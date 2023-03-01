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«Пятерочка» и платежная система «Мир» предоставят всем пенсионерам скидку

Михаил Петров
Общество
«Пятерочка» и платежная система «Мир» предоставят всем пенсионерам скидку
Фото: ТС «Пятерочка»

Торговая сеть «Пятерочка» и платежная система «Мир» увеличат действующую пенсионную скидку при оплате любых товаров национальной картой. Акция будет действовать в течение трех месяцев начиная с 1 марта 2023 года во всех регионах России, где имеются магазины торговой сети.

С начала марта к уже существующей для пенсионеров скидке, действующей ежедневно в определенные часы в магазинах торговой сети, будет добавлена новая скидка от национальной платежной системы «Мир». Для получения скидки необходимо будет предъявить на кассе магазина пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии и оплатить все покупки национальной картой.

— В непростое время, когда экономия становится одним из ключевых факторов выбора магазина, мы совместно с нашим партнером, российской платежной системой, рады предложить дополнительную скидку наиболее чувствительным к цене слоям населения — пожилым людям. Мы позаботились о том, чтобы покупки в наших магазинах стали еще выгоднее, — рассказала директор департамента управления лояльностью и монетизацией клиентов торговой сети Алена Семичастнова.

По мнению директора по развитию клиентских сервисов национальной платежной системы Елены Лазаревой, торговая сеть, о которой идет речь, — одна из самых популярных у россиян.

— В среднем ежемесячно пенсионеры совершают по картам национальной платежной системы около 12 миллионов покупок в магазинах торговой сети. Мы хотим, чтобы пожилые люди могли еще больше экономить на повседневных тратах, и надеемся, что новая акция поможет сократить расходы в наиболее востребованной категории — продукты питания, — отметила Елена Лазарева.

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