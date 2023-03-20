Впереди — культурная революция: народный артист России Николай Бурляев — о капитализме, культуре, чайлдфри и вере

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Москве прошла общероссийская премьера документального фильма режиссеров Николая Бурляева и Дмитрия Чернецова «Боже! Чувствую приближение Твое!» к 90-летию Андрея Тарковского. Эта работа стала первым крупным событием в деятельности «Культурного фронта России» — новой общественной организации, образованной по инициативе Николая Бурляева. Корреспондент «Вечерней Москвы» побеседовал с ним о планах по реформированию кино, вере и политической работе.

Настало время говорить в полный голос

— Николай Петрович, вы основатель и председатель Общероссийского движения «Культурный фронт России». Для чего нужна эта организация и какие у нее цели?

— «Культурный фронт России» создан в первую очередь для того, чтобы привести нашу культуру в порядок. Настало время говорить о проблемах в полный голос. К этой идее я шел 30 лет. Когда мы начали проводить кинофорум «Золотой Витязь», я увидел много проблем. Первая — при приеме заявок мы отсматривали много прекрасных киноработ, но их практически не брали для показа на телевидении. Они так и оставались неизвестными массовому зрителю. Вторая проблема — к работе в экспертном совете Министерства культуры РФ привлекали непрофессионалов. Половина совета — блогеры. То есть люди, далекие от кинематографа. Зато в экспертный совет не включили специалистов, работающих в киноиндустрии. Поэтому необходимо было создать организацию, которая поможет возрождению нашей культуры.

— Как участники профессионального сообщества отреагировали на появление «Культурного фронта России»?

— Когда мы объявили о создании организации, нам стали звонить многие люди из регионов, работающие в киноиндустрии, и все как один говорили: «Наконец-то». Самое приятное, что к нам примкнули многие ведущие деятели культуры России. Только в центральный штаб включены 50 именитых талантливых артистов, режиссеров, художников. Среди них — Валерий Гергиев, Андрей Кончаловский, Юрий Башмет, Юрий Соломин, Александр Шилов, Сергей Андрияка и многие другие. За весьма короткий срок мы создали 55 региональных отделений «Культурного фронта России». Планируем создавать экспертные советы, в которых будут работать настоящие профессионалы, достойные люди.

— Какие задачи стоят перед ними?

— Наши эксперты могут давать советы по распределению бюджетных средств: на какие фильмы их надо выдавать, а на какие нет, какое кино нужно сегодня снимать в России, какие направления культуры поддерживать и развивать. Наша основная цель — объединить все позитивные силы страны.

— Сейчас не очень много российских фильмов, которые могут сравниться с шедеврами, снятыми в советские годы. Не утеряна ли отечественная школа кинематографа?

— О том, что наша кинокультура не потеряна, свидетельствуют те прекрасные работы, которые в течение 30 лет поступали на «Золотой Витязь». К сожалению, их в итоге не показали в широком прокате, но все эти киноленты есть в нашем архиве. Как-то я обращался к Михаилу Швыдкому, он тогда еще работал на телеканале «Культура», с предложением показать все эти работы на канале. Мы могли обеспечить заполненность эфира на три года вперед, имея в архиве на тот момент около трех тысяч хороших фильмов. Швыдкой сказал, что вся эфирная сетка забита, но обещал вернуться к этому вопросу позже. Вскоре он стал министром культуры. Теперь я надеюсь, что благодаря работе «Культурного фронта России» фильмы участников «Золотого Витязя» все-таки покажут массовому зрителю. На данный момент у нас в архиве уже собрано около девяти тысяч картин.

— Будет ли «Культурный фронт России» заниматься цензурой? И как в целом вы относитесь к запрету на те или иные темы?

— О цензуре говорил еще Александр Пушкин. Он считал, что в христианском государстве должна быть цензура. Об этом же говорили многие деятели культуры. И я согласен. Сама по себе цензура — неплохое явление. В первую очередь она должна охранять нравственные принципы. Вот пример: после того как президент России Владимир Путин призвал пропагандировать только те произведения культуры, которые будут прививать патриотическое сознание, кинотеатр «Художественный» стал демонстрировать фильм «Антихрист» режиссера Ларса фон Триера. В нем рассказывается о мире, которым правит дьявол. Если у чиновников нет понимания противоестественности их деяний — нужна цензура. В прокат должны выходить только те фильмы, которые будут доносить до зрителя высокие духовные идеалы. Наш зритель, особенно молодежь, должен видеть кино, пробуждающее добрые чувства.

Сохраним и западное искусство, и собственное

— Вы сняли документальный фильм о режиссере Андрее Тарковском. Насколько я знаю, вашу киноленту изначально не включили в план Министерства культуры РФ. Почему так вышло?

— Когда я подал заявку на господдержку этого фильма, я думал, что эта тема не вызовет никаких вопросов в Минкультуры. Кто как не человек, который знал гения лично, дружил и создавал с ним два фильма, может серьезно и со знанием говорить о нем с экрана? Но когда через несколько дней я просматривал списки работ, включенных в план, то не обнаружил там своей заявки. Она стояла на последнем месте в разделе «резерв». Я думаю, что так вышло потому, что в экспертный совет, как я уже говорил, включены люди, которые ничего не понимают в кинематографе. Руководство Министерства культуры вскоре исправило недоразумение, поняв, что все-таки фильм о Тарковском нужен. Поэтому мне дали «зеленый свет», и мы начали снимать. Фильм «Боже! Чувствую приближение Твое!» все же состоялся. Мы сняли его вместе с режиссером Дмитрием Чернецовым. В итоге получилась достойная документально-художественная картина. Конечно, такие слова из уст создателя фильма могут вызвать улыбку, мол, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. О великом Тарковском сняты десятки фильмов, рассказывающих о драматических и трагических моментах его судьбы. Мы же впервые рассказываем о духовной, религиозной сути творчества Тарковского. Надеюсь, картину скоро увидят в прокате по всей стране. Этот фильм можно считать началом работы «Культурного фронта России» по возрождению нашего кинематографа.

— Вы внесены в санкционный список Евросоюза, США, Великобритании, Канады и других стран. Не жалеете, что не попадете в ближайшее время за границу?

— На самом деле нет. Еще задолго до того, как я попал в санкционные списки, я понял одну вещь — на России лежит ответственность по сохранению не только собственной культуры, но и зарубежной. Раньше, когда я ездил по Европе и другим зарубежным странам, я видел, что культурный уровень у них сильно падает. Так же, как и нравственность. Так что теперь мы должны сохранить лучшие образцы произведений искусства всех стран. Мы в России не запрещаем чужой культуры, как, кстати, делают сейчас на Западе. Наоборот, мы сохраняем и приумножаем лучшие традиции литературы, кинематографа, театрального искусства разных стран. И это пойдет на пользу всем: и нам, и Западу, и всему остальному миру.

— Работаете ли вы с зарубежными артистами и режиссерами?

— Нет, потому что уровень наших режиссеров и артистов намного выше, чем зарубежных. Многие гении, конечно, уже ушли. Кто заменит Андрея Тарковского, Юрия Завадского, Сергея Бондарчука? Но есть, например, Никита Михалков, с которым я продолжаю работать в спектакле «12». Постановка покорила уже многие российские площадки Дальнего Востока, Сибири и Центральной России.

Проблемы надо решать

— Сейчас вы депутат Госдумы РФ. Как вам работается в политической сфере?

— Сегодня депутатский корпус сплочен, работает и думает в едином направлении. Мне нравится, что между представителями разных партий нет разногласий и склок. Это не может не радовать. Да, все мы видим разные недостатки в культурной сфере, но мы стараемся переформатировать Минкульт, превратившееся за годы духовного безвременья в министерство развлечений. Надеюсь, что нам это удастся.

— Вы один из соавторов законопроекта, запрещающего пропаганду «чайлдфри» и популяризацию нетрадиционных сексуальных отношений. Почему?

— По-моему, для каждого нормального русского человека понятно, что Господь создал мужчину и женщину для того, чтобы они воспроизводили потомство. Для этого и нужна семья. А это иностранное слово «чайлдфри» означает, что союз мужчины и женщины должен быть свободным от детей. Это уже противоестественно, против промысла Божьего, против человека. Поэтому я и выступил против этого явления. Я за сохранение традиционных ценностей.

— Над чем еще работаете в Госдуме?

— Сейчас буду пытаться продвигать закон об общественных советах на телевидении, в кино и театрах. Надо прекращать эпоху вседозволенности, безответственности, бескультурья и бездарности. Когда я работал в юности в Театре имени Моссовета, видел состав художественного совета. В него входили маститые деятели культуры: Мордвинова, Марецкая, Раневская, Плятт. Они действительно помогали, подсказывали. Еще буду пытаться добиваться надбавок к пенсии для актеров и режиссеров, имеющих звания. Нужно, чтобы уважение к заслуженным и народным артистам России было не только в столице, где мэр Москвы Сергей Собянин сделал им ощутимую прибавку. Пока во всей нашей стране актеры получают нищенскую пенсию. Я считаю недопустимым подобное отношение к людям, которые всю жизнь работали на благо Отечества. Еще я намерен упорно добиваться увеличения госбюджета на культуру.

— Какие проблемы вы видите в России и как предлагаете их решать?

— В стране много проблем. Их вижу не только я. Но мне кажется, что нужно провести референдум и спросить у народа, хочет ли он продолжать жить при капитализме. За 30 лет после распада СССР только олигархи нарастили свое состояние, а народ еле сводит концы с концами. Мне были бы очень интересны результаты такого опроса.

Сильная Россия

— Вы православный человек, член Патриаршего совета по культуре. Какую работу ведете по этому направлению и чего удалось добиться на данный момент?

— На протяжении 30 лет я настойчиво добиваюсь того, чтобы в России была четкая и неразрушающая культуру политика. После того как в 2014 году я поднял этот вопрос на совете, патриарх обратился с этим предложением к президенту, и уже к концу года Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной культурной политики». Это, быть может, главное достижение, которым я могу гордиться.

— Россия — многонациональная страна. Что, по вашему мнению, нужно делать, чтобы не было межнациональных столкновений?

— Например, мы на фестивалях и форумах в жюри по каждому направлению включаем представителей разных конфессий. И когда они вместе оценивают работы, это дает определенные плоды: у людей разных вероисповеданий появляется одна общая цель — сильная и развитая Россия. 32 года назад, когда зарождался наш кинофорум, он изначально назывался Международный кинофорум славянских и православных народов. Поэтому в жюри обязательно был православный священник. Как говорил великий русский философ Иван Ильин, «надо приучаться все мерить мерою Христа». В этом году кинофорум пройдет в мае в Чеченской Республике. И я принял решение ввести в жюри представителя ислама. Сейчас, на мой взгляд, это очень важная задача — соединение православия и ислама. Они уже объединились в борьбе с нацизмом. Я слышал, как один из командиров подразделения «Ахмат» говорил, что он воин Иисуса. А верховный муфтий России Талгат Таджуддин говорит, что он мусульманин святой Руси. И это правильно. В составе России — много народов. Но все мы русские. Ведь ныне определение «русский» дается не по крови, а по принадлежности к территории.

— Вы уже начали прием заявок на участие в новом сезоне кинофестиваля «Золотой Витязь». Несмотря на то что у вас нет денежных призовых, в участии в нем заинтересованы многие. Критики даже писали, что фестиваль стал элитарным. Как удалось достичь такого уровня?

— Все потому, что на зарубежные престижные фестивали могут приехать один-два маститых режиссера, и организаторы счастливы. А на наш приезжает сразу много. Эти режиссеры говорили мне, что из нескольких предложений об участии в фестивалях они часто выбирают «Золотой Витязь». Один из таких людей — Александр Сокуров. Его фильм был в конкурсе на Каннском кинофестивале, а у нас его работа шла вне конкурса. Я сомневался, смогу ли я ему вручить приз, он в это же время должен был поехать в Канны. Но в итоге он не полетел во Францию. Александр Сокуров потом публично говорил в интервью, что Каннский фестиваль — это ярмарка тщеславия, а «Золотой Витязь» — достойный кинофестиваль.

СПРАВКА

«Культурный фронт России» — общественное движение, которое было учреждено 21 ноября 2022 года. Инициатор и председатель центрального штаба — Николай Бурляев. В состав центрального штаба вошли такие деятели культуры и искусства, как Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Петр Толстой, Карен Шахназаров. «Культурный фронт России» ориентирован на помощь защитникам Отечества и их семьям, поддержку патриотически ориентированных деятелей культуры, которые понимают необходимость приоритета традиционных духовно-нравственных ценностей в нашей стране над западным влиянием. В январе 2023 года состоялся учредительный съезд московского отделения «Культурного фронта России». Его сопредседателем избран кинорежиссер и сценарист, художник-постановщик, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Казахской ССР Александр Адабашьян.

ДОСЬЕ

Николай Петрович Бурляев родился 3 августа 1946 года в Москве. В начале 1960-х годов дебютировал в качестве актера в дипломной работе Андрея Кончаловского «Мальчик и кино», после чего снялся у Андрея Тарковского в фильме «Иваново детство». В 1968 году окончил актерский факультет Театрального училища имени Б. Щукина, а в 1975 году — режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую Михаила Ромма и Льва Кулиджанова. Работал в театрах имени Моссовета и имени Ленинского комсомола.

С 1992 года — генеральный директор киноцентра «Русский фильм». Президент Международного славянского форума «Золотой Витязь». С 2010 года — член Патриаршего совета по культуре. Народный артист России. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член Союза писателей России. Депутат Государственной думы VIII созыва с 2021 года.