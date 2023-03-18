Постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов: Русский мир понятие не этническое, а цивилизационное

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На референдуме, который прошел 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе, подавляющее большинство местного населения проголосовало за вхождение полуострова в состав России. И уже через два дня, 18 марта, президент России Владимир Путин подписал соответствующий договор с руководством республики. Накануне девятой годовщины воссоединения Крыма и России «Вечерняя Москва» побеседовала с Постоянным Представителем Республики Крым при президенте РФ Георгием Львовичем Мурадовым.

Корреспонденты «Вечерней Москвы» зашли в кабинет Георгия Львовича сразу после его встречи с китайской делегацией. И это была уже четвертая или пятая встреча за день Полномочного представителя Республики Крым при Президенте РФ.

— За эти дни я дал столько интервью, что мне не хочется превращать нашу встречу в очередной, надоевший уже всем формат «вопрос-ответ». Предлагаю просто поговорить, побеседовать, — сказал Георгий Львович. — Причем можем затронуть в разговоре не только вопросы Крыма, а любые. А я выскажу по ним свое мнение.

В итоге разговор получился увлекательным и весьма содержательным. Вот что нам рассказал Георгий Мурадов.

Туристический сезон

Сейчас добраться до Крыма можно или по железной дороге или автотранспортом. Эти пути работают надежно, даже в прошлый курортный сезон железнодорожных билетов не хватало.

Я никаких опасностей для отдыха в Крыму не вижу. Хотя со стороны Украины постоянно угрожают, пытаются запугать людей. Но народ у нас достаточно самостоятельный в своем мышлении, поэтому знает цену их словам. Я поеду в Крым отдыхать этим летом, как и миллионы наших граждан.

Конечно, турпоток в Крым сократился. В прошлом году он упал примерно на 30 процентов. Это вполне естественно, так как многие туристы прилетали самолетом — так быстрее и удобнее. Сейчас такой возможности нет — сутки надо ехать на машине или поездом. Но в этом есть и свои плюсы. Скорее всего, в силу того, что будет меньше туристов, цены станут ниже, а возможности туристических услуг по отдыху и лечению расширятся. Как следствие, конкуренция вырастет, сервис станет лучше.

Что касается всяких криков и воплей с украинской страны о намерениях дойти чуть ли не до Азовского моря, они скорее продолжаться. Но это их несбыточные грезы.

Угрозы

Буду неправ, если скажу, что мы не обращаем внимания на угрозы, которые звучат в адрес Крыма. Ведь речь идет даже не об угрозах Украины, а коллективного Запада. Они говорят киевским нацистам: «Мы не против того, чтобы вы завоевали Крым. Даже окажем вам помощь — дадим снаряды, тяжелую технику, танки. Но если вы сгинете в этой операции, мы за это ответственности не несем».

У меня ощущение, что сейчас просто зачищается вся украинская территория, которую Запад хочет использовать в своих военно-политических и экономических интересах. Это очень плодородные и богатые земли, а кроме того, выгодный «клин», который входит в самый центр России. Тот же Харьков совсем недалеко от Москвы.

Но мы их туда не пустим. Мы не отдадим часть своего народа на заклание, не позволим сделать так, чтобы они попали в какое-то одурманенное царство, со своими странными, античеловеческими извращениями и стремлением низвергнуть всех в нетрадиционную ориентацию.

Причем Запад сейчас не только людей делает нетрадиционными. Они целые государства делают государствами нетрадиционной цивилизационной ориентации. И это не шутка. Я давно стараюсь этот термин ввести в научный оборот. Потому что оторвать, к примеру, болгар или сербов, а тем более малоросов, от восточнохристианской, православной цивилизации, это значит перетянуть их в мир современных западных «ценностей», оторвать их от своих корней, перевести в русло нетрадиционной цивизационной ориентации. Там, в западном мире, они чужие, а для нас — свои. Мы в свое время за них боролись, жизни отдавали, помогали им восстанавливать государственность. В западной цивилизации эти народы могут сгинуть, раствориться, а вместе с нами — сохранят свою страну, самобытную культуру.

А по части разного рода угроз, хочу сказать, что у крымчан есть воля, подтвержденная 2014 годом — защищать свою землю. И мы знаем, что делать это будем не в одиночку — за нами стоит вся великая Россия, в которой мы были, есть и будем. Она способна защитить и Крым, и Северную Таврию, в которую входят Запорожье и Херсон, и Новороссию. А если будут попытки напасть на Крым, то противники получат сокрушительный ответ. Они это хорошо понимают.

Красные линии

Сейчас много говориться о «красных линиях». Да, они есть. Наш народ сам определился, с кем он хочет быть, и это зафиксировано в законах, в Конституции РФ. Никто никогда не смирится с тем, что нашу территорию, ограниченную «красными линиями» можно захватить или разрушить. Тем более, что Россия еще не применяла всех своих возможностей, чтобы покончить с агрессией НАТО и США на украинском плацдарме. Если кто-то плохо слушал нашего президента, то я могу напомнить его слова, когда он сказал, что мы знаем, что у потенциальных противников есть современные конвенционные, то есть не ядерные вооружения, что их много, что в этих вопросах они обладают немалой силой. Но и они тоже прекрасно знают, что у нас есть те виды оружия, которых нет у них и которые позволяют нам в современном мире полностью себя защитить. Расшифровывая эту фразу, отмечу, что мы еще даже не приблизились к тому, чтобы применить наши мощные стратегические вооружения. А если кто-то нарывается на это, то может спровоцировать мировой конфликт, в котором они победителями точно не будут. Даже могу объяснить — почему. Важнейшее преимущество России — ее необъятная территория. И если дело дойдет до применения стратегического вооружения, то тем же странам НАТО, прежде всего европейцам, спрятаться негде. Мы-то, рассредоточившись, сохраним наше население, нашу цивилизацию, а вот им этого сделать не удастся.

Уникальная цивилизация

У нас не просто страна, а своя цивилизация, особенная. Она строится вокруг стержневого русского народа, собравшего вокруг себя множество собратьев, которых уважаем и оберегаем, как свою семью. Русские очень толерантны к людям других национальностей. Мы бережно сохраняем их языки, культуры, традиции, самобытность, готовы поддерживать их религии и автономное развитие. Именно на основании этих принципов веками формировалась та уникальная цивилизация, в которой мы сейчас живем. Так создавалась Россия. Ее народы на протяжении многих веков вместе прошли через огромные испытания и войны и сохранили свою государственность, потому что были вместе. Могу сказать, что аналогов такой цивилизации, которая бы так долго существовала на основе равноправного сотрудничества многих народов нет!

Зато были другие народы, которые не вошли в состав этого большого цивилизационного образования, которое исторически стало Россией. Многие из них исчезли с исторической карты — печенеги, хазары, половцы и другие. А вот, например, татары, со всеми своими ветвями — сибирские, волжские, каспийские, кавказские, крымские — они, объединившись с русскими, все сохранились в качестве сильного, динамичного народа и на протяжении последних пятисот лет принимали активное участие в формировании нашей единой страны, как и многие сделавшие аналогичный выбор народы. При этом сохраняя и развивая свой язык, культуру и религию. Потому что мы, сберегая наше государство, защищаем не только русский народ, но и все народы, которые входят в нашу единую семью.

Непримиримый антагонизм

Факт наличия отдельной, отличной от других, альтернативной цивилизации, создает непримиримый антагонизм с другими системами, которые построены на принципах покорения и подчинения. Обратите внимание: стоило перейти Прибалтике или Украине в западную систему ценностей, как там сразу стали подавлять меньшинства, запрещать русский язык, даже притом, что там почти треть населения — русскоговорящие. Спрашивается, почему бы не действовать в этом случае по международным канонам, в которых фиксируются права нацменьшинств, в том числе на свой язык, культуру, образование, религию, которые к тому же живут на этих землях веками. Но нет, надо покорить, ассимилировать или уничтожить, потому что государство перешло в другою общность, где господствуют принципы силы, подчинения чужой воле. Отсюда вырастает и колониализм, и империализм и нацизм, и не преодолимая тяга к мировому господству.

Или другой, совсем свежий пример — украинцы теперь рассматривают возможность переименования у себя России в Московию. Фактически, пусть пока даже на словах, нас методично пытаются вернуть к периоду феодальной раздробленности, когда была Московия, и были кривичи, вятичи, поляне, древляне. Все что угодно, лишь бы слов Россия и русский не было. Это и есть основная цель Запада — разъединить наше цивилизационное пространство. Если нет стержня-объединителя, нет большой, мощной страны. Так легче покорить, легче справиться.

Око за око

Я думаю, сейчас идет напряженная работа, какой дать достойный ответ на диверсию в отношении «Северных потоков». Полагаю, что, если бы это касалось Запада, они бы не искали доказательства. Все перевели в режим «хайли лайкли» (в переводе с английского — «с высокой долей вероятности» — «ВМ»). Так они уже делали, когда, фальсифицировали «дело Скрипалей» и ряд других эпизодов. В этом случае они быстро бы назначили виновного, и объявили против него самые широкие санкции.

Лично мое мнение — мы можем и не дождаться итогов расследования диверсии. Сейчас они тянут время, маскируют свои дела всякими фантастическими версиями. Однако здравомыслящим людям ясно, такая диверсия не под силу какой-либо мелкой группе террористов.

Поэтому, нам тоже надо, полагаю, действовать по принципу «око за око».

Западный психотип хорошо описан у британского историка и философа Арнольда Тойнби в его парадигме «Вызов-и-ответ». То есть, если есть какая-то провокация, и на нее ответа нет или он слабый, то значит, жди новую провокацию, и так до бесконечности. А если ответ гораздо сильнее чем вызов, то следующего вызова уже не будет. По этой психологической модели живет весь Запад. Мягкий ответ или его отсутствие воспринимается как слабость. А это новые опасности. В данном случае, для нас.

Жесткая дипломатия

Дипломатия становится все жестче. Обратите внимание, уже совсем другим языком разговаривает наш министр иностранных дел Сергей Лавров. У него всегда были обтекаемые формулировки, деликатные, он старался никого не задеть. А сейчас говорит жестко и прямо. Почему? Потому что к нам стали откровенно враждебно относится. А с врагом и язык другой. Хотя я считаю, что мы еще достаточно сдержанно себя ведем.

Санкционные войны

На самом деле из всех крупных кредитных учреждений, которые зашли в последние годы в Крым, сейчас там реально работает только Промсвязьбанк. Руководство этого банка заявило на совещании у президента, что собирается открыть свои отделения в Крыму, и выполнило обещание. Что касается Сбера, то там пока только несколько банкоматов поставили. Если к лету начнут открывать свои офисы — будем очень рады. А вот остальные пока молчат. Видимо, ждут чтобы на них обратили внимание и «сверху» указали, что надо сделать. Это касается и корпораций и многих сетевых структур.

Кстати о том, что санкции будут только расширяться, мы заговорили еще в 2014 году, когда Крым попал под них. Потому что если Запад настроен добиться какого-то результата от своих санкций, то в масштабах одного региона сделать это невозможно. Значит, рано или поздно, придется охватить все пространство страны. К чему все и пришло.

Точно так же скажу про крупный бизнес — он в итоге придет в Крым и в новые субъекты России. Потому что иначе невозможно говорить об интеграции новых регионов в состав России. Ведь любой бизнес является частью общей экономической системы. Если какая-то крупная компания везде работает, но игнорирует новые территории. Значит, эта компания не признает территориальной целостности собственной страны. А значит, раньше или позже, встанет вопрос о ее национализации. В нынешней обстановке, на мой взгляд, по-другому не получится.

Точки развития

Я вижу сразу несколько точек дальнейшего развития Крыма. В первую очередь: Крым — южные морские ворота России. Надо привести в порядок и развить наши порты, чтобы мы действительно были точкой входа в страну — красивой, обустроенной, оборудованной.

Второе направление развития — туристический и рекреационный комплекс. Таких условий для восстановления здоровья, как в Крыму, в нашей стране немного.

Есть еще масса именно крымских «изюминок». Например, уникальные природные условия для выращивания технических сортов винограда для производства лучших вин. В мире таких точек всего несколько. Или, к примеру, развитие рыболовной отрасли и переработки рыбы, в том числе речь идет о восстановлении атлантического лова у берегов Африки. Это очень перспективное направление.

Третья основа нашего развития — цивилизационная роль Крыма. Ведь древняя Таврида — точка сборки нашей цивилизации. Крым всегда находился на острие всех великих событий, происходящих в России и вокруг нее. Это один из наших вековых бастионов. Поэтому мы даже телеграм-канал нашего поспредства назвали «ZaРоссию!Крымскийбастион». Крым всегда был форпостом для нашей большой страны.

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Ялтинский экономический форум

Он назначен на осень — конец сентября — начало октября. Думаю, к нему будет очень большой интерес, потому что есть большая и актуальная тема: восстановление и экономическое развитие новых территорий. Вероятнее всего, будет рассматриваться развитие новых территорий в комплексе. Ведь это большой сельскохозяйственный и промышленный потенциал.

Очень важно, что до Ялтинского форума пройдет саммит Россия — Африка, где мы попытаемся заинтересовать совместными проектами африканских партнеров, страны ШОС и БРИКС. Также отмечается большой интерес к производству у нас пшеницы, подсолнечника, кукурузы. Я бы также отметил еще и рыбную отрасль, которая тоже очень актуальна в связи с глобальным продовольственным кризисом, который в современном мире будет только нарастать.

Уверен, будет интересен вопрос транспорта и логистики. Недавно встречался с нашими китайскими друзьями и партнерами. Они заинтересованы в том, чтобы создать такую систему, которая бы игнорировала западные ограничения. Нам не нужны какие-то британские страховые компании. Нужны свои. Зато есть возможность с мировым большинством выстроить собственные экономические отношения, которые будут отделены от западных и американских нелегитимных, оголтелых санкций.

Еще одна тема — система расчетов. Надо создавать свою, чтобы обойти те барьеры, которые нам выставили. Можно перевести расчеты в цифровую плоскость и успешно работать без западных банковских воротил, которые оседлали финансовую систему мира.

Вот такие вопросы для международной повестки привлекают внимание многих стран, и по моему мнению, предпринимательские круги и политики проявят к Ялтинскому экономическому форуму большой интерес, если перечисленные вопросы войдут в повестку.

Раз мы взялись за такое большое дело, как переформатирование мирового устройства в пользу справедливого, равноправного и многополярного мира, значит нам надо собираться чаще, думать и решать, что мы можем сделать и как. А возможности для этого есть — рядом с нами огромное количество стран, исстрадавшихся от мирового доминирования Запада, который перешел все границы нормальности.

Дело жизни

Мне посчастливилось стоять у истоков создания Поспредства Республики Крым при Президенте РФ. Шел на эту должность осознанно. А тема Крыма с ее значимостью и пассионарным содержанием дает возможность по-новому участвовать в политике и дипломатии с чувством сопричастности к событию, знаменующему исторический разворот в мировом развитии. Это вызывает у меня профессиональный интерес, и я получаю удовлетворение от того, что занимаюсь острыми, жизненно важными для страны вопросами. Чтобы вам было легче понять, сравните это с военной журналистикой. Ведь человека никто не заставляет ехать на линию фронта. У него свой, профессиональный интерес побывать там, и донести правду до общества. А у меня тоже своего рода линия фронта, позволяющая бороться за новый мир, за право людей жить в лучшем, более справедливом мире. И я счастлив, что судьба подарила мне этот вызов.

Знаковая дата

Хочу всех читателей «Вечерней Москвы» и редакцию, с которой дружен очень давно, поздравить с Днем воссоединения Крыма с Россией. И у меня есть мечта, чтобы эта дата стала красной датой в календаре российских событий. Ведь именно она стала отправной точкой возрождения нашей цивилизации и мирового переустройства, преодолевшего точку невозврата в 2014 году. И еще мне очень хочется, чтобы у нас в обществе крепло понимание незаменимости русской цивилизации. Это наше бесценное достояние, которое мы должны приумножить и передать нашим детям и грядущим поколениям.