Мы за Родину пали: подвиг московских ополченцев помнят и чтут во всех регионах страны

Потомки московских ополченцев почтили память бойцов 158-й стрелковой дивизии, павших в боях за Холмец в ходе наступательной операции по освобождению Ржева и Калининской (ныне — Тверской) области / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

80 лет назад, в марте 1943 года, в ходе наступательной операции на Калининском и Западном фронтах советские войска разбили немецко-фашистских захватчиков и освободили Ржев. За год до этого, в конце февраля 1942 года, 158-я стрелковая дивизия вступила в бой с немецкими соединениями вблизи села Холмец. Это стало одним из первых шагов к освобождению Калининской области. «Вечерняя Москва» вместе с потомками ополченцев побывала на местах боевой славы дивизии.

Автобус свернул с трассы на узкую дорогу. Если бы не вчерашняя пурга, пассажиров бы знатно потрясло, но снег сгладил все выбоины. Автобус смело мчался вдоль посадок, пока не заехал в небольшое село Холмец Тверской области, почти в 170 километрах от Москвы. Живет в селе около 300 человек, но местные (как и во многих других селениях России) вспоминают времена, когда Холмец был крупным колхозом.

На автобусе в Холмец прибыла делегация из Москвы — представители Сообщества потомков московских ополченцев, Московской городской думы, столичных музеев боевой славы. Мы, корреспонденты, поняли, зачем свернули с трассы и заехали в село, лишь когда автобус остановился около Холмецкой школы, возле которой высился мемориальный комплекс и виднелось пламя Вечного огня.

Ржевский выступ

Школа стоит на центральной улице Холмеца. За ней — деревянное здание старой школы, еще дальше — заснеженные поля и леса. Здание выглядит достаточно свежим, его построили в начале нулевых, с расчетом, чтобы в нем могли учиться около сотни детей. Сегодня в классах школы пятнадцать ребят, пятеро из них — это основной актив школьного Музея боевой славы 158-й стрелковой Лиозненско-Витебской дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии, около 800 бойцов которой захоронены в Холмеце.

Школьных музеев, посвященных Великой Отечественной войне, по всей стране тысячи. Музей Холмецкой школы начали создавать еще в начале пятидесятых годов.

— Николай Яковлевич и Борис Николаевич Михайловы — отец и сын, воевали на разных фронтах Великой Отечественной. Младший лейтенант Борис Михайлов погиб здесь недалеко. Его отец Николай Яковлевич хотел отыскать могилу сына, приехал сюда, связался с ветеранами в Холмеце, — рассказывает руководитель школьного музея Татьяна Раевская. — По рассказам местных, он узнал, где находились захоронения. В одной из могил он нашел наконечник авторучки и расческу, которую Борису передала мать перед войной. С этого момента начались поисковые работы.

Музей Холмецкой школы начался с уголка боевой славы, затем постепенно перерос в музей, которому официально в этом году будет 47 лет. Он стал архивом памяти о ветеранах, воевавших на холмецкой земле. Официальных документов в экспозиции не представлено, зато очень много воспоминаний ветеранов, есть их письма, личные вещи. Эти материалы ценны в первую очередь для родственников тех, кто здесь воевал.

Для детей музей — не какая-то «обязаловка» или рутинная внеклассная работа. Ребята наизусть знают весь путь 158-й стрелковой дивизии, ее героев. Имя Абрама Левина, красноармейца, стрелка 879-го стрелкового полка 158-й стрелковой дивизии, еще до Матросова закрывшего своим телом амбразуру пулемета, знает каждый ученик Холмецкой школы. Интерес к событиям 80-летней давности, исследовательская работа ребят становятся основой для проектов, которые они представляют на районных, областных и всероссийских конкурсах. Ученица 8-го класса Светлана Чяпас в прошлом году заняла первое место в конкурсе «История фронтовой фотографии» за сочинение «Дети в истории Великой Отечественной войны».

Есть среди учеников и те, кто всерьез занят поисковой работой.

— Я участвую в проекте «Ржевский выступ», — рассказывает ученица 9-го класса Анжела Соколова. — Поисковый отряд «Поколение». В мае и летом у нас проходят смены по 10–20 дней. Мы выезжаем в лес, ставим лагерь, находим место, где предположительно еще лежат бойцы, занимаемся археологическим подъемом. Я сама поднимала медальон бойца, устанавливала имя. Иногда даже удается найти родственников.

Межрегиональный поисково-мемориальный проект «Ржевский выступ», о котором речь пойдет ниже, уникален в своем роде. В частности, потому что его штаб-квартира и музейная экспозиция находятся в том же селе Холмец, где проживают три сотни человек, напротив школы, в которой учатся полтора десятка ребят.

Ржевский выступ — это плацдарм, образовавшийся в обороне немецких войск при наступлении советских войск в 1941–1942 годах на западе. Вермахт рассматривал эту территорию, растянувшуюся по фронту на 200 километров, как плацдарм для наступления на Москву и к зиме 1942–1943 годов стянул туда до двух третей войск группы армий «Центр». Ликвидировали плацдарм в ходе Ржевско-Вяземской операции в марте 1943 года.

Проект «Ржевский выступ» — это и поисковый отряд, и музей, и «плацдарм» для поисковиков из разных регионов России. Его история началась в 2013 году.

— На мемориале в центре Холмеца выбиты имена воинов 158-й стрелковой дивизии. Наш проект начался с того, что мы подняли бойцов, имена которых были на этом мемориале. Только потом мы узнали, что имена их просто увековечили, а сами бойцы продолжают лежать в полях. И их гораздо больше, чем имен на плитах, их больше 800 человек — только учтенные потери погибшими и ранеными составляют более восьми тысяч человек. Не раз мы обнаруживали медальон, имя бойца есть, а он нигде не числится, — рассказывает руководитель проекта «Ржевский выступ», председатель Тверского регионального поисково-исследовательского объединения «Память поколений» Наталья Назарова.

Поисковики собрали много материалов. Их нужно было где-то хранить, а еще лучше — показывать и рассказывать о них. Так, в 2017 году при поддержке Фонда президентских грантов начали создавать музей. Если в музей Холмецкой школы материалы передавали живые ветераны и их родственники, то музей «Ржевского выступа» — это материалы о павших бойцах.

— Мы стараемся создавать условия, чтобы слово «патриотизм» было не просто абстрактным, а шло из сердца. Конечно, это любовь к Отечеству, но нужно что-то делать для Отечества, чтобы оно было приятным для нас, нужно защищать его, — говорит руководитель проекта.

Среди множества экспонатов мы заметили альбом с немецким текстом, явно написанным от руки, и переводом. Как рассказала Наталья Назарова, этот альбом передала внучка немецкого солдата Хуго Гайслера.

— Он умер в госпитале, здесь недалеко. Человек не хотел идти на войну, прятался, но его нашли и сказали: «Либо в концлагерь, либо воевать». Здесь, на холмецкой земле, он был тяжело ранен и умер. Вместе с товарищем передал своей жене на родину кольцо. Теперь его носит внучка солдата Ина Клемке, — рассказывает Наталья Назарова. — Она приезжала в Холмец, даже опускалась на колени у мемориала, просила прощения за то, что, возможно, по вине ее деда погиб кто-то, чья память увековечена здесь.

Получается, что автобус завез нас в село Холмец, о существовании которого никто из журналистов (которые не первый год занимаются темой Великой Отечественной войны и увековечения памяти павших) даже не знал, к которому не ведут специальные указатели, в котором живет от силы три сотни человек, но при этом есть свой памятник, школьный музей, поисковый отряд, масштабный поисково-мемориальный проект, но нет даже места для размещения небольшой экскурсионной группы. Этот вопрос сейчас стоит на повестке у команды «Ржевского выступа». Готов даже проект небольшого гостиничного комплекса, в котором с комфортом могли бы разместиться, к примеру, школьники из соседнего района или из другого региона.

Безымянный герой

Чтобы ликвидировать Ржевский выступ, советские войска Западного и Калининского фронтов провели четыре наступательные операции и нанесли поражение группе армий «Центр». Ржевская битва, по словам заведующей Ржевским филиалом Музея Победы Марины Копаевой, долгое время не имела статуса самостоятельного сражения и считалась составляющей Битвы за Москву. Но на сегодняшний день историки уже определились с понятиями.

30 июня 2020 года, в год 75-летия Победы, подо Ржевом открылся мемориал Советскому солдату.

За окном автобуса мела пурга, но даже в сумерках, сквозь снег темный силуэт безымянного солдата был четко различим. Проводя экскурсию, Марина Копаева рассказала, что солдату специально не стали давать имя — каждый видит в нем своего близкого человека, деда, прадеда, отца.

— Среди конкурсных проектов была работа молодого, талантливого, необыкновенно скромного и деликатного скульптора — Андрея Коробцова, — рассказывает Марина Копаева об истории создания мемориала. — Парню было 27 лет, он ничего не знал о Ржевской битве, но он перелопатил столько документов, встретился с участником Ржевской битвы Петром Алексеевичем Митиным.

80-тонный 25-метровый монумент не ощущается безмолвной глыбой, композиция «парит» над искусственным холмом.

Есть среди нас те, кто проявляет едкий скепсис по отношению к патриотическим программам и сохранению памяти о событиях 1941–45 годов. «Чего вы носитесь со своей Победой? Столько лет прошло!» Но даже у таких «непонимающих» в 2020-м что-то дрогнуло в душе, когда впервые показали скульптуру Советского солдата.

Ржевский мемориал — это не только скульптура. Внутренние помещения музейно-выставочного павильона выполнены из мультимедийных панелей, под стеклом на полу — та самая многострадальная ржевская земля, а строки стихотворения Твардовского, звучащие из колонок, вызывают такое чувство скорби, что некоторые члены нашей делегации предпочли на время выйти наружу, утирая слезы.

Время объединять усилия

Поездки к местам боевой славы и захоронениям павших бойцов потомки московских ополченцев совершают регулярно.

— Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому в прошлом году мы организовали 20 поездок по местам военно-исторического значения, — рассказывает генеральный директор Сообщества потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны Петр Павленко. — Они начинались в Москве и проходили по местам боев дивизий — по территории Московской, Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской областей и Республики Беларусь.

Наша поездка завершилась в Твери, где прошел форум «Межрегиональное сотрудничество в вопросах увековечения памяти о Великой Отечественной войне». Работа по сохранению памяти действительно ведется во многих регионах. Вопрос в том, как ее консолидировать. Вероятно, ответом на этот вопрос станет программа «Памяти Московского народного ополчения», мероприятия которой уже давно вышли за пределы столицы.

— За семь лет нам удалось провести огромное количество тематических мероприятий, патронатных акций, образовательных проектов, которые получают широкую поддержку москвичей. Однако ополчение в годы войны создавалось не только в Москве. Поэтому в прошлом году мы приступили к реализации межрегионального проекта «Время помнить», а в этом году даем ему новый импульс в рамках концепции «Ополченцы регионов России», — рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, связующим звеном между памятью о подвиге народов и молодым поколением должны стать молодые парламентарии и школьные музеи, которых в стране тысячи. За последние четыре года сотни из них стали партнерами столичного Музея Победы.

— Мы стали первыми, кто собирает на одной площадке экспозиции лучших школьных музеев. С 2019 года наша программа объединила свыше 1300 учреждений и тысячи музейных специалистов и школьников активистов, — рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Возможность показать свою экспозицию есть у каждого школьного музея — достаточно подать заявку на сайте schoolvictorymuseum.ru и собрать необходимые документы. После того как документы одобрят, учреждение получит статус партнера Музея Победы и возможность быть представленным в рейтинге лучших школьным музеев страны.

Программа «Памяти Московского народного ополчения» наглядно продемонстрировала, что интерес к истории есть у представителей всех поколений. Однако сам по себе он проявится далеко не у каждого, но если есть концепция, четкий план действий, если есть программа, а не программный отчет, то и аудитория найдется. Еще десять лет назад редкий московский школьник знал, сколько дивизий ополченцев ушли на фронт в 1941 году. Сегодня же как в Москве, так и в других регионах проходят крупные конференции, слеты школьных музеев, а в честь подвига ополченцев называют новые станции метро.

ФАКТЫ

■ Почетное наименование «Лиозненская» 158-я стрелковая дивизия получила за боевые заслуги при освобождении населенного пункта Лиозно в Белоруссии.

■ Почетное наименование «Витебская» 158-я дивизия унаследовала от 145-й стрелковой Витебской Краснознаменной дивизии.

■ Орденом Красного Знамени 158-я дивизия награждена за образцовое выполнение заданий командования в боях по прорыву обороны Витебского укрепрайона немцев и на Оршанском направлении севернее Днепра, а также за овладение Витебском и проявленную при этом доблесть.

■ Второй орден Красного Знамени 158-я дивизия унаследовала от 145-й дивизии.

■ Орденом Суворова II степени дивизию наградили за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение Каунасом и проявленное при этом мужество.

СПРАВКА

158-я стрелковая Лиозненско-Витебская дважды Краснознаменная ордена Суворова дивизия была сформирована 20 января 1942 года на базе 5-й Московской стрелковой дивизии. 5-я дивизия в свою очередь сформирована из истребительных батальонов нескольких районов Москвы.

158-я дивизия участвовала в боях под Москвой в составе 22-й армии Калининского фронта, в Торопецко-Холмской наступательной операции. В ноябре 1942 года дивизию перебросили в район западнее Ржева, где она вошла в состав 39-й армии. Дивизия участвовала в наступательной операции на Ржевской дуге, с боями прошла 250 километров, освободив 288 населенных пунктов.