«Старость — это третья молодость»: как принять свой возраст

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Бороться или принять преклонный возраст как неизбежность? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждый человек решает это сам, исходя из своего отношения к жизни.

Да и я старая уже. Признаю это легко и непринужденно, если речь заходит о делах, заниматься которыми категорически не хочется. Повод отмазаться — великолепный! Но попробуй скажи мне в глаза, что я, полная сил бабушка двоих внуков, — старушка! Обижусь и назло всем отправлюсь гонять мяч с малышней. И никакой скрип в коленях меня не остановит. Старости не существует, пока вы сами этого не захотите, утверждают прогрессивные философы, психологи и даже врачи. Только согласиться с этой версией готовы далеко не все.

Меняем образ

Росстат порадовал, сообщив на днях, что показатель продолжительности жизни в нашей стране вырос до 72,76 года. То есть в среднем жить будем дольше на 2,66 года. А Всероссийский центр изучения общественного мнения тут же выдал свеженький опрос на тему отношения россиян к старению. У представителей разных поколений оно, естественно, разное: молодая аудитория считает, что старость накрывает уже в 60 лет, а респонденты, чей возраст приближается к этой отметке, в подавляющем большинстве с этим не согласны.

Разобраться действительно сложно. По общепринятой классификации пожилыми принято считать тех, кому 60–74 года, старческий возраст — 75–89 лет, а перешагнувшие рубеж 90 лет — уже долгожители. Однако официальные ведомства к единой позиции, что считать старостью, тоже прийти не могут. Минтруд опирается на срок выхода на пенсию, высчитывая «период дожития». К слову, это определение раздражает порядка 90 процентов граждан нашей страны. Минздрав более лоялен, признавая «третий» и «четвертый» возраст пенсионеров, основываясь на признаках «угасания организма». Сторонники современного взгляда на геронтологию, науку о старении, вообще выступают против жесткой классификации возрастных групп. А в федеральных программах все сильнее заметен тренд к активному долголетию. «Молодость и моложавость сегодня становятся своего рода социальным стандартом, составляющей частью имиджа активного долголетия», — утверждают аналитики ВЦИОМа.

— Трудно не заметить, как изменился образ пенсионера, особенно в мегаполисах, — говорит социолог Илья Суровцев. — Бабушки на лавочках уже не сидят. В обществе появилась новая модель: жить активно и после выхода на заслуженный отдых.

Полные сил представители старшего поколения ее приняли. Но у каждого ведь «своя программа»: одни начинают заниматься творчеством, спортом, другие по принципу «бес в ребро» эпатируют публику вызывающим поведением. И молодящиеся старушки в коротких юбках здесь малое из бед. Однако, несмотря на мощную государственную поддержку, пожилые ломают стереотипы в не слишком гостеприимном для них обществе. Эйджизм — дискриминацию, основанную на предрассудках о возрасте, изжить пока не удается. С другой стороны, это раньше все знали, что старость нужно уважать. А теперь у нее иной образ, с трендом на моложавость. Оттого не очень понятно, как к ней относиться, если стареть становится чуть ли не стыдно.

Сегодня в России проживают 23 миллиона человек старше 65 лет, за последние 50 лет таковых стало в два раза больше. По прогнозам, еще через 25 лет число пожилых людей превысит количество молодежи. Как показывает опрос, на возможность из обретения чудодейственного эликсира молодости россияне не слишком рассчитывают. 46 процентов респондентов не видят смысла бороться с возрастными изменениями, а 43 процента убеждены, что для этого необходимо прилагать усилия. Спорт, правильное питание и регулярные посещения врачей, по мнению большинства, сохранят здоровье на долгие годы. Вот тут и возникает вопрос, на что их потратить и надо ли вообще зацикливаться на возрасте.

Разворчалась молодежь

Как ни парадоксально, культ молодости, много лет активно внедряемый в массы, сыграл злую шутку именно с молодежью. По данным Всемирной ассоциации в области маркетинговых исследований и опросов WIN, большинство людей из 41 страны мира начинают рефлексировать по поводу приближения старости уже в 35–40 лет.

Фразу «Не хочу взрослеть» мой старший сын произнес лет в семнадцать, глядя, как мы с мужем выкручиваемся, пытаясь выжить в период тотального дефицита, безработицы и прочих экономических катаклизмов. Сложное время научило старшее поколение радоваться мелочам, а молодое — увы, приходится признать этот факт — тормознуло в ментальном развитии. Про инфантильность нынешней молодежи сказано и написано немало. И вот на тебе: дети выросли, но, так и не повзрослев, сразу перевалили в категорию «молодых старичков». Мир, не желающий взрослеть, стареет намного раньше, считает психолог Анастасия Долганова.

— Это происходит около тридцати: обнаруживая в своей жизни наличие горизонта, молодые старички резко переходят от идеи «у меня все еще впереди» к мысли «мне уже ничего не светит», — объясняет она этот феномен. — Если бы я выбрал другую работу. Если бы я женился не так рано. Если бы я не послушал родителей и пошел в другой вуз. Вместо того чтобы сосредоточиться на настоящем, мы наполняемся сожалениями. Нам кажется, что время упущено, а силы уже не те. Остается только жалеть себя, лишая свою жизнь радости и полноты. На фоне такой безнадеги новый, активный, образ современных пенсионеров частенько вызывает у молодых непонимание, раздражение и прямо-таки старческое брюзжание.

«Вам не кажется, что современные старики совсем оборзели? — пишет на одном из форумов 26-летняя Екатерина. — Ведут себя неподобающе возрасту! Нет бы с внуками сидеть, так они везде!» Поводом для гневного спича стало большое количество пенсионеров в бассейне, куда москвичка пришла поплавать, а «старичье» ей мешало. Другая участница обсуждения разразилась гневным опусом, что пенсионеры стали одеваться, как молодые. «Желтые кроссовки, яркие куртки и узкие брюки — бабушки так наряжаться не должны!» С чего «внучка» сделала такой вывод, не знаю, но я с улыбкой вспомнила, как в моей далекой юности меня за джинсы в облипон точно так же песочили старушки с нашего двора.

— А чего ты удивляешься, — говорит подруга, которой я пересказала суть этих постов. — Наши дети — зануды! На экскурсию собралась, так сын изворчался: мол, куда тебя, мать, несет в такую погоду. В интернете засиделась — пришлось выслушать от невестки лекцию о правильном режиме сна, а заодно и питании. Я, видишь ли, булку с маком в два часа ночи схомячила, а она, бедняга, после шести вечера только воду пьет. Раздражаю, ясное дело!

А как достается пенсионерам в соцсетях! И танцуют они коряво, и поют слишком весело, вместо того чтобы думать о вечном. Признаюсь, ставшая звездой интернета Елена Колотилова, блогер под псевдонимом «Мама отличника», поначалу и меня удивляла. Странная тетка лет 60 выставляет свою жизнь напоказ миллионам подписчиков. Многие смотрят, восхищаются. Но не все. Начиталась я и гневных комментариев: «Боже мой, в старческом возрасте так кривляться, наряжаться и кокетничать неприлично!» Тут-то меня, как говорится, сгребло. Да, не красавица, зато она всегда на позитиве. От всего — даже от конфетки, которую случайно нашла в кармане во время прогулки с собачкой. Радовалась «в прямом эфире» этому как ребенок, а в ответ получила море негатива: мол, что за ерунда, зачем нам это показывают. Не нравится? Не смотрите. Человек делает, что хочет. И живет, радуясь простым вещам и моментам, в соответствии со своим представлением о счастье. У нее оно такое. И признаков молодости души у этой женщины из Краснодара куда больше, чем у тех, кто брюзжит по поводу ее неправильного бытия в преклонных годах.

Отбросить пустое

По данным Росстата, средний срок жизни после выхода на пенсию составляет плюс-минус 20 лет. Согласитесь, немало! И период этот благодаря научным достижениям будет увеличиваться.

За два десятка лет, между прочим, можно родиться, научиться ходить, говорить, окончить школу, отслужить в армии, освоить профессию. Пускать все это время на самотек «дожития», по крайней мере, нелепо. А вторая это половина жизни или третья молодость — так ли уж важно? Хоть последним вагоном уходящего поезда назовите. Все равно они движутся в разных направлениях: одни — в депо, другие — в дальние, неведомые страны. В какой из них запрыгнуть — личное дело каждого.

— Психоэмоциональная реакция в ответ на естественные процессы старения предопределяет, что будет происходить с человеком и с какой скоростью, — говорит психосоматолог, член Российского психологического общества Екатерина Тур. — Восприятие старости зависит от отношения к себе в целом. Когда человек с удовольствием занимается любимым делом и заботится, чтобы получать удовольствие, он выбирает творчество, спорт или другую активную деятельность, исходя из своих собственных желаний, не обращая внимания на предрассудки общества.

Впрочем, с предрассудками и стереотипами относительно старости столичная программа «Активного долголетия» вроде бы успешно справляется. Но и тут у молодых и зрелых поводы для претензий находятся. Одни недовольны, что бабушка по кружкам и секциям бегает, а с внуками сидеть отказывается. Другие возмущаются, что пенсионер работать продолжает, молодых притесняя, вместо того чтобы скандинавскую ходьбу осваивать. И то неправильно, и это не так…

— Идеология активного долголетия позволяет сделать выбор, но ни в коем случае не навязывает модель, — комментирует психолог Илья Суровцев. — Пожилые так же сильно отличаются друг от друга, как и люди любого другого возраста. У них разные достаток, образование, взгляды на жизнь и интересы. Кто-то решит при седых висках прыгать с парашютом, другой захочет проводить время возле телевизора, третий займется садом-огородом… и так далее. Но ни один из множества вариантов, дарящий радость, не должен вызывать ощущения неправильности.

Старость, как период жизни, изучают и анализируют сегодня все кому не лень. А образы стариков, которые рисуют обществу всевозможные коучи и псевдопсихологи, лишь подливают масла в огонь и так не слишком гладких межпоколенческих отношений.

«Замечали, как возраст влияет на характер? Ухудшение когнитивных и физических возможностей ваших пожилых родственников может усложнить вам жизнь», — читаю на одном из сайтов. Далее безымянный автор выдает аж девять стилей старения, «чтобы знать, к чему готовиться заранее, если вы живете вместе с родителями предпенсионного возраста».

Есть в этом странном списке личности параноидные, зависимые, истеричные, шизоидные и даже «садистические». И ни одного положительного персонажа! Хорошо хоть типов старения ученые выявили только четыре, один из которых «конструктивный»: «Его представители сохраняют способность наслаждаться едой, работой, игрой и могут быть еще сексуально активны».

Навешать ярлыки — плевое дело. Но жизнь, вкус к которой с годами начинаешь ощущать особенно остро, как ненужный фантик, отбрасывает всю шелуху — пустое.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Мария Николаева философ, автор научных и популярных книг:

— В нашем обществе жизненный цикл долгое время был унифицирован, а сегодня доминирует индивидуализация, поэтому старение становится сугубо личным делом. Люди ведут настолько разный образ жизни, что даже физиологически отмечают признаки старения с разбросом в десятки лет, что уж говорить о так называемом психологическом возрасте. И хотя есть официальный рубеж выхода на заслуженный отдых, который тоже сдвигается на более поздний срок, у людей остается множество возможностей продолжать активный труд. Внешняя оценка личностной ценности зачастую расходится с внутренним самоощущением человека, доволен ли он сделанным и готов уйти на покой или хочет наверстать упущенное. Это констатация свободы, несравненное право самому выбирать свою старость.

А У НИХ ТАК

Многовековая мудрость подарила японцам философию икигай, суть которой — в умении найти смысл и повод жить, радуясь любым мелочам. Не стоит забывать и про «внутреннего ребенка» и позволять себе иногда подурачиться. Жить, согласно этой философии, нужно здесь и сейчас, ведь вчера уже прошло, а завтра еще не наступило. Последователи икигай уверяют что, если следовать этим правилам, можно укрепить тело, дух и разум. Согласно исследованиям, долгожители, придерживающиеся принципов икигай, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, а их организм лучше вырабатывает «гормоны радости» — эндорфин, серотонин и дофамин.