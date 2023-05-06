Фото: shutterstock

Не дайте варикозу испортить вам лето. Скоро наступят теплые дни. Москвичи готовятся к отпускам и дачному сезону. Однако не следует забывать, что жара обостряет многие заболевания. Почему летом обостряется варикоз и как облегчить течение болезни — в материале «Вечерней Москвы».

С наступлением тепла варикоз прогрессирует. В жару вены расширяются, скорость кровотока уменьшается, а вязкость крови увеличивается, поясняет сосудистый хирург, флеболог Хачатур Кургинян. Длительная работа на приусадебном участке тоже может вызвать осложнения варикоза, а туфли на каблуках и босоножки, которые любят носить женщины летом, могут дать дополнительную нагрузку на ноги.

Массовый выезд на природу, дачу, пляжи — это не только всеми любимые атрибуты летнего сезона, но и традиционный период повышенных рисков для нелеченого варикоза. Увеличение физической активности, изнуряющая жара, длительные поездки — самые популярные причины развития осложнений варикозной болезни.

Любимая, но опасная поза дачников работать на корточках или наклонившись вперед приводит к увеличению внутрибрюшного давления, а также давления в органах малого таза, что, в свою очередь, провоцирует ухудшение циркуляции крови в венах ног. При варикозе делать это нежелательно. Вносят свою лепту и подъем тяжестей спортсменами, и статические нагрузки на ноги у людей, ведущих стоячий и сидячий образ жизни, среди них водители, офисные работники, врачи, учителя.

— У людей с предрасположенностью в жару варикоз обостряется, — рассказывает Хачатур Михайлович. — Варикоз — серьезная болезнь, более того, со временем она прогрессирует и способна привести к необратимым последствиям. Запущенная болезнь может стать причиной язв, тромбофлебита, тромбоза, а тромбы, образовавшиеся на стенках вен, могут оторваться и привести к летальному исходу.

По словам эксперта, на появление и развитие варикоза влияет множество факторов. Это и наследственность, и малая подвижность, и, наоборот, чрезмерные физические нагрузки. К варикозу часто приводят избыточный вес, неправильное питание, гормональный дисбаланс, вредные привычки. Есть и чисто женские причины: беременность и ношение обуви на высоких каблуках. Поэтому варикозное расширение вен нижних конечностей часто ошибочно считают женским заболеванием. На самом деле в группе риска люди обоих полов и всех возрастов.

Если имеется наследственность или есть первые признаки, необходимо пройти диагностику и сразу начать лечение. Варикоз сам не пройдет! Современные препараты могут уменьшить выраженность симптомов варикоза, но не способны избавить от самого заболевания. В попытках самолечения теряется драгоценное время, болезнь прогрессирует, с каждым днем увеличивается риск тромбоза.

— Если в конце дня вы ощущаете тяжесть в ногах, покалывание, онемение, жжение или возникают отеки — это уже тревожные сигналы, говорящие о нарушении обмена жидкости между тканями и сосудами. Изменение цвета некоторых участков кожи, заметные очертания крупных голубых вен, которые возникают в дневное время при ходьбе или во время отдыха должны вас сильно насторожить. Все эти признаки являются причиной для незамедлительного визита к врачу. В профилактических целях флеболога нужно посещать раз в год, — пояснил Хачатур Кургинян.

По словам врача, золотым стандартом диагностики варикоза является осмотр флеболога и ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Эти исследования показывают скорость кровотока и помогают определить его нарушение в отдельных сосудах. Чаще всего осмотра и сканирования вен бывает достаточно, чтобы флеболог поставил диагноз и назначил индивидуальное лечение.

Однако если лечение вен требует оперативного вмешательства, то тут не обойтись без помощи сосудистого хирурга и эндовенозной лазерной коагуляции — современной процедуры лазерного лечения варикоза, которая позволяет устранить не только симптомы, но и саму причину болезни. По словам эксперта, это надежный способ вернуть ногам привлекательный вид, защитить себя от ежедневной боли, отеков, предупредить развитие осложнений.

Малоинвазивная операция проводится без разрезов под местной анестезией и длится всего 30–40 минут. В этот же день пациент может спокойно уйти домой пешком. Пару недель будут запрещены большие нагрузки, а потом можно жить, как раньше, только качество жизни заметно изменится в лучшую сторону.

СОВЕТЫ

Чтобы облегчить течение болезни летом, нужно соблюдать ряд правил: