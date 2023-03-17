Безотказность — прямой путь к одиночеству: как научиться говорить «нет»

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Неспособность человека говорить «нет» в случаях, когда ему досаждают многочисленными просьбами посторонние люди, — это черта, которая формируется еще в детстве. Во взрослом возрасте безотказность становится причиной неустроенности личной жизни, многочисленных комплексов и нелюбви к себе. Как устранить такую модель поведения и почему она возникает, «Вечерняя Москва» узнала у психотерапевта Евгения Фомина.

Заложено в детстве

По его словам, отсутствие навыка отказывать посторонним людям зарождается в детстве и при отсутствии коррекции сохраняется на всю жизнь.

— С раннего детства ребенок хотел быть хорошим для своих родителей. Такие дети по какой-то причине считают, что семья его не любит или любит недостаточно. Они все время стараются угодить родителям, — сказал Фомин. — Это может проявляться в хорошей успеваемости в школе, желании достичь небывалых высот в спорте, если ребенок таковым занимается. Такой личности важно слышать похвалу и восторженность окружающих, а особенно родных. Ребенок надеется, что эти восторженные речи достигнут ушей родителей и они начнут гордится чадом.

Очень часто мнение ребенка, что родители его любят исключительно за достижения, является ложным.

— Ребенок такой душевной организации не способен даже предположить, что мать с отцом любят его просто так, а не за заслуги, — продолжил Фомин.

Я очень плохой

Собеседник «ВМ» отметил, что у таких детей нарушена объективность восприятия реальности. То есть дефицит внимания родителей к своей персоне они воспринимают как нелюбовь к себе, в то время как мать или отец могли очень устать на работе и не уделить ему столько времени, сколько ему бы хотелось в эту конкретную минуту.

— В его картине мира такое поведение родных объясняется ярой неприязнью. Он такой плохой, поэтому никому и дела нет до него, — пояснил эксперт.

Но именно в раннем возрасте закладывается модель безотказного поведения, когда ребенок считает, что он не вправе сказать кому-либо «нет», чтобы ни в коем случае ни у кого и мысли не возникло, что он может быть плохим.

— Протягивая руку помощи другим детям, а во взрослой жизни другим людям, безотказный индивидуум получает эмоции, которых ему так не хватает в жизни: внимание, восторженные слова посторонних и, как ему кажется, любовь, хоть и наигранную, — перечислил Фомин.

Жить чужими проблемами

Психотерапевт подчеркнул, что главной отличительной чертой такого человека является неспособность заботиться о себе, он всегда думает только о других, для него в приоритете окружающие, а не он сам.

Такая категория людей настолько привыкает жить чужими судьбами и проблемами, что на себя времени уже и не остается.

— А это прямой путь к одиночеству, потому что за всю жизнь ему не удается найти свою любовь. Да и как он это сделает, если все время в ущерб себе помогает остальным? — сказал спикер.

У таких индивидуумов очень заниженная самооценка. Но есть и положительные стороны в их характере. Такие личности отличаются перфекционизмом и трудолюбием, они настолько хорошо выполняют свою работу, что быстро занимают руководящие должности — но и выгорают с такой же скоростью.

Предстоит длительная работа

Человеку, выросшему с такой психологической моделью, очень сложно перестроиться, пояснил спикер.

— Человек такого психотипа подается коррекции благодаря помощи психотерапевта. Они вместе учатся говорить «нет». Эксперт объясняет пациенту, что он уже взрослый и самодостаточный человек и ему не нужно нравиться всем, — уточнил Фомин.

Специалист настраивает нужные паттерны поведения, которые позволяют человеку осознать реальность происходящего с ним и начать новую жизнь, в которой нет места личностям, которые злоупотребляли его добротой.