Как столичные врачи оказывают полный комплекс поддержки жителям Донбасса

Главный врач больницы Святителя Алексия Алексей Заров несет коробки с гуманитарной помощью для медучреждений Донбасса / Фото: из личного архива Алексея Зарова

Больница Святителя Алексия объявила набор врачей-добровольцев для помощи жителям освобожденных территорий. Главный врач больницы Алексей Заров рассказал «Вечерней Москве», каких специалистов не хватает на Донбассе и как решаются проблемы с лекарствами.

Больница Святителя Алексия с первых дней помогает пострадавшим мирным жителям из новых регионов. По словам Зарова, на Донбассе существует дефицит медицинского персонала, как врачебного, так и сестринского.

— Также не хватает, а местами и полностью отсутствует, оборудование для операционных, диагностическая аппаратура... С лекарствами чуть получше. Но не хватает расходных материалов, — говорит Заров.

Он отмечает, что все эти проблемы решают врачи и медицинские сестры, которые добровольцами приезжают из разных регионов России.

— На Донбассе мы ведем свою деятельность в двух направлениях. Первая — это работа тех, кто непосредственно ухаживает за пациентами. После операций, которые проводят хирурги и травматологи, за пациентом должен быть уход. Таких людей не хватает, поэтому мы обучаем специалистов в нашем учебном центре в Москве, — говорит главврач.

А потом добровольцы ездят из столицы в Мариуполь, Луганск, Горловку.

— Также наш учебный центр проводит выездные курсы на Донбассе и обучает местное население, которое тоже в качестве добровольцев приходит помогать в госпитали. Еще одно направление — работа врачей в наших передвижных медицинских комплексах в Мариуполе и Северодонецке, где стоит разное диагностическое оборудование, — рассказывает Заров.

По его словам, туда в подавляющем большинстве обращаются местные жители в основном с хроническими заболеваниями, которые раньше находились на амбулаторном наблюдении и лечении.

— Но лекарства, которые использовались на Украине, отличаются от тех, которые используются у нас, они не знают, что принимать, — добавляет Заров.

А вот пациентов с заболеваниями, которые требуют оперативного вмешательства и госпитализации, врачи отправляют на лечение в больницу в Москву. Там им оказывается высокотехнологичная медпомощь.

СПРАВКА

Смена в Мариуполе и Северодонецке для врачей-добровольцев будет длиться одну-две недели. Все затраты на проезд из Москвы, проживание и питание берет на себя больница Святителя Алексия. Приглашаются врачи терапевтического и хирургического профилей.