разворачивать для обратного рейса. Но нужно быть готовым к тому, что после поездки локомотив эффектно (и очень громко) выпускает пар.

Вход в парк стоит 500 рублей. Есть и дополнительные опции. Например, можно отправиться на экскурсию в подземный каньон за 2000 рублей. В начале маршрута выдают карту. Ориентируясь по ней, по оборудованным дорожкам легко подняться к мраморному каньону и добраться до кафе.

Из «Рускеалы» есть два обратных поезда: днем — около 14:00, вечером — ближе к 19:00. Так как обратный поезд у меня был именно вечером, я решил посмотреть на местные водопады в нескольких километрах от парка. Возле автомобильной парковки фанатов ретропоездов вроде меня поджидает толпа таксистов. За 1000 рублей они готовы довезти до водопадов, подождать там около часа и доставить обратно. Так как более бюджетный трансфер ходит не всегда, пришлось согласиться.

Рускеальские водопады в последние годы тоже хорошо облагородили. За 400 рублей вы получаете не только возможность прогуляться по оборудованным дорожкам, но и пройтись по нескольким подвесным мостам. Местные водопады порой вызывают разочарование у туристов: «Как это? Самый высокий — всего четыре метра?». Но, поверьте, это красиво. Зимой водопады скрываются подо льдом и их видно лишь частично. Момент перехода воды из одного состояния в другое выглядит очень эффектно.

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День 5-й и 6-й. Дорога в Санкт-Петербург, Выборг и самый старый жилой дом

С утра я отправился в Санкт-Петербург, куда добрался к вечеру. Расстояние между городами — 260 километров по трассам. Поэтому, если планируете по пути делать остановки и смотреть достопримечательности, лучше заложить на поездку полный день.

После Питера я решил посмотреть на еще один великолепный образец зарубежной архитектуры — Выборг. Дорога скоростная, поэтому добраться можно за пару часов. Кстати, без машины еще быстрее: между городами ходят «Ласточки».

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Выборг тоже успел побывать в составе Швеции и Финляндии. С тех времен тут осталось много построек. В центре города расположилась пешеходная Крепостная улица, которая дает возможность оценить его во всей красе. В том числе здесь находится, предположительно, самый старый жилой дом в России, построенный в XVI веке. Будете проходить мимо — задержитесь и оцените контраст каменных стен и современных построек.

Одна из главных достопримечательностей — Выборгский замок. Он изначально строился как замок на воде — такая технология позволяет сделать его более укрепленным на случай боевых действий. Как и многие древние постройки в этом месте, Выборгский замок был возведен еще шведами. Первое упоминание о нем датируется 1293 годом. Внутри находится башня Святого Олафа — белая постройка с зеленым куполом. Увы, сейчас он закрыт на реконструкцию, потому внутрь попасть не удалось.

Еще рекомендую к посещению Монрепо — скальный пейзажный парк на границе Выборга. Это один из самых красивых скальных пейзажных парков в Европе.

Выборгский крендель — один из местных гастрономических брендов. Гуляя по центру города, вы найдете тут приличное количество заведений, предлагающих это угощение. Также в Выборге широко распространен глег — своего рода скандинавская разновидность глинтвейна. Знакомство с выборгской гастрономией стало финальным аккордом в моем невероятном автомобильном путешествии по региону. Уверен, сюда стоит вернуться.