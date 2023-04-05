Наша сила в единстве: Алексей Шапошников — об участниках СВО, истории и законах

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В среду, 5 апреля, «Вечерняя Москва» представляет новую рубрику, в которой мы беседуем с депутатами столичного парламента, с теми, от кого зависит будущее нашего города. Первым на страницах «Вечерней Москвы» выступит председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Он расскажет о гуманитарных акциях в поддержку СВО и жителей новых регионов России, волонтерском движении, законодательных инициативах, а также о развитии «Парка Яуза».

— Алексей Валерьевич, вы присутствовали в зале во время обращения президента Российской Федерации Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. Что вам больше всего запомнилось?

— Слова Владимира Владимировича: «Когда мы едины, нам нет равных». Мощная энергетика всего зала, в котором наряду с руководством страны, главами регионов, моими коллегами-парламентариями, представителями культуры, науки, молодежью впервые находились участники специальной военной операции и волонтеры, подтвердила верность слов нашего национального лидера. Такая же сплоченность сейчас во всем нашем обществе, в Москве, в стране. Президент Путин послал четкий геополитический сигнал всему миру, что Россия успешно выстояла под беспрецедентным санкционным давлением, что у нас есть все возможности для прорыва по многим направлениям, наша страна входит в новый цикл развития экономики.

— Москва достаточно успешно справляется со всеми вызовами. Что было сделано для сохранения стабильности в столице?

— Могу с уверенностью констатировать: Москва эффективно противостоит внешним вызовам. В оперативном режиме предпринимаются необходимые шаги по стабилизации ситуации. Наши приоритеты — сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий, импортозамещение. Для бизнеса в Москве действует около 80 различных мер поддержки: это субсидии, льготные кредиты и другие инструменты.

— Какую роль в этом сыграл депутатский корпус столицы?

— Депутаты Мосгордумы подготовили и направили предложения в Комиссию по повышению устойчивости развития экономики в городе Москве в условиях санкций. В общей сложности нами было подано 163 предложения по поддержке экономики и граждан, из которых 71 предложение учтено.

Одним из ключевых решений стало принятие бюджета Москвы, который остается программным, социальным и инвестиционным. Его приоритеты полностью соответствуют интересам жителей: повышение социальной защиты, качества и комфорта предоставления услуг в здравоохранении, образовании, культуре, формирование безопасной городской среды, улучшение работы общественного транспорта, рост инвестиционной привлекательности столицы.

Более половины бюджета — 54 процента — в 2023 году направлено на выполнение социальных программ, таких как «Здравоохранение», «Социальная поддержка», «Образование», «Физическая культура и спорт», «Культура». Подчеркну: в условиях санкционного давления Москва не остановила ни одну социальную программу. На оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в текущем году предусмотрено 591,5 млрд рублей.

С 1 января 2023 года московский неработающий пенсионер получает не менее 23 313 рублей. Таким образом, минимальная величина городского социального стандарта (пенсия и городская доплата) повышена на 10 процентов. Также на 10 процентов увеличены социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, труженикам тыла, семьям с детьми, инвалидам и детям-сиротам. Кроме того, в бюджете предусмотрены средства на реализацию ключевых инфраструктурных, транспортных и промышленных проектов города. По Адресной инвестиционной программе в 2023–2025 годах намечено построить и ввести в эксплуатацию свыше 750 городских объектов разного назначения с учетом возведения новостроек по реновации. В том числе 8 поликлиник, 4 больничных корпуса, 1 подстанцию скорой помощи, 62 детских сада и школы.

Победа будет за нами

— Сегодня в фокусе внимания — семья каждого участника специальной военной операции. Какая помощь оказывается в столице?

— Москва помогает семьям мобилизованных с первых дней СВО. Наша задача и долг — окружить заботой и бойцов на линии соприкосновения, и их родных. Президент России Владимир Путин предложил создать специальный фонд, который будет помогать ветеранам и семьям участников СВО. За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен социальный работник. Могу с уверенностью заявить, что многие из озвученных в послании Федеральному собранию предложений уже реализуются в нашем городе. Москва находит для выполнения этих задач дополнительные средства. Уверен, что все поручения президента России в столице будут выполнены.

— Как вы оцениваете организацию гуманитарной помощи в Москве?

— В столице налажена системная гуманитарная работа. Москва славится своим добровольческим движением. Мы ежедневно ждем москвичей и всех неравнодушных граждан, которые хотят и готовы оказывать помощь. Работа не останавливается ни на минуту. Все округа Москвы помогают мирным жителям и бойцам СВО, их близким и родственникам.

В Мосгордуме совместно с «Мосволонтером» в феврале открыт штаб по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает», куда также можно принести все необходимое для жителей новых территорий России и беженцев. Из штаба уже отправлено несколько гуманитарных грузов, в том числе продукты питания, хозяйственные товары, средства гигиены, детские вещи, комплекты постельного белья, а также теплая одежда и термобелье. Город живет под девизом: «Москва помогает»!

Прошло более года с начала специальной военной операции, и за это время правительство Москвы, Московская городская дума провели огромную работу, направленную на поддержку москвичей, принимающих участие в СВО. Мэром Москвы создан Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он находится в районе Филевский Парк по адресу: Береговой проезд, дом 8, строение 2. Специалисты центра уже обработали более 3,5 тысячи обращений.

— Алексей Валерьевич, вернемся к адресной помощи. Какие льготы уже предусмотрены для бойцов СВО, мобилизованных и их семей?

— Хочу отметить, что в день оглашения президентом РФ послания мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о распространении мер социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев. Как и семьи мобилизованных, теперь они смогут получить значительные льготы для детей, пожилых родственников и инвалидов.

Для детей мобилизованных предусмотрено ежемесячное пособие в размере 18 770 рублей, внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста полутора лет. Дети мобилизованных освобождены от оплаты детского сада, секций, кружков, горячего питания в школах и продленки. Для всех членов семьи предусмотрено оказание психологической помощи и консультирование по юридическим вопросам. Также предоставляется нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II групп социального обслуживания на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи. 400 пожилых родственников мобилизованных приняты на надомное социальное обслуживание либо устроены в дома престарелых.

Наставничеству — законодательную основу

— Алексей Валерьевич, на страницах «Вечерней Москвы» мы постоянно рассказываем о городских законах, которые разрабатывает и принимает Московская городская дума. А над какими федеральными инициативами работает столичный парламент?

— 2023 год объявлен президентом РФ Годом педагога и наставника. Необходимость возрождения института наставничества на производстве была отмечена главой государства еще десять лет назад. Подготовка высококвалифицированных рабочих, инженерных кадров для реальной экономики — инструмент инновационного развития России. Сегодня сама тема «наставничества» активно включена в профессиональный дискурс специалистов из разных областей, основное внимание уделяется развитию наставничества в системе образования, активно идет процесс институционализации наставничества. При этом мы обратили внимание на такой момент, как меры поощрения наставников на производстве.

Сейчас важно возродить традицию, которая была утеряна в 1990-е годы, а до этого успешно работала в системе профессионально-технического образования и в промышленной сфере. Как правило, наставниками выступают люди старшего поколения, с большим опытом работы, уникальными навыками. Сейчас меры материального поощрения, если они есть для наставника, зависят только от решения самого работодателя. Мы же считаем правильным сделать эту работу системной.

Рассматриваем несколько вариантов изменения федерального законодательства, которые позволят стимулировать работодателя развивать институт наставничества, привлекать опытных работников. Работа над проектом законодательной инициативы, с которой Мосгордума выйдет в самое ближайшее время, идет. Тема очень интересная, мы плотно работаем с коллегами из Государственной думы, Совета Федерации, федеральных министерств и ведомств.

Патриотическая программа

Алексей Валерьевич, почти 10 лет реализуется патриотическая программа «Памяти Московского народного ополчения». «ВМ» регулярно информирует москвичей о том, что сделано. Что для вас значит этот проект?

— Сохранение исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне, увековечение памяти бойцов Московского народного ополчения в сегодняшних реалиях важны как никогда. В 1941-м москвичи ценой собственных жизней заслонили, защитили столицу. Ополченцы ушли на фронт, а оказалось — в бессмертие…

Патриотическая программа, которая реализуется по инициативе депутатов Московской городской думы, при поддержке правительства Москвы и лично мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина сегодня объединяет неравнодушных москвичей, представителей органов власти, членов ветеранских и общественных организаций столицы. В рамках программы в разных районах столицы установлено пять памятников, изданы 10 книг о Московском народном ополчении.

Только в 2022 году проведено более 50 тематических мероприятий и патронатных акций, состоялось 20 экскурсионных поездок по местам боев ополченцев с участием 900 человек. Благодаря студии «Военфильм», при личном участии режиссера и внука ополченца Игоря Угольникова, при поддержке правительства Москвы и Минкультуры РФ воплощается мечта многих ветеранов и потомков ополченцев — создание первого в истории отечественного художественного фильма о московском ополчении — «По зову сердца». В основу сценария легли воспоминания оставшихся в живых ополченцев, а в съемках картины принимают участие потомки героев. Хочу сказать большое спасибо всем, кто занимается вопросами сохранения памяти о Московском народном ополчении.

— У москвичей теперь появилась еще одна точка притяжения — «Парк Яуза». Можно ли говорить, что проект реализован?

— «Наш «Парк Яуза» — масштабный проект, в рамках которого благодаря поддержке мэра Москвы Сергея Собянина создается совершенно уникальное природное рекреационное пространство. Это не только самый протяженный парк в Европе, но и единственный в своем роде парк, который раскинулся по обе стороны реки. Природа здесь сохраняется в ее первозданном виде, так как большая часть парка — особо охраняемые природные территории (ООПТ).

В прошлом году здесь реабилитировали два крупных участка парка — от Широкой улицы до Енисейской и вдоль Северодвинской, обновили и создали новые пешеходные, велосипедные и беговые дорожки. Также в «Парке Яуза» был открыт Экоцентр, в котором современная экспозиция знакомит детей и взрослых с экологическими профессиями будущего в интерактивном мультимедийном формате.

Все эти достижения — заслуга москвичей, столичных властей, Общественного совета парка, которые развивают «Парк Яуза». Сейчас ведутся работы по реабилитации еще двух участков парка — вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Уже в этом году будет обновлена дорожно-тропиночная сеть, появится инфраструктура для пешеходов, велосипедистов и бегунов. Будут установлены фонари с энергоэффективными светильниками, обновлены покрытия детских и спортивных площадок. Вдоль берегов Яузы появятся экотропы со смотровыми площадками, а на Сухонской улице приведут в порядок сцену с лавочками для зрителей. И, конечно, всех ждем в этом году на фестивале «МУЗсезон Шапошникова». Это наш совместный музыкальный проект с префектурой СВАО и «Парка Яуза». Приходите послушать ведущие творческие коллективы Москвы и мира!

ДОСЬЕ

Алексей Валерьевич Шапошников родился в 1973 году в Москве. В 1995 году окончил юридический факультет Московской государственной юридической академии. В 2003 году — факультет государственного управления Российской академии государственной службы при президенте РФ. Работал в аппарате Государственной Думы Федерального Собрания РФ. В 2012 году избран муниципальным депутатом, главой муниципального округа Ростокино. В этом же году избран председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы». Председатель Московской городской думы шестого и седьмого созывов с 2014 года. Член президиума Политсовета Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия». Председатель совета законодателей Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе президента РФ в ЦФО. Кандидат юридических наук. Заслуженный юрист Российской Федерации.

СПРАВКА

По инициативе депутатов Мосгордумы и при поддержке правительства Москвы программа «Памяти Московского народного ополчения» реализуется с 2015 года.

Принятым Мосгордумой в 2021 году городским законом 11 октября установлена памятная дата — День Московского народного ополчения 1941 года.