Мюсли, колбаса и соусы: пять продуктов с самым высоким содержанием сахара

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В Роскачестве назвали продукты с самым большим количеством сахара. «Вечерняя Москва» узнала, чем они опасны и какие альтернативы есть у этих продуктов.

Ведомство выяснило, что добавленного сахара больше всего содержится в соусах, кашах быстрого приготовления, фруктовых йогуртах и даже колбасах с сосисками.

— Важно помнить, что нашему организму вреден не сам сахар, а его избыточное количество. Норма в сутки для взрослого человека — 25 граммов сахара. Однако в 100 граммах продуктов, о которых сказали в Роскачестве, содержится либо суточная норма, либо ее половина, — рассказывает диетолог Виктория Безнебеева.

Врач рекомендует отказаться от соусов насовсем — это одна из самых губительных вещей, которая влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Они задерживают в организме воду, нарушают работу пищеварительной системы. Также в соусах находится большое количество химии, поэтому максимум, что можно позволить себе в качестве заправки, это сметана и горчица в умеренных количествах.

— Йогурты можно отлично заменить творогом и при желании чуть-чуть подсластить его с помощью домашнего варенья. А каши быстрого приготовления меняем на домашние, даже если повозиться придется подольше. Не рекомендую приобретать крупы для их приготовления с различными ароматизаторами — в них также содержится большое количество сахара, — добавляет врач.

А вот с колбасами и сосисками сложнее — полностью заменить их каким-то другим продуктом нельзя, однако если сократить их потребление, то можно уберечь свой организм.

— Обратите внимание на сыровяленую колбасу из мяса птицы — она считается самой безопасной среди других видов. Сосиски лучше употреблять не чаще одного раза в неделю и отказаться от их прожарки, — подчеркивает врач.

Специалист также посоветовал полностью перейти на воду, отказавшись от соков и газировок.

Кашу варим

Одна порция каши быстрого приготовления превышает норму сахара в организме в 1,5 раза — так, на 100 грамм продукта приходится до 17 граммов сахара. Лучше перейти на гречневую кашу с молоком или хотя бы отказаться от круп быстрого приготовления с фруктовыми добавками.

Творог йогурт заменит

Увы, но фруктовый йогурт залогом хорошего здоровья не станет. В 100 граммах этого продукта содержится до 25 граммов сахара. Одна упаковка лакомства может превышать дневную норму сахара в два раза. Замените фруктовый йогурт на творог или выбирайте его без добавок.

На мюсли не налегай

Этот «здоровый продукт» содержит аж до 40 граммов сахара, что уже превышает норму в 1,5 раза. Лучше сократить их потребление до одного раза в несколько дней, либо выбирать мюсли без фруктов, на основе орехов.

А колбаса-то сладкая

Даже в этом продукте присутствует большое количество сахара — около 20 граммов. Заменить сосиски и колбасы трудно, но лучше отказаться от их жарки, так как помимо всего прочего выделяются и канцерогены.

Попрощайся с соусами

В топе самых опасных — кетчуп, майонез, «барбекю». В небольшом количестве соуса содержится до 30 граммов сахара, что уже является дневной нормой для человека. Лучше отказаться от них вовсе либо заменить горчицей или сметаной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Овчинникова, врач-педиатр:

— Иногда нас всех тянет «на сладенькое». В таком случае советую заменить продукты, которые содержат наибольшее количество сахара, — на фрукты и орехи. Ешьте яблоки, помело, несладкие груши и сливы. Говоря об орехах, меньше всего сахара содержится в грецких, кедровых и бразильских.