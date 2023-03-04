Спорная ситуация: почему нельзя вводить полный запрет на использование гаджетов в школе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В профильном комитете Госдумы по просвещению разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки на уроках. Авторы инициативы предлагают разрешать ее только в образовательных целях с разрешения администрации школы и самого педагога.

Однако как в таком случае избежать спорных ситуаций в школах и фиксировать нарушения порядка во время образовательной деятельности? Для этого в российских классах нужно установить видеокамеры. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил член Общественного совета при Министерстве просвещения РФ и главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов, комментируя новость о том, что в Госдуме РФ разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки на уроках.

Отвлекающий фактор

Эксперт уточнил, что в этой инициативе не говорится о полном запрете на использование гаджетов.

— В инициативе сказано, что в образовательных целях с разрешения администрации школы и самого педагога производить съемку учащимся позволят. Но эксперты из сферы образования сходятся во мнении, что само наличие телефона с доступом в Сеть негативно сказывается на усвоении учащимися образовательного материала. То есть смартфон служит своего рода отвлекающим фактором, — сказал спикер.

Что касается защиты прав детей, а также любых инцидентов и конфликтов, которые могут возникнуть между учащимся и педагогом, то существуют методы, которые позволят разрешить эти ситуации.

— Мне кажется, что нужно идти от обратного. То есть вместо запретов на видеосъемку в российских классах следует установить камеры, что позволит зафиксировать любые нарушения во время урока как со стороны учителя, так и со стороны учащегося, — продолжил Хасавов.

Не только в России

Во многих школах разных стран действует частичный запрет на видеофиксацию или использование телефона во время уроков.

— По всему миру ситуация тоже примерно такая же, как у нас. Факультативно в каких-то учебных заведениях запрет на использование телефонов действует, а в каких-то — нет.

Например, в США каждый штат и конкретная школа вправе вводить свои правила, касающиеся использования детьми смартфонов во время урока, пояснил Хасавов. Аналогичная ситуация в европейских образовательных учреждениях среднего звена.

Хасавов добавил, что такая мера обеспечила бы безопасность всех участников образовательного процесса и позволила бы избежать трагедий вроде скулшутинга (вооруженные нападения в школах — прим. «ВМ») и иных терактов.

— Я не считаю, что запрет на видеосъемку сильно ущемит учащихся в правах — в случае, если в конкретном классе и школе будет оборудовано и обеспечено централизованное видеонаблюдение, — подчеркнул спикер.

Страдают не только дети

Школьный учитель английского языка Дарья Чипурная в беседе с корреспондентом «ВМ» отметила, что видеоролики, в которых преподаватель ведет себя неадекватно, часто заранее подстроены детьми. Аналогичная история бывает в случаях с обвинениями учителей в сексуальных домогательствах.

— Дети вполне могут устроить провокацию, чтобы вызвать неадекватную реакцию учителя и записать ее на камеру. Особенно часто страдают от клеветнических обвинений учителя физкультуры. Например, если девочка захотела хорошую оценку или ей симпатичен преподаватель, она запросто может обвинить учителя физкультуры в том, что он ее трогал, — рассказала собеседница «ВМ».

Поэтому, как правило, преподаватели физкультуры вообще не подходят к школьникам ближе, чем того требует образовательный процесс, добавила она.

— Даже если дети, например, поздравляют учителя с праздниками и хотят его обнять, в такие моменты он сразу поднимает руки вверх и кричит как можно громче: «Да-да, спасибо, только держитесь на расстоянии!». Потому что историй про клевету на учителей физкультуры невероятно много, — рассказала Чипурная.

Неадекватного учителя легко вычислить

Что касается действительно неадекватного поведения учителей в школах, то, по мнению преподавателя, чтобы вычислить такого сотрудника, не нужны съемки из-под парты.

— Если учитель орет, его слышно в других кабинетах. Если учитель орет на весь класс, значит, весь класс — свидетель его неадекватности. А если весь класс не готов писать общую жалобу на учителя, может, тогда учительская неадекватность была следствием неадекватного поведения ученика? — пояснила она.

Действительно некомпетентного учителя вычислят и коллеги, и администрация, и дети, подчеркнула Чипурная, и для этого не нужны скрытые камеры.